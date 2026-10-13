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Mourinho Roma gfxGetty Images
Stefano Silvestri

Come Mourinho ha conquistato la Roma giallorossa: col Real Madrid saranno amarcord ed emozioni

Champions League
Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
J. Mourinho

La sfida di Champions League racchiude un significato speciale per i giallorossi: torna l'uomo che ha risvegliato l'ambiente dopo diversi anni bui. E l'accoglienza sarà da re.

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L'accoglienza sarà trionfale, da re. E non potrebbe essere altrimenti. Perché José Mourinho, per la Roma giallorossa, non è mai stato considerato solamente uno di passaggio.

"Tutte le volte che ti sei schierato, per il tuo romanismo sarai sempre rispettato". Così, ormai due anni e mezzo fa, la Sud omaggiava l'ormai ex allenatore. Mourinho era appena stato esonerato, una decisione scioccante, controversa, polemica. Al suo posto Daniele De Rossi, un altro pezzo grosso di Roma.

Naturale, quindi, che quando il sorteggio ha messo di fronte Roma e Real Madrid il pensiero sia tornato a questo: a tutto ciò che José ha rappresentato per metà città. Ed è stato tanto, tantissimo. A prescindere dai risultati.


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  • CAPOPOPOLO

    Roma e la sua gente, nell'estate del 2021, avevano bisogno proprio di questo: di un capopopolo, più che di un allenatore in sé. Uno spirito guida che risvegliasse l'ambiente dal torpore, e dalla malinconia, in cui s'era andato a infilare negli anni precedenti.

    Perché sì, i giallorossi tre anni prima erano arrivati in semifinale di Champions League dopo aver vissuto l'assurda e adrenalinica notte contro il Barcellona. E sì, poco prima dell'arrivo di Mourinho c'era stata un'altra semifinale, stavolta di Europa League, questa persa contro il Manchester United. Però serviva qualcos'altro.

    Serviva un simbolo in cui identificarsi. Francesco Totti non c'era più, pure Daniele De Rossi si era ritirato. L'unico romano in rosa era Lorenzo Pellegrini, anche perché i rapporti con Alessandro Florenzi si erano incrinati fino a spezzarsi.

    Mourinho è stato tutto questo. Ha vissuto Roma e la Roma con la stessa serietà e lo stesso impegno di quand'era all'Inter, o al Real Madrid parte 1. Ha difeso lo spogliatoio come solo lui e pochi altri sanno fare. Ha risvegliato il romanismo, ha dato il via a una serie di sold out. La gente andava all'Olimpico per i colori, certo, ma anche per lui.

    Lo "scippo" del 2010, un pezzo di Triplete conquistato proprio sulla pelle della Roma, le battaglie dialettiche e sportive del passato sono state lasciate, appunto, nel passato. Hanno lasciato il posto all'entusiasmo, a una chimica e a una sintonia a tratti surreale. Mou e la Roma sembravano nati per incontrarsi, prima o poi.

  • Mourinho Roma celebrating Conference LeagueGetty

    LA NOTTE DI TIRANA

    Che poi, a ben pensarci, Mourinho a Roma ha vinto "solo" una Conference League. Non è il trofeo più importante d'Europa, non è nemmeno il secondo: è il terzo, di fatto, peraltro nato proprio nell'anno in cui i giallorossi lo hanno portato a casa.

    Tirana e quella zampata di Nicolò Zaniolo contro il Feyenoord, però, rimangono ancor oggi impressi nella memoria collettiva. Chi c'era si è tatuato quegli istanti nella mente. E alcuni anche sul corpo. Lo ha fatto anche Mourinho, che si è fatto imprimere quel trofeo sulla spalla destra.

    "I ricordi della mia carriera sono tanti, belli e brutti - diceva nel febbraio del 2024, poco prima di venire esonerato - Però se devo sceglierne uno magari dico l'ultimo. Non è il trofeo più importante che ho vinto, ma per la dimensione di gioia che ha portato dico la Conference League conquistata con la Roma. Se devo scegliere dico questo. Però ci sono state tante cose belle nella mia carriera, tante partite fantastiche da ricordare ed è impossibile sceglierne una o due".

    Il concetto di Mourinho era semplice: facile vincere nel Real Madrid o nell'Inter plurimiliardarie, provate a farlo a Roma. Lui c'è riuscito. La Conference ha rappresentato il secondo trofeo internazionale del club, 61 anni dopo la vecchia Coppa delle Fiere.

