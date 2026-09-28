Come sono andati i fratelli Esposito in Turchia-Italia: assist e goal per Pio, Sebastiano promosso al debutto

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Due fratelli insieme in Nazionale. Un sogno da bambini diventato realtà per Francesco Pio e Sebastiano Esposito.
Roberto Mancini ha scelto di lanciare l'attaccante del Sassuolo, alla sua prima assoluta con l'Italia, sul campo della Turchia.
E lo ha schierato insieme a suo fratello, ormai punto fermo in azzurro e già autore di cinque reti in dieci presenze prima di Bursa.
Ma come sono andati gli Esposito? Chi ha fatto meglio tra Francesco Pio e Sebastiano?