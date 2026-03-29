Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Bastoni gfxGOAL
Lelio Donato

Come può cambiare l'Inter nella prossima stagione: non solo Bastoni, obiettivo Scudetto e possibile rivoluzione sul mercato

Calciomercato
Inter

Anche con la possibile vittoria dello Scudetto si annunciano grossi cambiamenti nella rosa dell'Inter per la prossima stagione. Pochi i giocatori che oggi sono sicuri di restare in nerazzurro.

Pubblicità

Vincere lo Scudetto e poi dirsi addio. Questo, ad oggi, sembra lo scenario più probabile in casa Inter dove in pochi sono sicuri di restare anche nella prossima stagione.

Alcuni giocatori, d'altronde, sono arrivati a fine ciclo anche per questioni anagrafiche mentre altri potrebbero decidere di provare una nuova esperienza. Magari all'estero.

Questo ad esempio è il caso di Alessandro Bastoni che, secondo le ultime voci di calciomercato, sarebbe molto tentato dal corteggiamento serrato del Barcellona.

L'Inter però potrebbe cambiare molto in tutti i reparti: dalla porta all'attacco, passando per il centrocampo.

  • SOMMER VERSO L'ADDIO

    Iniziamo dalla porta.

    La stagione di Sommer non è stata sicuramente positiva tanto che alcuni tifosi nerazzurri avevano invocato la promozione di Josep Martinez.

    Lo svizzero, il cui contratto è in scadenza, sembra dunque destinato a lasciare Milano al termine del campionato con l'Inter che si è già messa alla ricerca di un nuovo portiere titolare dato che anche l'ex Genoa non ha convinto del tutto.

    Il nome più caldo al momento sembra quello di Guglielmo Vicario che vuole lasciare il Tottenham per tornare in Serie A.

    • Pubblicità

  • RIVOLUZIONE IN DIFESA

    Il reparto dell'Inter che potrebbe uscire maggiormente rivoluzionato dalla prossima sessione di calciomercato è la difesa.

    Come detto sopra negli ultimi giorni si sono intensificate le voci sul possibile trasferimento di Alessandro Bastoni al Barcellona.

    Il difensore è tentato dal corteggiamento blaugrana, mentre l'Inter non avrebbe intenzione di cederlo se non per un'offerta davvero irrinunciabile e se fosse direttamente il giocatore a chiedere di andare via.

    Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, invece, hanno entrambi il contratto in scadenza e non dovrebbero rinnovare. Così come Matteo Darmian.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Calhanoglu Inter Genoa 28022026Getty Images

    REBUS CALHANOGLU, I DUBBI DI MKHITARYAN

    A centrocampo tutto ruota soprattutto intorno alla figura di Hakan Calhanoglu.

    Il turco in questa stagione è stato spesso fermo ai box causa infortunio, è vero, ma quando ha giocato è stato comunque spesso decisivo in termini di goal e assist.

    Il pressing del Galatasaray per riportarlo in patria però stavolta potrebbe rivelarsi vincente. Anche perché l'Inter ha le spalle coperte dall'esplosione di Stankovic Jr, sul quale i nerazzurri vantano un diritto di recompra particolarmente vantaggioso.

    Barella, a meno di sorprese, dovrebbe rimanere mentre resta da capire il futuro di Davide Frattesi che continua a trovare poco spazio. Inoltre l'armeno Mkhitaryan, punto fermo delle ultime stagioni, starebbe valutando l'addio al calcio.

  • LA CLAUSOLA DI DUMFRIES, BOCCIATO LUIS HENRIQUE

    L'Inter in estate rischia seriamente di perdere Denzel Dumfries.

    Chi vorrà l'olandese, infatti, potrà arrivare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida solo per l'estero.

    Nel caso in cui Dumfries dovesse partire il suo sostituto non sarà comunque Luis Henrique che è stato di fatto bocciato, così come l'altro nuovo acquisto Diouf.

    Dall'altra parte è invece intoccabile Federico Dimarco, miglior assist man del campionato, che dovrebbe continuare ad alternarsi con Carlos Augusto sulla sinistra.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MARCUS THURAM IN BILICO

    In attacco ci sono due punti fermi: Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito.

    Il primo è il capitano e l'anima dell'Inter, come dimostra anche la differenza di rendimento della squadra durante la sua assenza per infortunio. Il secondo rappresenta presente e futuro.

    Chi invece potrebbe venire sacrificato senza troppi rimpianti è Marcus Thuram. Il francese non si è ripetuto sugli ottimi livelli delle prime stagioni in nerazzurro ed eventuali offerte verranno valutate con attenzione.

    Dovrebbe restare Bonny e nel caso in cui venisse ceduto Thuram arriverà ovviamente un altro attaccante di livello.

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Roma crest
Roma
ROM