Come sono andate le ultime stagioni di Kessié: dal Barcellona all'Arabia Saudita, la Juventus può riportarlo al centro del calcio?

Quando Franck Kessié lascia il Milan lo fa come uno dei migliori nel suo ruolo. Ha appena vinto lo Scudetto con i rossoneri allenati da Stefano Pioli e, soprattutto, lo ha fatto al termine di una stagione che ancora oggi, dal punto di vista simbolico, vale tantissimo.
Insomma, sapete com'è andata: l'Inter di Simone Inzaghi era favorita, il Milan no. L'Inter di Simone Inzaghi guidava la Serie A, il Milan inseguiva. L'Inter di Simone Inzaghi è stata costretta a leccarsi le ferite, il Milan ha alzato il trofeo festeggiando una rimonta che a gennaio sembrava impensabile.
Ecco: in tutto questo, e quando scriviamo "in" intendiamo proprio "in mezzo a tutto questo" (calcisticamente e non solo) c'era Franck Kessié, uno dei protagonisti assoluti di una delle annate più significative della storia rossonera.
È così che l'ivoriano lascia la Serie A per approdare ne LaLiga, al Barcellona: come uno dei migliori in circolazione. Uno dei più forti in quello che sa fare. Sono passati quattro anni e il suo ritorno nel massimo campionato italiano, spinto dall'interesse della Juventus, ci pone di fronte a un interrogativo: è lo stesso Kessié? Lo stesso di cui si parlava al momento della firma con i blaugrana? Lo stesso anche se quella in Spagna è stata solo una parentesi e se il resto del tempo lo ha trascorso in Arabia Saudita? Proviamo a capirlo.