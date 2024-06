Come sta Barnabas Varga: le condizioni dell'attaccante dopo Scozia-Ungheria

Gli accertamenti ai quali si è sottoposto Varga hanno escluso pericoli maggiori: l’attaccante sta bene, ha lo zigomo rotto e presto verrà operato.

La grande paura fortunatamente è passata, ma sono stati momenti davvero delicati quelli che si sono vissuti ieri alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda in occasione di Scozia-Ungheria.

Il durissimo scontro di gioco tra il portiere della Scozia Gunn e l’attaccante dell’Ungheria Barnabas Varga ha tenuto tutti in apprensione sulle condizioni di quest’ultimo, costretto a uscire dal campo immobilizzato in barella e trasportato in ospedale per controlli.

Varga è sempre rimasto cosciente e gli accertamenti hanno escluso pericoli maggiori: l’attaccante del Ferencváros ha lo zigomo rotto e nelle prossime ore verrà operato. Il suo Europeo è già terminato, ma la cosa più importante è che sta bene.