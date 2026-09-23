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Real Sociedad de Futbol v AFC Bournemouth - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Lelio Donato

Come sta andando Di Gregorio al Bournemouth: perché l'ex portiere della Juventus non gioca in Premier League, ancora zero presenze

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AFC Bournemouth vs Liverpool
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Liverpool

Michele Di Gregorio si è trasferito al Bournemouth ma in questo primo scorcio di stagione sta trovando pochissimo spazio. Per l'ex portiere della Juventus solo una presenza in Carabao Cup, mentre non ha ancora debuttato in Premier League.

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Michele Di Gregorio ha lasciato la Juventus dopo un paio di stagioni, l'ultima delle quali particolarmente negativa.

I bianconeri così in estate hanno fin da subito individuato nell'acquisto di un nuovo portiere una delle priorità sul mercato, portando di fatto l'ex Monza a prendere altre strade.

Alla fine Di Gregorio è finito in Inghilterra e più precisamente al Bournemouth, dove si augurava di rilanciarsi per dimenticare la sfortunata parentesi bianconera.

Le cose, almeno per il momento, stanno però andando molto diversamente con Di Gregorio che trova pochissimo spazio in Premier League.

  • COME STA ANDANDO DI GREGORIO

    Michele Di Gregorio ad oggi non ha ancora esordito nel campionato inglese.

    Nelle prime quattro partite di Premier in cui è stato a disposizione, infatti, il portiere è sempre rimasto seduto in panchina.

    Mentre l'unica presenza collezionata col Bournemouth resta quella di inizio settembre in Carabao Cup, quando Di Gregorio ha difeso i pali contro il Lincoln City senza subire goal.

    Il portiere titolare del Bournemouth, insomma, è un altro. Il tecnico Marco Rose gli preferisce Djordje Petrovic col quale probabilmente Di Gregorio si giocherà il posto per tutta la stagione.

    Eppure nella sua prima intervista l'estremo difensore sembrava entusiasta della scelta di trasferirsi in Inghilterra: "Credo di essere un portiere molto forte, reattivo. Essere qui e mettermi in gioco in questo campionato, dove ci sono molti portieri forti, mi può aiutare ulteriormente per la mia crescita.

    Stare alla Juventus questi due anni mi ha permesso di crescere anche a livello di competizioni europee, avendo giocato due anni la Champions League. Questo mi sarà d'aiuto e mi permetterà di essere d'aiuto alla squadra. Questo momento è sicuramente molto importante per me e credo che la scelta di venire qui sia stata quella giusta, voglio ancora crescere, migliorare e fare grandi cose".

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  • DI GREGORIO TORNA ALLA JUVENTUS?

    La Juventus, ovviamente, osserva interessata e un po' preoccupata la situazione di Michele Di Gregorio al Bournemouth.

    Se il portiere dovesse continuare a non giocare infatti, il rischio è che al termine della stagione faccia rientro a Torino dove poi la società bianconera sarebbe costretta a trovargli una nuova sistemazione.

    Di Gregorio d'altronde si è trasferito al Bournemouth in prestito oneroso con diritto di riscatto. Una formula che non garantisce l'acquisto definitivo da parte del club inglese.

    In caso di rientro alla base sembra in ogni caso improbabile che Di Gregorio possa avere una nuova occasione alla Juventus considerato il rapporto ormai deteriorato con l'ambiente bianconero.

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  • L'ULTIMA STAGIONE DISASTROSA

    Michele Di Gregorio è stato di fatto per due stagioni il portiere titolare della Juventus. Anche se negli ultimi mesi Spalletti lo aveva alternato con Mattia Perin a causa di alcuni gravi errori commessi dall'ex Monza.

    Dopo la sconfitta casalinga contro il Como, Di Gregorio è così finito in panchina. Salvo poi riprendersi il posto in seguito al problema fisico accusato da Perin contro il Genoa quando è subentrato a gara in corso parando anche un calcio di rigore.

    Di Gregorio però contro la Fiorentina ha subito nuovamente goal al primo tiro in porta, come troppo spesso accaduto nell'ultima stagione in bianconero. Un errore che di fatto ha condannato la Juventus a restare fuori dalla Champions.

    E così nell'ultima giornata dello scorso campionato a difendere i pali bianconeri era tornato Perin. Un segnale chiaro di come il rapporto tra le parti fosse arrivato al capolinea.

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  • LA ROTTURA

    Ma come si è arrivati alla definitiva rottura tra la Juventus e Di Gregorio?

    Il rapporto si è definitivamente deteriorato dopo lo sfogo del procuratore dell'ex portiere bianconero, Carlo Alberto Belloni, che in estate ha pesantemente attaccato la società tramite i social per difendere il suo assistito.

    "20 giocatori nuovi in due stagioni. 3 allenatori in 2 stagioni. 3 dirigenze in 2 stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a Milinkovic-Savic e Sommer. Vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti, impresentabili.

    Per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del direttore sportivo Cristiano Giuntoli come miglior portiere della Serie A a 26 anni. Goal subiti Juventus 34 - Inter 35. Goal fatti Juventus 61 - Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero" aveva scritto Belloni sul suo profilo Instagram e su quello dell'agenzia CA Sport Management.

    E ancora: "Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. E' nella short list di diversi club europei, non abbiamo fretta. Pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare...".

    Parole ovviamente mal digerite non solo dalla società bianconera ma anche da alcuni compagni, tanto che Di Gregorio era stato costretto a dissociarsi dal suo procuratore. Per poi cercare in tutta fretta una nuova sistemazione.

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