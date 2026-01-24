Come si lascia in panchina questo Pio Esposito? La scelta di Chivu col Borussia Dortmund e la concorrenza di Thuram

Quando a DAZN gli hanno chiesto un parere proprio su Esposito, Chivu ha sciorinato un discorso più generale sulla disponibilità della squadra a seguire le indicazioni del tecnico:

"Merito loro, di come lavorano e si mettono a disposizione del gruppo. Per ogni errore che fanno la responsabilità è sempre mia, perché funziona così. Loro lavorano sodo per cercare di accontentarmi e questo gli fa onore. Pio è un ragazzo che ha tanta voglia di dimostrare e mettersi in gioco, come fanno tutti gli altri 25 giocatori che ho a disposizione. Forse esagero in certe cose, ma sono felice che mi seguano".

Ed Esposito, sempre a DAZN, sul coro che San Siro gli ha dedicato all'uscita dal campo e che ricalca quello di tanti anni fa per Christian Vieri, con inevitabili paragoni tra i due centravanti:

"E' stato emozionante sentirlo, sono onorato. Ma è presto per nominare gente come Bobo".