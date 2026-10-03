Come sta Francisco Conceiçao dopo l'infortunio: le ultime verso Portogallo-Norvegia e quando torna in campo

Conceiçao dovrebbe andare inizialmente in panchina nella "sua" Oporto, contro la Norvegia. E fare il proprio ingresso a partita in corso nello stadio in cui giocava prima di passare alla Juventus.

Tutto ok invece per la trasferta di Cagliari, la prima della formazione di Luciano Spalletti dopo la sosta: Conceiçao ci sarà e, a meno di nuovi problemi, partirà regolarmente dal primo minuto nel 4-2-3-1 dell'ex ct azzurro.

Scampato pericolo, dunque. Specialmente considerando l'importanza che il portoghese ha avuto e sta avendo in assenza di Kenan Yildiz, lui sì infortunatosi gravemente e con diverse altre settimane ai box davanti a sé.