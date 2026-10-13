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Sommer BrugesGetty Images
Stefano Silvestri

Come sta andando Sommer al Bruges: tra clean sheet e papere, la serata amarcord contro l'Inter

Champions League
Inter vs Club Bruges
Inter
Club Bruges
Y. Sommer

Il portiere svizzero vivrà la propria notte da ex a San Siro: in Belgio ha tenuto la porta chiusa nella metà delle partite. "Per me sarà un momento speciale".

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I miracoli contro il Barcellona, le critiche, lo Scudetto perso all'ultima giornata, quelli vinto in carrozza. Giornate da ricordare e giornate da dimenticare. E in ogni caso, un triennio che Yann Sommer si è portato nel cuore.

Il grande ex di Inter-Bruges, ancor più di Aleksandar Stankovic, è lui, il portiere svizzero. Da quest'anno gioca proprio in Belgio e questa sera sfiderà la squadra di Chivu in Champions League, competizione già accarezzata un paio di stagioni fa e persa all'ultimo atto contro il PSG.

Sarà una notte di puro amarcord per Sommer, che a Milano ha vinto per due volte il campionato dopo essere arrivato dal Bayern nell'estate del 2023. L'addio, inevitabile, si è consumato a parametro zero alla fine di giugno. E Yann ha deciso di ripartire da un ambiente un pochino meno impegnativo.

Come sta andando? Complessivamente bene. I numeri individuali sono dalla sua parte, i risultati collettivi idem. Pur con quella macchia di un esordio in Champions League per nulla positivo contro l'Aston Villa.


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  • I CLEAN SHEET IN SERIE

    Sommer, intanto, è un titolarissimo del Bruges. Il club delle Fiandre lo ha preso proprio per questo: per portare esperienza al reparto, per aggiungere alla rosa un elemento che certe notti le ha vissute in prima persona.

    In questo momento la squadra di Ivan Leko è seconda nel campionato belga anche grazie a un rendimento difensivo di prim'ordine: ha subìto appena quattro goal nelle prime otto giornate, ha il miglior rendimento assieme al Gent capolista e Sommer ha tenuto la porta chiusa per cinque volte.

    L'ex nerazzurro ha iniziato con una delusione, ovvero la Supercoppa persa contro l'Union Saint-Gilloise. In quell'occasione non è riuscito a parare nemmeno un rigore della serie finale. Ma in campionato ha iniziato nel migliore dei modi: con tre clean sheet nelle prime tre giornate. Partite tutte vinte dal Bruges.

    Nel quarto turno, ecco la prima sconfitta: 1-2 in casa del Gent nello scontro diretto. E poi altri due clean sheet, contro Lommel e Genk, inframmezzati dal 3-1 all'Anversa. Sabato Sommer ha giocato 90 minuti nel 4-1 esterno al La Louviere.

  • LE PAPERE CONTRO L'ASTON VILLA

    L'unica serata da incubo, fino a questo momento, Sommer l'ha vissuta proprio in Champions League: nella gara d'esordio, persa per 3-2 dal Bruges contro l'Aston Villa a settembre.

    Poco reattivo, lo svizzero, sul sinistro a giro dello 0-1 di McGinn: angolato finché si vuole, sì, ma non certamente irresistibile. Yann ha guardato il pallone entrare in rete, è apparso chiaramente sorpreso, non ha nemmeno tentato la parata.

    Ma il disastro vero, Sommer lo ha compiuto in occasione dell'1-3 di Jackson: su un lancio dalle retrovie si è catapultato sulla trequarti in un'uscita senza troppo senso, sbagliando il tempo dell'intervento, venendo anticipato dall'ex centravanti del Chelsea e guardandolo infine appoggiare la palla nella porta sguarnita.

    Oltre a questo, pure un episodio comico: nel tentativo di affrettare un rilancio con le mani, Sommer è andato a sbattere contro un compagno perdendo il contatto con il pallone e recuperandolo all'esterno dell'area. Un blooper che ha fatto il giro dei social.

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  • Lautaro Martinez Sommer InterGetty Images

    "MOMENTO SPECIALE"

    Questo Sommer, insomma, troverà stasera l'Inter: il solito portiere capace di alternare miracoli a qualche insicurezza. Ma soprattutto, troverà un Sommer con il cuore pieno di gratitudine nei confronti del suo ex club per i tre anni vittoriosi trascorsi a Milano.

    "È un momento speciale per me - ha detto alla vigilia a Sky - tornare in questo stadio in cui ho giocato per tre anni con questa squadra e questi tifosi, ci sono tanti bei momenti nella mia mente. Domani sfiderò i miei ex compagni che conosco molto bene, sarà divertente giocare contro di loro e sarà sicuramente un momento speciale per me".

    "L'Inter ha tutte le qualità per vincere anche la Champions League - ha detto ancora Sommer - ci siamo andati vicini due anni fa, l'Inter non è cambiata tanto, c'è qualche giocatore in più, è una squadra forte, il mio focus è sul Bruges, ma dopodomani sarò felice di vedere l'Inter vincere ancora".

    Del suo ex portiere, con il quale ha conquistato il primo Scudetto da allenatore, ha parlato anche lo stesso Cristian Chivu nella conferenza stampa della vigilia:

    "Non è quello che abbiamo vinto, è quello che lui ha fatto nei tre anni all'Inter. Il livello che lui ha raggiunto, la professionalità, la serietà che ha dato a questa squadra, il rispetto che ha avuto nei confronti della società, dei tifosi. Bisogna ringraziarlo per quei tre anni meravigliosi. Ci ha permesso non solo di vincere trofei, ma di raggiungere anche palcoscenici importanti a livello europeo. Bisogna solo dirgli grazie per tutto quello che ha fatto per noi".

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  • SOMMER E L'INTER

    Chivu ha ragione, naturalmente. Perché è vero che negli occhi rimane anche qualche incertezza che ha trascinato Sommer dritto sotto lo sguardo inquisitore dei tifosi. Ma tre anni da titolare nella porta dell'Inter non si fanno per caso.

    Sono 139 le presenze complessive collezionate a Milano dallo svizzero: l'Inter è terza nella sua classifica, dopo Borussia Monchengladbach e Basilea. Sommer doveva sostituire Onana andato al Manchester United: l'ha fatto, ha vinto, ha rivinto. E come dice Chivu, ha portato professionalità e serietà.

    L'apice, probabilmente, è rappresentato dalla leggendaria semifinale di ritorno contro il Barcellona. Senza le sue parate contro Yamal, l'Inter in finale non ci sarebbe andata. Ma non è solo per questo che stasera, a San Siro, Sommer si prenderà gli applausi dal suo ex pubblico.

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