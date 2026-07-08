Come può cambiare la trequarti del Milan: Karetsas e Alajbegovic i talenti nel mirino, Nkunku e Pulisic i titolari designati, Leao con la valigia, Cissé la possibile sorpresa

Occhio infine a Alpha Cissé, il gioiellino classe 2008 che il Milan ha prenotato a febbraio e che sarà uno dei nomi sotto osservazione al raduno di Milanello, in programma lunedi prossimo. A Catanzaro, prima dell'infortunio che lo ha costretto ai box per tutta la seconda parte della stagione, ha fatto intravedere doti importanti, giocando proprio sottopunta nel 3-4-2-1, modulo utilizzato sia da Aquilani che dallo stesso Amorim, seppur con principi e richieste diverse per i due trequartisti.

Considerato il triplice impegno che attende il Milan in questa stagione (Serie A, Europa League e Coppa Italia) non è da escludere che Cissé, per il quale sono già arrivati diversi sondaggi da club interessati ad un prestito, possa restare in rosa e rappresentare una risorsa per la prima squadra.