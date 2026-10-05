"Abbiamo creato la 'Wes Zone'": come Spalletti ha fatto diventare McKennie fondamentale per la Juventus

Definire calcisticamente Weston McKennie, in questo periodo storico, non è cosa semplice: è un lato positivo, però. Va precisato sin da subito.
Lo ha fatto anche Luciano Spalletti che, a Tuttosport, ha parlato proprio della maturazione del giocatore statunitense, senza etichettarlo. Senza collocarlo in una zona specifica del terreno di gioco.
Un presupposto fondamentale che ha portato alla trasformazione globale di McKennie, esaltandone le qualità al servizio della squadra, rendendolo sostanzialmente indispensabile per la Juventus.