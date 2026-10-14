Come sta andando Huijsen al Real Madrid e i sei mesi del difensore alla Roma: a volerlo in giallorosso era stato Mourinho

Ma cosa era successo esattamente a gennaio 2024? Come si è arrivati al trasferimento di Huijsen alla Roma?

Tutto comincia sul prato dell'Allianz Stadium, dove al termine della gara tra i giallorossi e la Juventus, il giovanissimo difensore viene abbracciato da Josè Mourinho.

Un gesto di stima molto chiaro nei confronti di un talento che fino a quel momento ha giocato appena dodici minuti in Serie A da parte di uno degli allenatori più vincenti di sempre.

E così qualche giorno dopo Huijsen, che sembra ormai destinato al Frosinone, rifiuta la destinazione e sceglie proprio la Roma dove Mourinho gli promette di metterlo subito al centro del progetto.

Una scelta non gradita dalla Juventus e che fa andare su tutte le furie Eusebio Di Francesco, allora tecnico della formazione ciociara: "Con Huijsen ho parlato perché lui voleva parlare con me non io con lui: poi ha fatto scelte diverse e non mi interessa".