Come sta andando Huijsen al Real Madrid e i sei mesi del difensore alla Roma: a volerlo in giallorosso era stato Mourinho

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Non solo Josè Mourinho e Antonio Rudiger, tra i ritorni all'Olimpico per Roma-Real Madrid c'è anche quello di Dean Huijsen.
Il giovane difensore, infatti, durante la stagione 2023/24 aveva vestito la maglia giallorossa seppure per soli sei mesi prima di rientrare alla Juventus.
Un trasferimento fortemente voluto dal ragazzo che era stato convinto proprio da Josè Mourinho, allora tecnico della Roma, tanto da fare saltare l'operazione già imbastita col Frosinone.
Ma come era andato Huijsen in gialloross? E come sta andando al Real Madrid?