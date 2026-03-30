Come sta Rabiot dopo l'infortunio con la Francia: la situazione verso Napoli-Milan e le condizioni del mancino

Se è vero che ogni sosta per gli impegni delle Nazionali lascia i club in uno stato di tensione, il Milan negli ultimi giorni ha incrociato le dita per uno dei calciatori più importanti della propria rosa: Adrien Rabiot.
Il centrocampista rossonero ha accusato un problema fisico durante il soggiorno con la Francia: ha giocato 90 minuti nella prima amichevole contro il Brasile, ma ha assistito dalla panchina alla seconda contro la Colombia.
Un colpo a un ginocchio: questo è il motivo dell'esclusione di Rabiot da Colombia-Francia. Un guaio fisico che ha preoccupato il Milan in vista del big match contro il Napoli, in programma in posticipo lunedì 6 aprile. Ma gli ultimi aggiornamenti, in questo senso, sono in realtà positivi.