Altalenante in Premier, travolto in Europa League: come sta andando la stagione del Brighton di De Zerbi?

Stagione complicata per i Seagulls: noni in campionato, eliminati sia dalla FA Cup che dalla Carabao Cup. Con la Roma servirà un'impresa titanica.

Quello di Roma è stato un brusco risveglio per il Brighton di Roberto De Zerbi, costretto a capitolare ripetutamente sotto i colpi della formazione giallorossa.

Un 4-0 che non ammette repliche e che, a questo punto, compromette fortemente il futuro europeo dei Seagulls, chiamati ad un'impresa titanica nella gara di ritorno che si giocherà all'American Express Stadium.

L'annata del Brighton, però, non è solamente circoscritta al palcoscenico continentale, assaportato per la prima volta nella sua storia. Il club inglese, autentica rivelazione in terra britannica da quando in panchina è arrivato l'allenatore bresciano lotta per importanti obiettivi anche in patria: andiamo dunque a scoprire nel dettaglio come sta andando la stagione del Brighton.