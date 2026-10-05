"Abbiamo creato la 'Wes Zone'": come Spalletti ha fatto diventare McKennie fondamentale per la Juventus

Il paragone, poi, lo serve proprio il tecnico della Juventus quando si parla della duttilità di McKennie: "Anche Simone Perrotta era molto simile per come sapeva adattarsi alle situazioni tattiche di squadra: era un cavallino che trovavi sempre in movimento".

Ma dietro al cambiamento tattico del giocatore bianconero, ovviamente, c'è un percorso che tocca i punti critici degli ultimi anni della Vecchia Signora: la ricerca di un'identità ben precisa, la necessità di adattarsi alle situazioni, pure quelle difficili, e la voglia di sperimentare.

"Per lui abbiamo creato la “Wes Zone”, lui conosce ogni angolo del campo", spiega Spalletti, riferendosi anche a una questione di carattere. "Già dentro i video che andiamo a comporre raccontano molto del suo carattere, della sua personalità. È una persona bella e viva, ti si mostra da solo. Lui ti dice: 'Io sono fatto così'.È un grande uomo che sa fare tantissime cose": ma in questo momento specifico come si declina l'importanza di McKennie?