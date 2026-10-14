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Frosinone Calcio v AS Roma - Serie A TIMGetty Images Sport
Lelio Donato

Come sta andando Huijsen al Real Madrid e i sei mesi del difensore alla Roma: a volerlo in giallorosso era stato Mourinho

Champions League
Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid

Josè Mourinho lo aveva fortemente voluto alla Roma, dove era arrivato in prestito secco dalla Juventus. Huijsen oggi gioca nel Real Madrid dove sta proseguendo il suo percorso di crescita tra alti e bassi.

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Non solo Josè Mourinho e Antonio Rudiger, tra i ritorni all'Olimpico per Roma-Real Madrid c'è anche quello di Dean Huijsen.

Il giovane difensore, infatti, durante la stagione 2023/24 aveva vestito la maglia giallorossa seppure per soli sei mesi prima di rientrare alla Juventus.

Un trasferimento fortemente voluto dal ragazzo che era stato convinto proprio da Josè Mourinho, allora tecnico della Roma, tanto da fare saltare l'operazione già imbastita col Frosinone.

Ma come era andato Huijsen in gialloross? E come sta andando al Real Madrid?

  • LA CHIAMATA DI MOURINHO ALLA ROMA

    Ma cosa era successo esattamente a gennaio 2024? Come si è arrivati al trasferimento di Huijsen alla Roma?

    Tutto comincia sul prato dell'Allianz Stadium, dove al termine della gara tra i giallorossi e la Juventus, il giovanissimo difensore viene abbracciato da Josè Mourinho.

    Un gesto di stima molto chiaro nei confronti di un talento che fino a quel momento ha giocato appena dodici minuti in Serie A da parte di uno degli allenatori più vincenti di sempre.

    E così qualche giorno dopo Huijsen, che sembra ormai destinato al Frosinone, rifiuta la destinazione e sceglie proprio la Roma dove Mourinho gli promette di metterlo subito al centro del progetto.

    Una scelta non gradita dalla Juventus e che fa andare su tutte le furie Eusebio Di Francesco, allora tecnico della formazione ciociara: "Con Huijsen ho parlato perché lui voleva parlare con me non io con lui: poi ha fatto scelte diverse e non mi interessa".

  • I SEI MESI DI HUIJSEN ALLA ROMA

    Huijsen quindi arriva alla Roma con grandi aspettative ma, di fatto, sarà allenato da Mourinho solo per pochi giorni.

    Dopo il pareggio casalingo contro l'Atalanta, infatti, lo Special One viene sollevato dall'incarico e al suo posto sulla panchina giallorossa arriva Daniele De Rossi.

    Il nuovo tecnico nutre comunque grande stima nei confronti del giovane difensore, del quale dopo un super goal proprio contro il Frosinone dirà: "È capace di fare quello che ha fatto, ma non deve essere così soft. È un giocatore a cui tra qualche anno chiederemo i biglietti per andare a vedere la finale di Champions". 

    Una profezia che oggi sembra essersi già avverata. Alla fine le presenze di Huijsen con la Roma saranno solo quattordici con due goal e un assist oltre ad un grave errore che costa la sconfitta nel derby contro la Lazio in Coppa Italia.

    Al termine della stagione il difensore fa rientro alla Juventus come previsto, ma solo di passaggio.

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  • LA CONSACRAZIONE COL BOURNEMOUTH E IL TRASFERIMENTO AL REAL MADRID

    Nell'estate 2024 infatti la società bianconera decide di cedere nuovamente Dean Huijsen, stavolta a titolo definitivo.

    Dietro la decisione ci sono prevalentemente motivazioni economiche, visto che il trasferimento del difensore al Bournemouth permette alla Juventus di fare registrare un'importante plusvalenza.

    I bianconeri incassano 15,2 milioni di euro più altri tre milioni di bonus. Operazione questa che determina un impatto positivo a bilancio di 13,7 milioni. Sembra un affare ma un anno dopo Huijsen verrà ceduto al Real Madrid a cifre decisamente più alte.

    La consacrazione avviene in Premier League dove il difensore diventa un punto fermo del Bournemouth e attira le attenzioni dei più grandi club europei. A spuntarla alla fine è il Real Madrid che lo paga circa 60 milioni di euro.

    La Juventus incassa così altri 6 milioni, frutto della percentuale sulla plusvalenza di una futura cessione inserita nell'accordo col club inglese solo un anno prima.

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  • COME STA ANDANDO AL REAL MADRID

    Ma come sta andando Huijsen al Real Madrid?

    Quella appena iniziata è per lui la seconda stagione al 'Bernabeu', dove ha ritrovato quel Mourinho che lo aveva fortemente voluto ai tempi della Roma.

    Huijsen fin qui ha alternato alcune ottime prestazioni a errori piuttosto evidenti frutto di un percorso di crescita naturale per un ragazzo che ha compiuto 21 anni lo scorso aprile.

    Nessuno comunque dalle parti di Madrid nutre dubbi sulle qualità del difensore che peraltro ha ancora ampi margini di miglioramento soprattutto in fase di marcatura, quando a volte tende a perdersi il diretto avversario all'interno dell'area di rigore.

    C'è poi da limitare una certa irruenza in alcuni interventi che lo hanno portato a collezionare già undici ammonizioni e due espulsioni da quando indossa la maglia del Real. Tra cui l'ultima in occasione del derby perso in campionato contro l'Atletico per un fallo da ultimo uomo.

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