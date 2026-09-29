Come sta e quando torna Buongiorno dopo l'infortunio: le ultime sulle condizioni del difensore, l'annuncio del Napoli

Alessandro Buongiorno doveva essere il leader della difesa del Napoli di Allegri ma si è fermato subito. E starà fuori ancora per parecchio tempo.

L'ex centrale granata è stato infatti costretto ad operarsi in estate per risolvere un problema al menisco piuttosto serio. E di fatto da allora non si era più visto a Castelvolturno.

Buongiorno ora è finalmente tornato al centro sportivo del Napoli, ma il suo percorso di recupero è lungo e per rivederlo in campo bisognerà attendere.