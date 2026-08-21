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Kessie GOAL GFX HDGetty GOAL
Antonio Torrisi

Come sono andate le ultime stagioni di Kessié: dal Barcellona all'Arabia Saudita, la Juventus può riportarlo al centro del calcio?

Calciomercato
Juventus
Barcellona
Al Ahli

L'ivoriano ha lasciato il Milan come uno dei migliori centrocampisti in circolazione e potrebbe tornare in Serie A.

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Quando Franck Kessié lascia il Milan lo fa come uno dei migliori nel suo ruolo. Ha appena vinto lo Scudetto con i rossoneri allenati da Stefano Pioli e, soprattutto, lo ha fatto al termine di una stagione che ancora oggi, dal punto di vista simbolico, vale tantissimo.

Insomma, sapete com'è andata: l'Inter di Simone Inzaghi era favorita, il Milan no. L'Inter di Simone Inzaghi guidava la Serie A, il Milan inseguiva. L'Inter di Simone Inzaghi è stata costretta a leccarsi le ferite, il Milan ha alzato il trofeo festeggiando una rimonta che a gennaio sembrava impensabile.

Ecco: in tutto questo, e quando scriviamo "in" intendiamo proprio "in mezzo a tutto questo" (calcisticamente e non solo) c'era Franck Kessié, uno dei protagonisti assoluti di una delle annate più significative della storia rossonera.

È così che l'ivoriano lascia la Serie A per approdare ne LaLiga, al Barcellona: come uno dei migliori in circolazione. Uno dei più forti in quello che sa fare. Sono passati quattro anni e il suo ritorno nel massimo campionato italiano, spinto dall'interesse della Juventus, ci pone di fronte a un interrogativo: è lo stesso Kessié? Lo stesso di cui si parlava al momento della firma con i blaugrana? Lo stesso anche se quella in Spagna è stata solo una parentesi e se il resto del tempo lo ha trascorso in Arabia Saudita? Proviamo a capirlo.

  • COM'È ANDATO KESSIÉ AL BARCELLONA

    Al Barcellona, va detto, Kessié arriva a zero. La decisione di non rinnovare il suo contratto non permette al Milan di capitalizzare da una sua cessione e questa rappresenta una piccola macchia, in effetti, nella sua esperienza con i rossoneri (comunque caratterizzata dallo Scudetto, ripetiamo).

    Il suo valore, però, dice molto: l'ivoriano varrebbe quasi 50 milioni di euro, per intenderci, in un periodo in cui i centrocampisti Top costavano quella cifra (siamo ancora nell'immediato post-Covid e le casse dei club non sono messe così bene dopo la pandemia). Insomma: è davvero uno dei migliori per quel che riguarda la mediana.

    Non è che sia una grandissima stagione, però, quella che trascorre in Spagna: e, a dire la verità, non è tutta colpa sua. Xavi ha una sua idea ben precisa per il centrocampo: Sergio Busquets non si tocca, Frenkie de Jong neppure. Può cambiare l'altra mezz'ala: Gavi, Sergi Roberto. E a volte Franck Kessié (Pedri risente ancora dei postumi del biennio 2020-2021, un anno in cui gioca una quantità assurda di partite).

    L'ivoriano non è la prima scelta, e forse ha ragione Xavi, visto che al termine della stagione il Barcelllona vince LaLiga e la Supercoppa spagnola.

    In campionato, va citato, Kessié segna una rete in 28 presenze, tra l'altro pesante: contro il Real Madrid, nel Clasico, in pieno recupero. Decisiva per indirizzare il cammino dei blaugrana fino al titolo.

    Conclude la sua esperienza con un bilancio di 43 gare, 3 goal (segna anche in Champions League e Copa del Rey) e 3 assist. E viene ceduto in Arabia Saudita.

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  • PERCHÉ KESSIÉ È ANDATO IN ARABIA SAUDITA

    Il trasferimento che lo porta a indossare la maglia dell'Al Ahli spiazza un po' tutti: è passato un solo anno e Kessié viene ceduto per circa 12,5 milioni di euro.

    Si tratta di una mossa che va incontro a entrambe le parti: l'ivoriano vorrebbe una nuova avventura (a 14 milioni di euro netti a stagione per 3 anni), il Barcellona con quello che incassa può registrare i nuovi acquisti del mercato.

    Insomma: le motivazioni alla base della sua firma con i sauditi sono molteplici, soprattutto in un periodo in cui tutti sembravano poter giocare in Arabia (nella stessa estate Neymar e Sergej Milinkovic-Savic firmano con l'Al Hilal, per intenderci), ma Kessié gioca come se fosse in Europa.

    Nelle stagioni all Al Ahli vince una Supercoppa, ma soprattutto due Champions League asiatiche: un bilancio positivo, quello con cui chiude la sua avventura in Arabia Saudita, alla scadenza del contratto.

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  • KESSIÉ PUÒ ANDARE ALLA JUVENTUS?

    Ma che Kessié troverebbe la Juventus se le parti decidessero, dopo essersi venute incontro, di siglare un accordo? Questo va valutato attentamente: i ritmi del calcio in Arabia Saudita ovviamente non sono quelli dei campionati europei, ma l'ivoriano si trova comunque in buona forma.

    Sono i Mondiali a dirlo, non noi: con la Costa d'Avorio ha giocato tutte e 4 le partite del torneo (da capitano e da titolare), siglando anche una rete contro la Germania. Non è tanto il goal in sé, ovviamente, quanto la presenza in campo a far ben sperare: il centrocampista deve ancora compiere 30 anni (lo farà a dicembre) e sembra essere pronto a incidere, di nuovo, in Serie A. Se sarà effettivamente così vedremo.

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