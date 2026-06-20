Come sta Raphinha dopo l'infortunio, quando torna in campo ai Mondiali e chi può giocare al suo posto nel Brasile

Sul Brasile di Carlo Ancelotti si abbatte una pesante tegola che rischia di condizionare non poco il cammino dei pentacampioni del Mondo in questa edizione di Coppa del Mondo. Nel corso della partita vinta per 3-0 contro Haiti (doppietta di Mateus Cunha e sigillo finale di Vinicius jr) – che ha rilanciato la Seleçao dopo deludente 1-1 col Marocco all'esordio – si è infatti infortunato a livello muscolare l'attaccante del Barcellona Raphinha. Un problema, che come hanno certificato gli esami strumentali a cui è stato sottoposto nelle scorse ore, si è rivelato tutt'altro che banale.