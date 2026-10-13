Come sta andando Sommer al Bruges: tra clean sheet e papere, la serata amarcord contro l'Inter

Questo Sommer, insomma, troverà stasera l'Inter: il solito portiere capace di alternare miracoli a qualche insicurezza. Ma soprattutto, troverà un Sommer con il cuore pieno di gratitudine nei confronti del suo ex club per i tre anni vittoriosi trascorsi a Milano.

"È un momento speciale per me - ha detto alla vigilia a Sky - tornare in questo stadio in cui ho giocato per tre anni con questa squadra e questi tifosi, ci sono tanti bei momenti nella mia mente. Domani sfiderò i miei ex compagni che conosco molto bene, sarà divertente giocare contro di loro e sarà sicuramente un momento speciale per me".

"L'Inter ha tutte le qualità per vincere anche la Champions League - ha detto ancora Sommer - ci siamo andati vicini due anni fa, l'Inter non è cambiata tanto, c'è qualche giocatore in più, è una squadra forte, il mio focus è sul Bruges, ma dopodomani sarò felice di vedere l'Inter vincere ancora".

Del suo ex portiere, con il quale ha conquistato il primo Scudetto da allenatore, ha parlato anche lo stesso Cristian Chivu nella conferenza stampa della vigilia:

"Non è quello che abbiamo vinto, è quello che lui ha fatto nei tre anni all'Inter. Il livello che lui ha raggiunto, la professionalità, la serietà che ha dato a questa squadra, il rispetto che ha avuto nei confronti della società, dei tifosi. Bisogna ringraziarlo per quei tre anni meravigliosi. Ci ha permesso non solo di vincere trofei, ma di raggiungere anche palcoscenici importanti a livello europeo. Bisogna solo dirgli grazie per tutto quello che ha fatto per noi".