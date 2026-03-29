Come può cambiare l'Inter nella prossima stagione: non solo Bastoni, obiettivo Scudetto e possibile rivoluzione sul mercato

Vincere lo Scudetto e poi dirsi addio. Questo, ad oggi, sembra lo scenario più probabile in casa Inter dove in pochi sono sicuri di restare anche nella prossima stagione.
Alcuni giocatori, d'altronde, sono arrivati a fine ciclo anche per questioni anagrafiche mentre altri potrebbero decidere di provare una nuova esperienza. Magari all'estero.
Questo ad esempio è il caso di Alessandro Bastoni che, secondo le ultime voci di calciomercato, sarebbe molto tentato dal corteggiamento serrato del Barcellona.
L'Inter però potrebbe cambiare molto in tutti i reparti: dalla porta all'attacco, passando per il centrocampo.