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  • AL DI LÀ DEI RISULTATI

    Mourinho, a Roma, ha vissuto anche di un credito che in seguito non avrebbe trovato al Fenerbahçe, ad esempio. La sua sola presenza incuteva fiducia nell'ambiente e timore negli avversari. A prescindere dai risultati. Quelli sì, complessivamente oscillanti.

    C'è stata la già citata Conference, certo. E poi la finale di Europa League dell'anno successivo, persa contro il Siviglia ai rigori. Una notte che a Mourinho, che pure ha alzato qualsiasi tipo di coppa nel corso della propria carriera da allenatore, non è mai andata giù. E poi un'altra semifinale nel 2024, raggiunta un po' da lui e un po' da Daniele De Rossi, il suo sostituto.

    Ma ci sono stati anche tre sesti posti in campionato, l'ultimo anche qui in "cooperazione" con De Rossi. E tre mancate qualificazioni alla Champions League. Più o meno i risultati che aveva ottenuto Paulo Fonseca nel biennio precedente a quello di Mourinho. Anzi: l'altro portoghese era arrivato quinto prima di andarsene, dunque un gradino più su.

    Il gioco è stato spesso... mourinhano: non bellissimo da vedere. Gli interpreti a un certo punto sembravano promettere bollicine e champagne: Matic, Pellegrini, Zaniolo, Dybala e Abraham tutti insieme, oltre a Wijnaldum che praticamente non si è mai visto. Era il 2022. Ma Mou è arrivato fino a Budapest in un altro modo.

    Anche per questo, non è che il giudizio su Mourinho sia sempre stato unanime a Roma. Anzi: gli "anti" ci sono sempre stati. Come in qualsiasi piazza, come per qualsiasi allenatore. I risultati hanno contribuito a questo dualismo, comunque sbilanciato a favore degli "adepti": 68 vittorie, 30 pareggi e 40 sconfitte in 168 panchine.

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  • Mourinho tifosi RomaGetty Images

    "HO LOTTATO PER LORO"

    Mourinho ha lasciato la Roma nel marzo del 2024, dopo aver perso 3-1 in casa del Milan in campionato. Ma la Roma, di fatto, non l'ha mai lasciata veramente. E Roma, quella giallorossa, non ha mai dimenticato veramente il proprio capopopolo.

    “Non esiste e non esisterà mai una parola mia contro la Roma o contro la sua proprietà - ha spiegato nei giorni scorsi in un'intervista al Corriere dello Sport - quando esco, esco pulito e con un sentimento che sarà per sempre casa mia. Ho fatto un commento negativo per il quale mi sono scusato con Tiago Pinto. Ne esco pulito. Qualche volta può sembrare di no, ma nei rapporti umani, all’interno del club, sono una persona molto educata".

    L'amore - perché di questo si deve parlare: di amore - nasce da lì. Ed è reciproco. Nasce da quel che Mourinho e la gente della Roma hanno fatto l'uno per l'altra, da quel proteggersi, rispettarsi e volersi bene a vicenda. Cose e sentimenti che si fatica a spiegare, e che non è semplicissimo nemmeno scrivere.

    "Questo legame nasce anche dal loro amore per il club, una cosa che non può non toccarti - ha detto ancora Mou al Corsport - Loro hanno capito che ho dato tutto. Ho commesso degli errori, ho sbagliato, ho perso partite, ma hanno sempre capito che ho lottato per loro".

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  • ACCOGLIENZA DA RE

    All'Olimpico, poi si giocherà pur sempre una partita di pallone. Piuttosto importante, come si può ben capire: è la Champions League, è la seconda giornata, ma perdere punti preziosi potrebbe costare caro a tutte e due.

    Mourinho cercherà di vincerla, naturalmente. Ma è meglio che si prepari: prima della partita, e magari anche durante, i riflettori saranno tutti per lui. Non sono previste particolari scenografie, ma l'accoglienza sarà da re. Un altro re di Roma. Anche se a Roma ha trascorso appena due stagioni e mezza, anche se dalla Roma è stato poi esonerato.

    Perché, di nuovo, ci sono certi rapporti che si fa fatica a quantificare e spiegare. E quello tra Mourinho e la Roma ne è stato un esempio perfetto. Un legame che va al di là dello spazio e del tempo, talmente consolidato da potersi toccare con mano. Amarcord ed emozioni: non è e non sarà solo calcio. Nemmeno mercoledì.

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14 ott 2026

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