Come sono andati i fratelli Esposito in Turchia-Italia: assist e goal per Pio, Sebastiano promosso al debutto

Ma da quanto tempo due fratelli non giocavano insieme in Nazionale?

L'ultima volta era successo ventisei anni fa, nel 2000, quando era toccato a Simone e Filippo Inzaghi.

In quel caso però si trattava di un'amichevole e i due non erano scesi in campo dal 1', ma Simone era subentrato al 61' mentre Filippo era uscito al 72'.

Gli altri due precedenti di fratelli azzurri risalgono a più di un secolo fa. Giuseppe e Felice Milano, entrambi tesserati per la Pro Vercelli, giocarono insieme in azzurro tre volte tra 1912 e 1913.

Aldo e Luigi Cevenini, invece, scesero in campo il 31 gennaio 1915 in una gara vinta dall'Italia contro la Svizzera per 3-1 e andarono a segno entrambi.