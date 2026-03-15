Come può giocare ora il Napoli con De Bruyne, McTominay, Lukaku e tutti gli altri: pazza idea rimonta, si può?

Solo buone notizie per il Napoli dal secondo tempo della gara col Lecce che, partita in salita, è stata poi rovesciata da una nuova versione degli azzurri, potenziata e ravvivata dai cambi. L’ingresso di De Bruyne e McTominay ha cambiato l’inerzia della gara e mostrato cosa sarebbe potuto essere questa squadra e cosa ancora potrebbe essere.

Certo, in mediana – dov’è tornato titolare dopo mesi – Anguissa ha fatto fatica e non è parso ovviamente al meglio. Ma il suo rientro, unito a quello delle altre due stelle del centrocampo, significa innescare una o due marce in più. Il camerunense, come detto, avrà bisogno ancora di qualche presenza per tornare quel tuttofare che dominava in mezzo al campo prima dell'infortunio ma averlo o no può fare la differenza.

Rispetto all’ex Fulham, ben più in palla col Lecce sono sembrati sia De Bruyne che McTominay, entrambi entrati in campo all'intervallo e in grado di cambiare il volto del Napoli. Soprattutto il belga sembra essere lontano dalla versione poco brillante di inizio stagione e promette in quest'ultima fase di campionato di elevare la qualità della sua squadra come aveva fatto solo a tratti in autunno.