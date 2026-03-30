Come sta Rabiot dopo l'infortunio con la Francia: la situazione verso Napoli-Milan e le condizioni del mancino

La notizia è la migliore possibile per il Milan, che come noto ha un rendimento diversissimo quando Rabiot c'è e quando è indisponibile: nel primo caso ha giocato 24 partite stagionali, vincendone ben 16 con 5 pareggi e 3 sconfitte, mentre senza l'ex bianconero ha collezionato 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte in 10 partite.