Come sta il padre di Messi, il comunicato ufficiale della famiglia dopo le voci: "Chiediamo umanità e rispetto"

Sono stati giorni di emozioni altalenanti attorno alla nazionale dell'Argentina, ma con un unico grande protagonista. Il 3-0 rifilato all'Algeria con la sua tripletta a decidere la gara, ha messo Leo Messi al centro dei riflettori molto più di quanto probabilmente lui stesso si aspettasse.
E se da un lato la sua prestazione in campo ha fatto parlare tutti e nuovamente di "miglior giocatore di sempre", dall'altro le lacrime in panchina di Lionel Scaloni e la tensione mostrata dalla Pulce al momento del cambio nel secondo tempo, avevano fatto capire che qualcosa attorno alla stella non andasse per il meglio.
Le speculazioni hanno preso il sopravvento con diversi rumors che parlavano in Argentina della salute del padre e che hanno costretto la famiglia Messi a prendere posizione con un comunicato ufficiale che ha spiegato la situazione.