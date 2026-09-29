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SSC Napoli v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Lelio Donato

Come sta e quando torna Buongiorno dopo l'infortunio: le ultime sulle condizioni del difensore, l'annuncio del Napoli

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Alessandro Buongiorno è tornato a Castelvolturno dopo l'operazione a cui si è sottoposto a luglio. Ma i tempi di recupero per il difensore del Napoli sono ancora lunghi, per rivederlo in campo ci vorrà tempo.

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Alessandro Buongiorno doveva essere il leader della difesa del Napoli di Allegri ma si è fermato subito. E starà fuori ancora per parecchio tempo.

L'ex centrale granata è stato infatti costretto ad operarsi in estate per risolvere un problema al menisco piuttosto serio. E di fatto da allora non si era più visto a Castelvolturno.

Buongiorno ora è finalmente tornato al centro sportivo del Napoli, ma il suo percorso di recupero è lungo e per rivederlo in campo bisognerà attendere.

  • L'INFORTUNIO E L'OPERAZIONE A LUGLIO

    Alessandro Buongiorno è finito sotto i ferri il 23 luglio 2026 per un problema al ginocchio che si è rivelato piuttosto serio.

    Il difensore del Napoli si è sottoposto alla "riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro".

    Un infortunio che avrebbe dovuto tenerlo fuori un paio di mesi prima che i tempi si allungassero.

  • L'ANNUNCIO DEL NAPOLI

    Dopo due mesi di silenzio assoluto o quasi sulle condizioni di Buongiorno, nella giornata di martedì 29 settembre 2026 è arrivato l'annuncio ufficiale del Napoli.

    Il difensore "è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha iniziato un percorso di rieducazione in palestra". Un passo importante verso il ritorno in campo che però non avverrà nel breve periodo.

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  • QUANDO TORNA BUONGIORNO

    Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' i tempi di recupero per Alessandro Buongiorno sono ancora lunghi.

    Il difensore rischia di tornare in campo solo nel 2027 saltando quindi di fatto tutta la prima parte di questa stagione.

    Buongiorno ha terminato la prima parte di riabilitazione presso l’Istituto di Medicina dello Sport di Torino ed è tornato anche sui social.

    Anche se le foto del difensore hanno fatto preoccupare alcuni tifosi del Napoli, che hanno notato un notevole dimagrimento dovuto al lungo periodo di inattività.

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  • IL RENDIMENTO COL NAPOLI

    Di certo il recupero completo del miglior Buongiorno sarebbe fondamentale per Massimiliano Allegri.

    A volerlo fortemente al Napoli era stato Antonio Conte anche se la sua avventura in azzurro è stata da subito non troppo fortunata.

    Nella prima stagione, quella dello Scudetto, Buongiorno aveva saltato ben dodici partite di campionato causa problemi fisici di varia natura. Meno infortuni nella seconda quando però il difensore è incappato in alcune prestazioni non all'altezza del suo valore.

    Buongiorno è così di fatto uscito o quasi anche dal giro della Nazionale con cui non gioca ormai da quasi un anno per un totale di appena dodici presenze.

    "Adda passà a nuttata, e io lo so: passerà. E quando succederà sarò ancora più forte e motivato a dare tutto per questa maglia" ha promesso Buongiorno dopo l'operazione ai tifosi del Napoli. Allegri lo spera. E lo aspetta.

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