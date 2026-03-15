Prosegue il filotto del Napoli, giunto alla terza vittoria di fila in campionato. Quella contro il Lecce, in rimonta, è arrivata dopo i successi su Verona e Torino, tutti di misura e tutti che fanno ben sperare gli azzurri di essersi messi ormai alle spalle il momento no. I punti arrivano, la Champions è sempre più in bacheca, i big iniziano a tornare dai rispettivi infortuni e Conte può guardare con fiducia al futuro prossimo e, perché no, puntare a risalire la classifica. I campioni d’Italia in carica sono saliti a 59 punti, ne hanno rosicchiato altri due all’Inter che ora è a -9 a 9 partite dalla fine della Serie A (in mezzo c’è anche il Milan).
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Come può giocare ora il Napoli con De Bruyne, McTominay, Lukaku e tutti gli altri: pazza idea rimonta, si può?
Sono tanti i fattori per cui a Napoli si può sorridere. Come detto la classifica inizia a tornare ad avere un bell’aspetto e, mentre le milanesi si ritrovano invischiate in un’inattesa lotta Scudetto, a beneficiarne potrebbe essere il terzo incomodo. D’altronde gli azzurri hanno forse il miglior calendario tra le tre e con la squadra quasi al completo possono puntare a un filotto. Le ultime nove avversarie di Lukaku e compagni saranno Cagliari, Milan, Parma, Lazio, Cremonese, Como, Bologna, Pisa e Udinese, un ruolino di marcia non impossibile.
Solo buone notizie per il Napoli dal secondo tempo della gara col Lecce che, partita in salita, è stata poi rovesciata da una nuova versione degli azzurri, potenziata e ravvivata dai cambi. L’ingresso di De Bruyne e McTominay ha cambiato l’inerzia della gara e mostrato cosa sarebbe potuto essere questa squadra e cosa ancora potrebbe essere.
Certo, in mediana – dov’è tornato titolare dopo mesi – Anguissa ha fatto fatica e non è parso ovviamente al meglio. Ma il suo rientro, unito a quello delle altre due stelle del centrocampo, significa innescare una o due marce in più. Il camerunense, come detto, avrà bisogno ancora di qualche presenza per tornare quel tuttofare che dominava in mezzo al campo prima dell'infortunio ma averlo o no può fare la differenza.
Rispetto all’ex Fulham, ben più in palla col Lecce sono sembrati sia De Bruyne che McTominay, entrambi entrati in campo all'intervallo e in grado di cambiare il volto del Napoli. Soprattutto il belga sembra essere lontano dalla versione poco brillante di inizio stagione e promette in quest'ultima fase di campionato di elevare la qualità della sua squadra come aveva fatto solo a tratti in autunno.
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Dopo i rientri di Lukaku, subito decisivo, Politano e Gilmour, è arrivato quindi il turno del duo più atteso: McTominay-De Bruyne. La loro coesistenza è stata un tema per i primi mesi della stagione e tornerà ad esserlo per gli ultimi ma è chiaro che il tasso tecnico e fisico della squadra di Conte non potrà che beneficiarne.
Ci si aspetta che tornino ben presto a essere titolari, magari già dalla prossima gara a Cagliari: lo scozzese sarà sempre un sicuro titolare, il belga potrebbe invece essere usato come arma tattica (e tecnica) nel finale dei match ancora per qualche settimana, favorendone il recupero totale. Di loro ha parlato lo stesso Conte che ha detto: “Sono giocatori forti ma devono ritrovarsi e riabituarsi ai ritmi. I ragazzi devono avere fiducia, il bene comune deve essere il Napoli. Ho a che fare con ragazzi seri e preparati. McTominay era fuori da un mese, De Bruyne da quattro: tutti vogliono giocare ma dobbiamo dosare tutto".
Il futuro degli azzurri si prospetta roseo. E altri recuperi sono all’orizzonte: Di Lorenzo e Lobotka a fine marzo, Neres e Vergara ad aprile e Rrahmani a maggio. Spetterà poi a Conte trovare i nuovi equilibri con l’idea della coesistenza tra i due 9 (Lukaku e Hojlund) che per ora è stata messa in naftalina.
Dopo una stagione in grande difficoltà numerica, per paradosso nel finale l’allenatore leccese si ritrova a dover fare i conti con l’abbondanza. Falcidiata dagli infortuni per tutto l’anno, ora la rosa azzurra si riscopre extralarge. Chi può contare in Italia su due registi come Lobotka e Gilmour, due incursori come McTominay e Anguissa, esterni in gran quantità dai Politano agli Alisson Santos fino a Neres e Giovane, su tuttocampisti come Vergara, Elmas e De Bruyne. Con tutti in buona condizione, un calendario in discesa e nulla da perdere, il Napoli potrebbe accumulare tanti punti e mettere qualche pensierino anche a chi ora lo precede. Sarebbe l’epilogo più clamoroso di una stagione vissuta sulle montagne russe.
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