Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FC Internazionale v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Come si lascia in panchina questo Pio Esposito? La scelta di Chivu col Borussia Dortmund e la concorrenza di Thuram

Il golden boy dell'Inter ha dimostrato di saper essere decisivo anche dall'inizio, non solo entrando a partita in corso. E ora è dilemma su chi farà coppia con Lautaro mercoledì.

Pubblicità

Difficilmente Pio Esposito tradisce quando viene chiamato in causa. Anche se ha solamente 20 anni e mezzo e alla fine di giugno ne compirà 21. Anche se, di fatto, è alla sua prima stagione nella massima serie italiana.

Se la copertina dell'Inter se l'è presa Dimarco, che contro il Pisa è entrato dalla panchina stile salvatore mettendosi a sfornare goal e assist, anche Esposito ha fatto il suo. E l'ha fatto ampiamente. Non solo per il colpo di testa vincente con cui proprio lui ha ribaltato il risultato poco prima dell'intervallo, dopo il doppio vantaggio toscano con Moreo e la rimonta iniziata da Zielinski e Lautaro Martinez.

Gran partita, quella di Esposito. Di pura personalità in un momento sorprendentemente delicato, considerando la posizione del Pisa in classifica. Ma che il ragazzo abbia qualità non lo si scopre oggi. E ora fare a meno di lui nella decisiva sfida di mercoledì contro il Borussia Dortmund potrebbe diventare più difficile del previsto.

  • GRAN MOMENTO DI FORMA

    Esposito ha confermato contro il Pisa di vivere un gran momento di forma. Tonico, brillante, il centravanti interista ha segnato quel gran goal di testa ma non solo: ha fatto come sempre a sportellate con la difesa avversaria, ha provato a suonare la carica, più di una buona giocata l'ha estratta dal cilindro.

    L'incornata vincente del recupero del primo tempo rappresenta il secondo guizzo decisivo in una decina di giorni: sempre lui aveva spezzato in due il recupero contro il Lecce di metà gennaio, anche quello più complicato del previsto, andando a segno nel finale dopo essere entrato dalla panchina.

    Nel mezzo, altre due buone prestazioni: prima a Udine, con l'assist per l'unica rete firmata da Lautaro Martinez, e poi anche contro l'Arsenal da subentrato, gara in cui ha subito sfiorato la segnatura dopo essere entrato al posto dell'argentino. Meglio lui del capitano, in quell'occasione. Ma anche di Thuram.

    • Pubblicità

  • DECISIVO ANCHE DALL'INIZIO

    Rivelava Opta dopo Inter-Lecce che "solo Saïd El Mala del Colonia (4G+2A – 2006) è più giovane di Francesco Pio Esposito tra i giocatori con più di una rete segnata e più di un assist fornito dalla panchina nei Big-5 campionati europei in corso (2G+2A da subentrato – 2005)".

    Ebbene, da quel momento Esposito ha giocato due partite su tre dal primo minuto. E non ha tradito neppure lì: assist contro l'Udinese, goal contro il Pisa. Come a dire che non si tratta del classico giocatore capace di esprimersi al meglio solo a partita in corso, magari contro difese più stanche e in fasi di partita di minor organizzazione complessiva.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "PRESTO PER NOMINARE VIERI"

    Quando a DAZN gli hanno chiesto un parere proprio su Esposito, Chivu ha sciorinato un discorso più generale sulla disponibilità della squadra a seguire le indicazioni del tecnico:

    "Merito loro, di come lavorano e si mettono a disposizione del gruppo. Per ogni errore che fanno la responsabilità è sempre mia, perché funziona così. Loro lavorano sodo per cercare di accontentarmi e questo gli fa onore. Pio è un ragazzo che ha tanta voglia di dimostrare e mettersi in gioco, come fanno tutti gli altri 25 giocatori che ho a disposizione. Forse esagero in certe cose, ma sono felice che mi seguano".

    Ed Esposito, sempre a DAZN, sul coro che San Siro gli ha dedicato all'uscita dal campo e che ricalca quello di tanti anni fa per Christian Vieri, con inevitabili paragoni tra i due centravanti:

    "E' stato emozionante sentirlo, sono onorato. Ma è presto per nominare gente come Bobo".

  • CHI CONTRO IL BORUSSIA DORTMUND?

    E adesso il dilemma rischia di farsi davvero arduo da sciogliere: chi giocherà nell'attacco dell'Inter in casa del Borussia Dortmund, nella gara dal cui esito dipenderà la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League oppure l'accesso agli spareggi intermedi?

    Lautaro Martinez è certo di un posto, e fin qui ci siamo. Ma accanto a lui la lotta sembra essere a due. C'è Marcus Thuram, che sta vivendo un momento così così nonostante contro il Pisa abbia lasciato un graffio con un assist pennellato a Dimarco (ma prima aveva sprecato davanti a Scuffet). E poi, appunto, c'è Pio Esposito.

    Thuram potrebbe essere favorito per l'esperienza, perché giocare partite così delicate non è da tutti e servono gli attributi. Ma gli attributi, e i muscoli, nonostante la giovanissima età li ha anche Esposito.

    Chivu deciderà in questi giorni, penserà al modo migliore di organizzare la trasferta di Dortmund, su chi sia meglio utilizzare dall'inizio e chi a gara in corso. Senza dimenticare Bonny, pure lui a segno da subentrato contro il Pisa. Un (bel) dilemma che Inzaghi, un anno fa, non poteva avere.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Inter crest
Inter
INT
0