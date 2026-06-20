Sul Brasile di Carlo Ancelotti si abbatte una pesante tegola che rischia di condizionare non poco il cammino dei pentacampioni del Mondo in questa edizione di Coppa del Mondo. Nel corso della partita vinta per 3-0 contro Haiti (doppietta di Mateus Cunha e sigillo finale di Vinicius jr) – che ha rilanciato la Seleçao dopo deludente 1-1 col Marocco all'esordio – si è infatti infortunato a livello muscolare l'attaccante del Barcellona Raphinha. Un problema, che come hanno certificato gli esami strumentali a cui è stato sottoposto nelle scorse ore, si è rivelato tutt'altro che banale.
Come sta Raphinha dopo l'infortunio, quando torna in campo ai Mondiali e chi può giocare al suo posto nel Brasile
QUANTE PARTITE SALTA
Secondo le prime indicazioni provenienti dal ritiro della nazionale verde-oro, Raphinha avrebbe subito una lesione all'altezza della parte posteriore della coscia destra, l'ultima in ordine di tempo in una stagione molto tormentata sotto l'aspetto fisico anche con la maglia del Barcellona. Lo staff medico del Brasile non ha fornito informazioni aggiuntive, soprattutto in merito ai tempi di recupero, ma lascia trapelare che l'attaccante di Ancelotti salterà l'ultimo match del girone contro la Scozia di giovedì 25 giugno e verosimilmente anche la sfida valevole per i sedicesimi di finale.
LE SOLUZIONI DI ANCELOTTI
La speranza del Brasile è di riavere a questo punto Raphinha nel caso di ottavi di finale previsti nella prima settimana di luglio, ma tutto dipenderà dal reale grado della lesione subito all'altezza del flessore dal calciatore classe '96. Per la sua sostituzione, il ct Carlo Ancelotti è già al lavoro per trovare un adeguato sostituto, a cominciare dal prossimo appuntamento contro la Scozia. Per quella gara dovrebbe essere recuperato Neymar, che ormai da qualche giorno sta svolgendo parte degli allenamenti col resto del gruppo ma è comunque reduce da una lesione al polpaccio che andrà gestita con prudenza. Le alternative più indicate per prendere il posto di Raphinha sono Gabriel Martinelli dell'Arsenal o Luiz Henrique dello Zenit San Pietroburgo, col giovane Rayan che a sua volta scalpita per avere la sua occasione.
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