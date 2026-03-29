Come può cambiare l'Inter nella prossima stagione: non solo Bastoni, obiettivo Scudetto e possibile rivoluzione sul mercato

Il reparto dell'Inter che potrebbe uscire maggiormente rivoluzionato dalla prossima sessione di calciomercato è la difesa.

Come detto sopra negli ultimi giorni si sono intensificate le voci sul possibile trasferimento di Alessandro Bastoni al Barcellona.

Il difensore è tentato dal corteggiamento blaugrana, mentre l'Inter non avrebbe intenzione di cederlo se non per un'offerta davvero irrinunciabile e se fosse direttamente il giocatore a chiedere di andare via.

Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, invece, hanno entrambi il contratto in scadenza e non dovrebbero rinnovare. Così come Matteo Darmian.