Come sta il padre di Messi, il comunicato ufficiale della famiglia dopo le voci: "Chiediamo umanità e rispetto"

Questo il comunicato ufficiale condiviso da Fabrizio Romano:





"La famiglia Messi informa che Jorge Messi sta attraversando un periodo difficile a causa di problemi di salute.



Al momento, è sotto osservazione medica, si sta riprendendo e sta facendo progressi positivi.



Alla luce delle notizie, delle voci e delle speculazioni circolate nelle ultime ore, la famiglia desidera esprimere la propria profonda preoccupazione per la mancanza di sensibilità, rispetto e discrezione con cui alcune persone hanno trattato una questione strettamente privata.



La famiglia desidera inoltre chiarire che solo i familiari più stretti di Jorge sono in possesso di informazioni reali e accurate sulle sue condizioni. Pertanto, qualsiasi versione, dichiarazione o informazione che non provenga direttamente dalla famiglia e dai suoi canali ufficiali non deve essere considerata valida o veritiera.



In momenti come questi, chiediamo responsabilità, prudenza e umanità. La salute di una persona e la serenità dei suoi cari non dovrebbero essere oggetto di speculazioni o di un'attenzione mediatica irresponsabile.



Apprezziamo sinceramente le manifestazioni di affetto, rispetto e preoccupazione che abbiamo ricevuto e chiediamo che la privacy, la riservatezza e lo spazio personale di Jorge, così come quelli di tutta la sua famiglia, vengano rispettati durante tutto questo percorso.



Eventuali aggiornamenti rilevanti saranno comunicati a tempo debito dalla famiglia e attraverso i canali appropriati.



Grazie per la vostra comprensione."