Come sta andando Santiago Gimenez al Porto: l'ex attaccante del Milan ritrova Allegri contro il Napoli in Champions League

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Probabilmente non partirà titolare nemmeno stavolta ma di certo Porto-Napoli di Champions League non sarà una partita come le altre per Santiago Gimenez.
L'attaccante messicano infatti ritrova sul proprio cammino Massimiliano Allegri, ovvero quello che è stato il suo allenatore nell'ultima stagione trascorsa al Milan.
Il rapporto tra i due peraltro era stato più che buono all'inizio prima che Gimenez fosse costretto a fermarsi per un serio infortunio alla caviglia. Ma nel finale di stagione Allegri ha puntato nuovamente sul messicano.
In estate invece, dopo l'esonero del tecnico oggi al Napoli, il Milan ha messo Gimenez alla porta. Ma come sta andando il messicano al Porto?