Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Conceiçao PortogalloGetty Images
Stefano Silvestri

Come sta Francisco Conceiçao dopo l'infortunio: le ultime verso Portogallo-Norvegia e quando torna in campo

UEFA Nations League A
Portogallo
Portogallo vs Norvegia
Juventus
C. Conceicao

L'esterno offensivo della Juventus si è dovuto fermare nella gara d'andata contro i norvegesi: le sue condizioni a una settimana dal ritorno della Serie A.

Pubblicità

Ma come sta Francisco Conceiçao? Se lo chiedono i tifosi del Portogallo, ma se lo chiedono anche quelli della Juventus, la squadra in cui il lusitano è stato buon protagonista in questo avvio di stagione.

Conceiçao si è fermato una settimana fa in casa della Norvegia, a causa di un infortunio muscolare. E da quel momento non è più tornato in campo.

Quando potrà farlo? Da questa sera il quadro è decisamente più chiaro, grazie alle notizie che arrivano direttamente dal ritiro del Portogallo.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • DI NUOVO IN GRUPPO

    La notizia è che Conceiçao è tornato ad allenarsi in gruppo assieme al resto della rosa di Jorge Jesus, ovviamente priva di Cristiano Ronaldo dopo i noti accadimenti degli ultimi giorni.

    Si attendeva l'allenamento delle 18, l'ultimo prima della gara contro la Norvegia in programma domenica sera, per avere un quadro più chiaro della situazione. Conceiçao c'era, si è allenato regolarmente ed è pienamente a disposizione.

    Lo juventino si era allenato anche venerdì, ma un pezzo di seduta l'aveva fatta a parte e un altro pezzo in gruppo. Con una fasciatura alla coscia sinistra che oggi è scomparsa.

  • LE PAROLE DI JORGE JESUS

    Il ct Jorge Jesus, intervenuto in conferenza stampa prima dell'allenamento, non aveva in realtà confermato la presenza di Conceiçao né tantomeno di Joao Felix, altro giocatore reduce da acciacchi fisici.

    "Credo che Joao Felix abbia recuperato - le parole dell'ex allenatore di Al Hilal e Al Nassr - e dico "credo" perché dobbiamo ancora fare un allenamento. Quell'allenamento mi dirà qualcosa su di lui e su Conceiçao".

    La seduta del tardo pomeriggio, come detto, è stata chiarificatrice: Conceiçao verrà convocato contro la Norvegia e potrà tornare in campo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Conceiçao PortogalloGetty Images

    L'INFORTUNIO DI CONCEIÇAO

    L'infortunio rimediato da Conceiçao domenica 27 settembre in casa della Norvegia, del resto, era stato considerato immediatamente di poco conto dallo staff medico portoghese, anche se da monitorare.

    In quell'occasione il giocatore della Juventus era partito titolare, ma verso la fine del primo tempo aveva rischiato di lasciare il campo: colpa di una botta alla coscia apparentemente preoccupante.

    Alla fine Conceiçao non è rimasto negli spogliatoi all'intervallo: Jesus lo ha mandato in campo anche per la ripresa, prima che il mancino alzasse definitivamente bandiera bianca lasciando il posto a Leao.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • TUTTO OK PER CAGLIARI

    Conceiçao dovrebbe andare inizialmente in panchina nella "sua" Oporto, contro la Norvegia. E fare il proprio ingresso a partita in corso nello stadio in cui giocava prima di passare alla Juventus.

    Tutto ok invece per la trasferta di Cagliari, la prima della formazione di Luciano Spalletti dopo la sosta: Conceiçao ci sarà e, a meno di nuovi problemi, partirà regolarmente dal primo minuto nel 4-2-3-1 dell'ex ct azzurro.

    Scampato pericolo, dunque. Specialmente considerando l'importanza che il portoghese ha avuto e sta avendo in assenza di Kenan Yildiz, lui sì infortunatosi gravemente e con diverse altre settimane ai box davanti a sé.

  • Pubblicità
    Pubblicità
UEFA Nations League A
Portogallo crest
Portogallo
POR
Norvegia crest
Norvegia
NOR