Come sta andando Di Gregorio al Bournemouth: perché l'ex portiere della Juventus non gioca in Premier League, ancora zero presenze

Ma come si è arrivati alla definitiva rottura tra la Juventus e Di Gregorio?

Il rapporto si è definitivamente deteriorato dopo lo sfogo del procuratore dell'ex portiere bianconero, Carlo Alberto Belloni, che in estate ha pesantemente attaccato la società tramite i social per difendere il suo assistito.

"20 giocatori nuovi in due stagioni. 3 allenatori in 2 stagioni. 3 dirigenze in 2 stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a Milinkovic-Savic e Sommer. Vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti, impresentabili.

Per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del direttore sportivo Cristiano Giuntoli come miglior portiere della Serie A a 26 anni. Goal subiti Juventus 34 - Inter 35. Goal fatti Juventus 61 - Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero" aveva scritto Belloni sul suo profilo Instagram e su quello dell'agenzia CA Sport Management.

E ancora: "Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. E' nella short list di diversi club europei, non abbiamo fretta. Pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare...".

Parole ovviamente mal digerite non solo dalla società bianconera ma anche da alcuni compagni, tanto che Di Gregorio era stato costretto a dissociarsi dal suo procuratore. Per poi cercare in tutta fretta una nuova sistemazione.