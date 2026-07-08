Come può cambiare la trequarti del Milan: Karetsas e Alajbegovic i talenti nel mirino, Nkunku e Pulisic i titolari designati, Leao con la valigia, Cissé la possibile sorpresa

Fantasia e imprevedibilità ma anche duttilità e spirito di sacrificio: sono le caratteristiche che Ruben Amorim considera fondamentali per ricoprire il ruolo di trequartista nel suo 3-4-2-1. Due uomini sottopunta, in grado di agire tra le linee ma anche di allargarsi, spesso giocando a piede invertito, per poi tagliare verso il centro: elementi essenziali nello scacchiere tattico del nuovo tecnico del Milan, che sta studiando tutte le opzioni per la prossima stagione, tra i giocatori attualmente in rosa e i possibili innesti dal mercato.
Dopo aver risolto la pratica centravanti con il maxi-investimento su Gonçalo Ramos e aver individuato in Mario Gila il primo uomo per rinforzare la difesa, la nuova priorità del mercato rossonero è già chiara: definire la situazione trequartisti.