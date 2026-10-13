Come Mourinho ha conquistato la Roma giallorossa: col Real Madrid saranno amarcord ed emozioni

Roma e la sua gente, nell'estate del 2021, avevano bisogno proprio di questo: di un capopopolo, più che di un allenatore in sé. Uno spirito guida che risvegliasse l'ambiente dal torpore, e dalla malinconia, in cui s'era andato a infilare negli anni precedenti.

Perché sì, i giallorossi tre anni prima erano arrivati in semifinale di Champions League dopo aver vissuto l'assurda e adrenalinica notte contro il Barcellona. E sì, poco prima dell'arrivo di Mourinho c'era stata un'altra semifinale, stavolta di Europa League, questa persa contro il Manchester United. Però serviva qualcos'altro.

Serviva un simbolo in cui identificarsi. Francesco Totti non c'era più, pure Daniele De Rossi si era ritirato. L'unico romano in rosa era Lorenzo Pellegrini, anche perché i rapporti con Alessandro Florenzi si erano incrinati fino a spezzarsi.

Mourinho è stato tutto questo. Ha vissuto Roma e la Roma con la stessa serietà e lo stesso impegno di quand'era all'Inter, o al Real Madrid parte 1. Ha difeso lo spogliatoio come solo lui e pochi altri sanno fare. Ha risvegliato il romanismo, ha dato il via a una serie di sold out. La gente andava all'Olimpico per i colori, certo, ma anche per lui.

Lo "scippo" del 2010, un pezzo di Triplete conquistato proprio sulla pelle della Roma, le battaglie dialettiche e sportive del passato sono state lasciate, appunto, nel passato. Hanno lasciato il posto all'entusiasmo, a una chimica e a una sintonia a tratti surreale. Mou e la Roma sembravano nati per incontrarsi, prima o poi.