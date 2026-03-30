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Rabiot MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Come sta Rabiot dopo l'infortunio con la Francia: la situazione verso Napoli-Milan e le condizioni del mancino

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Napoli vs Milan
A. Rabiot

Il centrocampista rossonero non è entrato in campo nell'amichevole vinta contro la Colombia: le ultime dopo il problema al ginocchio e in vista del big match di Pasquetta contro il Napoli.

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Se è vero che ogni sosta per gli impegni delle Nazionali lascia i club in uno stato di tensione, il Milan negli ultimi giorni ha incrociato le dita per uno dei calciatori più importanti della propria rosa: Adrien Rabiot.

Il centrocampista rossonero ha accusato un problema fisico durante il soggiorno con la Francia: ha giocato 90 minuti nella prima amichevole contro il Brasile, ma ha assistito dalla panchina alla seconda contro la Colombia.

Un colpo a un ginocchio: questo è il motivo dell'esclusione di Rabiot da Colombia-Francia. Un guaio fisico che ha preoccupato il Milan in vista del big match contro il Napoli, in programma in posticipo lunedì 6 aprile. Ma gli ultimi aggiornamenti, in questo senso, sono in realtà positivi.

  • ESCLUSO A SCOPO PRECAUZIONALE

    L'esclusione da Colombia-Francia è stata a scopo precauzionale, come del resto sottolineato dallo stesso Deschamps nella conferenza stampa di vigilia dell'amichevole contro la Colombia. Rabiot ha effettivamente rimediato un colpo a un ginocchio, ma nulla di così preoccupante.

    L'infortunio rimediato dall'ex juventino, insomma, non ha fatto scattare troppo l'allarme all'interno dell'ambiente Milan.

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  • "SEMPLICE GESTIONE"

    Lo stesso club rossonero, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha fatto sapere che per Rabiot non è "nulla di preoccupante, semplice gestione". Tanto che il mancino si rimetterà regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri già nei prossimi giorni, alla ripresa degli allenamenti a Milanello.

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  • IN CAMPO PER NAPOLI-MILAN

    La presenza di Rabiot in occasione di Napoli-Milan di Pasquetta, a meno di clamorose sorprese, può insomma considerarsi praticamente scontata. Il giocatore francese sarà in campo e sarà in campo dal primo minuto, con qualche giorno in più per poter smaltire completamente il colpo al ginocchio rimediato in Nazionale.

    Rabiot si sistemerà come sempre nel ruolo di mezzala sinistra del centrocampo a cinque di Allegri: a completare il reparto saranno il connazionale Fofana come mezzala destra e Modric come regista.

  • IMPRESCINDIBILE

    La notizia è la migliore possibile per il Milan, che come noto ha un rendimento diversissimo quando Rabiot c'è e quando è indisponibile: nel primo caso ha giocato 24 partite stagionali, vincendone ben 16 con 5 pareggi e 3 sconfitte, mentre senza l'ex bianconero ha collezionato 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte in 10 partite.

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