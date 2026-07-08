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Trequartisti Milan GFX HDGOAL
Simone Gambino

Come può cambiare la trequarti del Milan: Karetsas e Alajbegovic i talenti nel mirino, Nkunku e Pulisic i titolari designati, Leao con la valigia, Cissé la possibile sorpresa

Calciomercato
Milan
K. Alajbegovic
K. Karetsas
C. Pulisic
C. Nkunku
A. Cisse
R. Leao
R. Amorim

Dopo aver sistemato l'attacco con l'acquisto di Gonçalo Ramos ed aver individuato in Mario Gila il primo rinforzo per la difesa, il Milan si concentrerà sul trequartista: Amorim vuole giocatori tecnici, di gamba, in grado di agire tra le linee ma anche di partire larghi all'occorrenza.

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Fantasia e imprevedibilità ma anche duttilità e spirito di sacrificio: sono le caratteristiche che Ruben Amorim considera fondamentali per ricoprire il ruolo di trequartista nel suo 3-4-2-1. Due uomini sottopunta, in grado di agire tra le linee ma anche di allargarsi, spesso giocando a piede invertito, per poi tagliare verso il centro: elementi essenziali nello scacchiere tattico del nuovo tecnico del Milan, che sta studiando tutte le opzioni per la prossima stagione, tra i giocatori attualmente in rosa e i possibili innesti dal mercato.

Dopo aver risolto la pratica centravanti con il maxi-investimento su Gonçalo Ramos e aver individuato in Mario Gila il primo uomo per rinforzare la difesa, la nuova priorità del mercato rossonero è già chiara: definire la situazione trequartisti.

  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26 new kitGetty

    PULISIC VERSO LA PERMANENZA

    Pur con la querelle legata al rinnovo del contratto ancora da risolvere, il futuro di Christian Pulisic sembra destinato ad essere ancora a tinte rossonere. L'americano, reduce da una stagione deludente e da un Mondiale al di sotto delle aspettative, ha tutto per potersi integrare alla perfezione nel gioco di Amorim ed è considerato un asset fondamentale dalla società anche fuori dal rettangolo verde, a maggior ragione in caso di divorzio con Leao, fino ad oggi il principale uomo-immagine del club.

    Le sirene della Premier League non sono mai state davvero insistenti, restando più che altro dei semplici rumors, complice anche il rendimento non certo esaltante di Capitan America. Ed è per questo che ad oggi la sua permanenza al Milan non sembra in discussione.


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  • AC Milan v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    NKUNKU PUÒ RILANCIARSI

    Pulisic ovviamente sarebbe uno dei due titolari dietro Ramos, con l'altra maglia che, in attesa di sviluppi dal mercato, sembra prenotata da Christopher Nkunku, il cui destino è cambiato radicalmente nel corso degli ultimi mesi. Se fino a qualche tempo fa un divorzio con il francese, sempre molto apprezzato all'estero e in particolare in Turchia, sembrava essere la pista più probabile, con l'arrivo di Amorim anche Nkunku potrebbe essere rilanciato, dopo una prima stagione in chiaroscuro, conclusa comunque in crescendo dal punto di vista personale, con un bottino finale di 7 goal in campionato.

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  • LEAO CON LA VALIGIA

    Non sembra poter esserci un colpo di scena all'orizzonte invece sul futuro di Rafa Leao: la situazione del portoghese è chiara, la sua volontà è quella di lasciare il Milan per misurarsi con una nuova sfida dopo 7 anni in rossonero e il club ha deciso di accontentare la sua richiesta. Mancano al momento però offerte concrete da valutare: Leao sogna la Premier, le piste più probabili portano all'Arabia e alla Turchia.

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  • Konstantinos Karetsas Kerim AlajbegovicGetty

    KARETSAS E ALAJBEGOVIC IN CIMA ALLA LISTA

    Anche numericamente, servirà almeno un innesto sulla trequarti, a prescindere dalla cessione di Leao. Ed è per questo che il nuovo Director of Football Intelligence Bobby Gardiner, insieme all'Head of scouting Donato Lomonte, sta valutando diverse profili. L'identikit tracciato porta a un giocatore giovane, futuribile, ma pronto ad essere protagonista sin da subito: un talento con esperienza internazionale, da valorizzare in rossonero e mettere in concorrenza con Pulisic e Nkunku per una maglia da titolare.

    I due nomi più in alto nei report rossoneri sono quelli di due dei migliori classe 2007 in Europa: Konstantinos Karetsas, fantasista greco del Genk, e Kerim Alajbegovic, che anche ai Mondiali con la Bosnia ha confermato di essere uno dei giovani più promettenti in circolazione, come sottolineato da Zlatan Ibrahimovic a Fox.

    Mancino il primo, destro il secondo, potenzialmente complementari ma entrambi difficile da raggiungere, per via delle importanti valutazioni fatte dai rispettivi club: per Karetsas il Genk chiede 35 milioni di euro, cifra che potrebbe non bastare per Alajbegovic, rientrato a Leverkusen dopo l'ottima parentesi con il Salisburgo, per il quale la concorrenza è folta e agguerrita.

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  • Alphadjo CisseUS Catanzaro/Luigi Silipo

    CISSÉ LA POSSIBILE SORPRESA

    Occhio infine a Alpha Cissé, il gioiellino classe 2008 che il Milan ha prenotato a febbraio e che sarà uno dei nomi sotto osservazione al raduno di Milanello, in programma lunedi prossimo. A Catanzaro, prima dell'infortunio che lo ha costretto ai box per tutta la seconda parte della stagione, ha fatto intravedere doti importanti, giocando proprio sottopunta nel 3-4-2-1, modulo utilizzato sia da Aquilani che dallo stesso Amorim, seppur con principi e richieste diverse per i due trequartisti.

    Considerato il triplice impegno che attende il Milan in questa stagione (Serie A, Europa League e Coppa Italia) non è da escludere che Cissé, per il quale sono già arrivati diversi sondaggi da club interessati ad un prestito, possa restare in rosa e rappresentare una risorsa per la prima squadra.

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