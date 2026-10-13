Come Mourinho ha conquistato la Roma giallorossa: col Real Madrid saranno amarcord ed emozioni

L'accoglienza sarà trionfale, da re. E non potrebbe essere altrimenti. Perché José Mourinho, per la Roma giallorossa, non è mai stato considerato solamente uno di passaggio.
"Tutte le volte che ti sei schierato, per il tuo romanismo sarai sempre rispettato". Così, ormai due anni e mezzo fa, la Sud omaggiava l'ormai ex allenatore. Mourinho era appena stato esonerato, una decisione scioccante, controversa, polemica. Al suo posto Daniele De Rossi, un altro pezzo grosso di Roma.
Naturale, quindi, che quando il sorteggio ha messo di fronte Roma e Real Madrid il pensiero sia tornato a questo: a tutto ciò che José ha rappresentato per metà città. Ed è stato tanto, tantissimo. A prescindere dai risultati.
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