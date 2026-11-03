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Lelio Donato

Come sta andando Santiago Gimenez al Porto: l'ex attaccante del Milan ritrova Allegri contro il Napoli in Champions League

Champions League
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L'attaccante messicano era un punto fermo nel Milan di Allegri all'inizio della scorsa stagione, poi l'infortunio alla caviglia. Oggi ritrova il suo ex tecnico in Porto-Napoli di Champions League.

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Probabilmente non partirà titolare nemmeno stavolta ma di certo Porto-Napoli di Champions League non sarà una partita come le altre per Santiago Gimenez.

L'attaccante messicano infatti ritrova sul proprio cammino Massimiliano Allegri, ovvero quello che è stato il suo allenatore nell'ultima stagione trascorsa al Milan.

Il rapporto tra i due peraltro era stato più che buono all'inizio prima che Gimenez fosse costretto a fermarsi per un serio infortunio alla caviglia. Ma nel finale di stagione Allegri ha puntato nuovamente sul messicano.

In estate invece, dopo l'esonero del tecnico oggi al Napoli, il Milan ha messo Gimenez alla porta. Ma come sta andando il messicano al Porto?

  • LA STAGIONE AL MILAN CON ALLEGRI

    All'inizio della scorsa stagione Massimiliano Allegri aveva chiesto a lungo l'acquisto di un numero 9 che alla fine non è mai arrivato.

    Il tecnico rossonero così decide di fare necessità virtù e nelle prime giornate di campionato punta con decisione su Santiago Gimenez, per il quale d'altronde la società aveva investito parecchio solo qualche mese prima acquistandolo dal Feyenoord.

    Il messicano era anche partito benissimo segnando due goal nelle sue prime due presenze in Serie A. Ma non aveva poi dato seguito a questi numeri chiudendo il campionato con cinque reti complessive in sedici presenze.

    Complice l'infortunio di Leao, Allegri come detto l'anno scorso inizialmente punta su Gimenez ma con risultati disastrosi. L'ex Feyenoord, titolare in otto delle prime nove giornate, non trova mai la via del goal.

    Poi il grave infortunio alla caviglia e la conseguente operazione lo tiene fuori circa cinque mesi.

    Quando torna Allegri ha costruito il suo Milan intorno alla coppia Pulisic-Leao mentre Gimenez, non ancora al top fisicamente, viene utilizzato col contagocce fino al rush finale quando gioca titolare le ultime tre compresa la gara casalinga persa contro il Cagliari che costa il posto in Champions ai rossoneri.

    Gimenez però, ad aprile, usava queste parole per descrivere il suo rapporto con Allegri: "Mi ha fatto guardare il calcio in modo più semplice e mi ha insegnato molto. All'inizio della stagione non ho segnato tanti goal, ma so quanto il mister mi abbia aiutato, è un allenatore che ricorderò per il resto della mia vita".

  • LA ROTTURA CON I ROSSONERI

    In estate, dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, si chiude di fatto anche la breve esperienza di Gimenez col Milan.

    L'attaccante messicano viene messo fuori dal nuovo progetto tecnico guidato da Ruben Amorim, che chiede ed ottiene l'acquisto di Gonçalo Ramos.

    Spazio per Gimenez non ce n'è, insomma, tanto che la società sceglie la linea dura mettendo l'ex Feyenoord fuori rosa insieme a Fofana e Tomori. L'attaccante inoltre a fine agosto non viene inserito neppure nella lista per la Serie A.

    Una rottura definitiva e una situazione insostenibile che porta entrambe le parti a cercare rapidamente una soluzione, trovata nelle ultime ore di mercato col trasferimento di Santiago Gimenez in prestito al Porto.

    L'operazione si chiude con un diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni per circa 18-20 milioni di euro.

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  • COME STA ANDANDO AL PORTO

    Ma come sta andando Santiago Gimenez in Portogallo?

    L'attaccante in realtà fin qui ha giocato molto poco a causa di una condizione fisica non ancora ottimale ma anche della concorrenza di un altro ex Milan.

    Il titolare al centro del tridente per Francesco Farioli infatti è Andre Silva. E difficilmente i due giocheranno insieme durante la stagione.

    Gimenez ha fin qui collezionato appena 173' complessivi tra tutte le competizioni, senza mai partire titolare in campionato o Champions League.

    Due invece i goal realizzati dal messicano, entrambi su calcio di rigore. L'ultimo decisivo per il passaggio del turno in Coppa del Portogallo. Partita al termine della quale Farioli ha spiegato: "E' stato molto importante avere questa partita per dare minuti ai giocatori che sono arrivati tardi. Abbiamo visto 90 minuti con Santi Gimenez, che era un obiettivo, ha fatto molto bene ".

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  • COSA SUCCEDE A GENNAIO

    Al momento, insomma, l'avventura di Santiago Gimenez al Porto non è ancora decollata.

    Tanto che secondo alcune voci le parti potrebbero addirittura valutare una separazione anticipata già durante la finestra invernale di mercato.

    Una situazione che ovviamente interessa molto da vicino anche il Milan. I rossoneri sono ancora proprietari del cartellino di Gimenez e sperano di cederlo a titolo definitivo, al Porto o altrove.

    Farioli però come detto vede il messicano parecchio indietro nelle gerarchie potendo contare sul già citato Andre Silva ma anche su Samu.

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