Come sta andando Sommer al Bruges: tra clean sheet e papere, la serata amarcord contro l'Inter

I miracoli contro il Barcellona, le critiche, lo Scudetto perso all'ultima giornata, quelli vinto in carrozza. Giornate da ricordare e giornate da dimenticare. E in ogni caso, un triennio che Yann Sommer si è portato nel cuore.
Il grande ex di Inter-Bruges, ancor più di Aleksandar Stankovic, è lui, il portiere svizzero. Da quest'anno gioca proprio in Belgio e questa sera sfiderà la squadra di Chivu in Champions League, competizione già accarezzata un paio di stagioni fa e persa all'ultimo atto contro il PSG.
Sarà una notte di puro amarcord per Sommer, che a Milano ha vinto per due volte il campionato dopo essere arrivato dal Bayern nell'estate del 2023. L'addio, inevitabile, si è consumato a parametro zero alla fine di giugno. E Yann ha deciso di ripartire da un ambiente un pochino meno impegnativo.
Come sta andando? Complessivamente bene. I numeri individuali sono dalla sua parte, i risultati collettivi idem. Pur con quella macchia di un esordio in Champions League per nulla positivo contro l'Aston Villa.
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