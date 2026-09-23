Come sta andando Di Gregorio al Bournemouth: perché l'ex portiere della Juventus non gioca in Premier League, ancora zero presenze

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Michele Di Gregorio ha lasciato la Juventus dopo un paio di stagioni, l'ultima delle quali particolarmente negativa.
I bianconeri così in estate hanno fin da subito individuato nell'acquisto di un nuovo portiere una delle priorità sul mercato, portando di fatto l'ex Monza a prendere altre strade.
Alla fine Di Gregorio è finito in Inghilterra e più precisamente al Bournemouth, dove si augurava di rilanciarsi per dimenticare la sfortunata parentesi bianconera.
Le cose, almeno per il momento, stanno però andando molto diversamente con Di Gregorio che trova pochissimo spazio in Premier League.