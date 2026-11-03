Come sta andando Santiago Gimenez al Porto: l'ex attaccante del Milan ritrova Allegri contro il Napoli in Champions League

All'inizio della scorsa stagione Massimiliano Allegri aveva chiesto a lungo l'acquisto di un numero 9 che alla fine non è mai arrivato.

Il tecnico rossonero così decide di fare necessità virtù e nelle prime giornate di campionato punta con decisione su Santiago Gimenez, per il quale d'altronde la società aveva investito parecchio solo qualche mese prima acquistandolo dal Feyenoord.

Il messicano era anche partito benissimo segnando due goal nelle sue prime due presenze in Serie A. Ma non aveva poi dato seguito a questi numeri chiudendo il campionato con cinque reti complessive in sedici presenze.

Complice l'infortunio di Leao, Allegri come detto l'anno scorso inizialmente punta su Gimenez ma con risultati disastrosi. L'ex Feyenoord, titolare in otto delle prime nove giornate, non trova mai la via del goal.

Poi il grave infortunio alla caviglia e la conseguente operazione lo tiene fuori circa cinque mesi.

Quando torna Allegri ha costruito il suo Milan intorno alla coppia Pulisic-Leao mentre Gimenez, non ancora al top fisicamente, viene utilizzato col contagocce fino al rush finale quando gioca titolare le ultime tre compresa la gara casalinga persa contro il Cagliari che costa il posto in Champions ai rossoneri.

Gimenez però, ad aprile, usava queste parole per descrivere il suo rapporto con Allegri: "Mi ha fatto guardare il calcio in modo più semplice e mi ha insegnato molto. All'inizio della stagione non ho segnato tanti goal, ma so quanto il mister mi abbia aiutato, è un allenatore che ricorderò per il resto della mia vita".