Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Emanuele Tramacere

Come sta il padre di Messi, il comunicato ufficiale della famiglia dopo le voci: "Chiediamo umanità e rispetto"

L. Messi
Coppa del Mondo
Argentina
Argentina vs Austria
Austria

Le lacrime al momento del cambio e l'abbraccio con Scaloni hanno fatto il giro del web e hanno costretto la famiglia della Pulce ad un chiarimento.

Pubblicità

Sono stati giorni di emozioni altalenanti attorno alla nazionale dell'Argentina, ma con un unico grande protagonista. Il 3-0 rifilato all'Algeria con la sua tripletta a decidere la gara, ha messo Leo Messi al centro dei riflettori molto più di quanto probabilmente lui stesso si aspettasse.


E se da un lato la sua prestazione in campo ha fatto parlare tutti e nuovamente di "miglior giocatore di sempre", dall'altro le lacrime in panchina di Lionel Scaloni e la tensione mostrata dalla Pulce al momento del cambio nel secondo tempo, avevano fatto capire che qualcosa attorno alla stella non andasse per il meglio.

Le speculazioni hanno preso il sopravvento con diversi rumors che parlavano in Argentina della salute del padre e che hanno costretto la famiglia Messi a prendere posizione con un comunicato ufficiale che ha spiegato la situazione.


  • LE PAROLE DI MESSI E LE SPECULAZIONI IN ARGENTINA

    Nell'immediato post vittoria per 3-0 contro l'Algeria e in cui è stato protagonista con una splendida tripletta, Messi in mixed zone aveva confermato di aver passato un momento molto difficile. Nelle ultime ore diversi giornalisti argentini avevano fatto circolare la voce che i motivi erano legati allo stato di salute del padre, scatenando una serie infinita di reazioni anche social. E da qui la scelta della famiglia del capitano della Seleccion di spiegare pubblicamente come stanno le cose.

    • Pubblicità

  • IL COMUNICATO UFFICIALE

    Questo il comunicato ufficiale condiviso da Fabrizio Romano:


    "La famiglia Messi informa che Jorge Messi sta attraversando un periodo difficile a causa di problemi di salute.

    Al momento, è sotto osservazione medica, si sta riprendendo e sta facendo progressi positivi.

    Alla luce delle notizie, delle voci e delle speculazioni circolate nelle ultime ore, la famiglia desidera esprimere la propria profonda preoccupazione per la mancanza di sensibilità, rispetto e discrezione con cui alcune persone hanno trattato una questione strettamente privata.

    La famiglia desidera inoltre chiarire che solo i familiari più stretti di Jorge sono in possesso di informazioni reali e accurate sulle sue condizioni. Pertanto, qualsiasi versione, dichiarazione o informazione che non provenga direttamente dalla famiglia e dai suoi canali ufficiali non deve essere considerata valida o veritiera.

    In momenti come questi, chiediamo responsabilità, prudenza e umanità. La salute di una persona e la serenità dei suoi cari non dovrebbero essere oggetto di speculazioni o di un'attenzione mediatica irresponsabile.

    Apprezziamo sinceramente le manifestazioni di affetto, rispetto e preoccupazione che abbiamo ricevuto e chiediamo che la privacy, la riservatezza e lo spazio personale di Jorge, così come quelli di tutta la sua famiglia, vengano rispettati durante tutto questo percorso.

    Eventuali aggiornamenti rilevanti saranno comunicati a tempo debito dalla famiglia e attraverso i canali appropriati.

    Grazie per la vostra comprensione."

  • Pubblicità
    Pubblicità



  • Pubblicità
    Pubblicità

How far will Argentina go at the World Cup?

2218 Voti
Coppa del Mondo
Argentina crest
Argentina
ARG
Austria crest
Austria
AUT