Come sta Francisco Conceiçao dopo l'infortunio: le ultime verso Portogallo-Norvegia e quando torna in campo

Ma come sta Francisco Conceiçao? Se lo chiedono i tifosi del Portogallo, ma se lo chiedono anche quelli della Juventus, la squadra in cui il lusitano è stato buon protagonista in questo avvio di stagione.
Conceiçao si è fermato una settimana fa in casa della Norvegia, a causa di un infortunio muscolare. E da quel momento non è più tornato in campo.
Quando potrà farlo? Da questa sera il quadro è decisamente più chiaro, grazie alle notizie che arrivano direttamente dal ritiro del Portogallo.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.