Come si lascia in panchina questo Pio Esposito? La scelta di Chivu col Borussia Dortmund e la concorrenza di Thuram

Difficilmente Pio Esposito tradisce quando viene chiamato in causa. Anche se ha solamente 20 anni e mezzo e alla fine di giugno ne compirà 21. Anche se, di fatto, è alla sua prima stagione nella massima serie italiana.
Se la copertina dell'Inter se l'è presa Dimarco, che contro il Pisa è entrato dalla panchina stile salvatore mettendosi a sfornare goal e assist, anche Esposito ha fatto il suo. E l'ha fatto ampiamente. Non solo per il colpo di testa vincente con cui proprio lui ha ribaltato il risultato poco prima dell'intervallo, dopo il doppio vantaggio toscano con Moreo e la rimonta iniziata da Zielinski e Lautaro Martinez.
Gran partita, quella di Esposito. Di pura personalità in un momento sorprendentemente delicato, considerando la posizione del Pisa in classifica. Ma che il ragazzo abbia qualità non lo si scopre oggi. E ora fare a meno di lui nella decisiva sfida di mercoledì contro il Borussia Dortmund potrebbe diventare più difficile del previsto.