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Lelio Donato

Come sono andati i fratelli Esposito in Turchia-Italia: assist e goal per Pio, Sebastiano promosso al debutto

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Ottima prova dei fratelli Esposito, schierati entrambi titolari da Roberto Mancini contro la Turchia: Sebastiano debutta bene, Pio segna il sesto goal in undici presenze.

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Due fratelli insieme in Nazionale. Un sogno da bambini diventato realtà per Francesco Pio e Sebastiano Esposito.

Roberto Mancini ha scelto di lanciare l'attaccante del Sassuolo, alla sua prima assoluta con l'Italia, sul campo della Turchia.

E lo ha schierato insieme a suo fratello, ormai punto fermo in azzurro e già autore di cinque reti in dieci presenze prima di Bursa.

Ma come sono andati gli Esposito? Chi ha fatto meglio tra Francesco Pio e Sebastiano?

  • LA CONFERMA DI PIO

    Francesco Pio, tre anni più giovane di Sebastiano, in azzurro è il 'veterano'.

    Per lui si trattava infatti dell'undicesima presenza con la Nazionale, la seconda consecutiva da titolare.

    Mancini lo ha confermato al centro dell'attacco nonostante una prestazione non troppo convincente contro il Belgio.

    E in Turchia ha risposto presente: prima l'assist per il momentaneo 0-2 di Frattesi, poi il goal dell'1-4 nel secondo tempo.

    La sesta rete di Pio Esposito in Nazionale, cosa che gli permette di diventare il secondo giocatore ad aver segnato più di cinque goal in Nazionale prima di aver compiuto 21 anni dopo Giuseppe Meazza.

    La sensazione è che ad oggi la punta titolare dell'Italia di Mancini sia l'interista.

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  • IL DEBUTTO DI SEBA

    Dopo un'estate movimentata, in seguito alla rottura col Cagliari e al successivo trasferimento al Sassuolo, Seba Esposito ha coronato il suo sogno.

    L'attaccante ha infatti debuttato in Nazionale e lo ha fatto proprio accanto a suo fratello Pio. Un premio meritato per quanto fatto nella scorsa stagione ma anche all'inizio di questa.

    Seba Esposito infatti ha realizzato un goal molto pesante contro la Juventus. E a soli 24 anni il tempo per farsi spazio anche in azzurro c'è tutto, specie se ripeterà la prestazione di Bursa.

    Il fratello maggiore degli Esposito non è riuscito a segnare ma, schierato largo sulla sinistra nel tridente, ha fatto benissimo con giocate di altissima scuola a livello tecnico.

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  • LA DEDICA

    Al termine della partita Francesco Pio Esposito ha fatto una dedica speciale.

    "Ci tengo molto a dedicare il goal a mia nonna che non sta passando delle giornate facili" ha raccontato l'attaccante dell'Inter.

    Mentre sul debutto in azzurro del fratello Sebastiano ha sottolineato: "Mi ricordo bene com'è la prima in Nazionale, la mia è stata un anno fa. Ho cercato di non caricarlo di altre pressioni, spero che se la sia goduta e che possa succedere tante altre volte".

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  • LA STORIA DEI FRATELLI IN AZZURRO

    Ma da quanto tempo due fratelli non giocavano insieme in Nazionale?

    L'ultima volta era successo ventisei anni fa, nel 2000, quando era toccato a Simone e Filippo Inzaghi.

    In quel caso però si trattava di un'amichevole e i due non erano scesi in campo dal 1', ma Simone era subentrato al 61' mentre Filippo era uscito al 72'.

    Gli altri due precedenti di fratelli azzurri risalgono a più di un secolo fa. Giuseppe e Felice Milano, entrambi tesserati per la Pro Vercelli, giocarono insieme in azzurro tre volte tra 1912 e 1913.

    Aldo e Luigi Cevenini, invece, scesero in campo il 31 gennaio 1915 in una gara vinta dall'Italia contro la Svizzera per 3-1 e andarono a segno entrambi.

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