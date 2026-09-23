Come Kvernadze sta diventando un crack: da oggetto misterioso ai paragoni con Kvara, Napoli e Roma lo hanno già messo in lista

In estate la sua permanenza al Frosinone non era scontata, ma alla fine Kvernadze è rimasto, facendo tutta la differenza del mondo in queste prime giornate.

L'impatto con la Serie A è decisamente diverso questa volta e Kvernadze la sua seconda occasione inizia subito a sfruttarla alla grande.

3 goal, un assist e primo posto nella classifica dei dribbling riusciti. Imprendibile nell'uno contro uno e in progressione quando si butta negli spazi, la partita col Como è la vera fotografia della sua crescita e del suo eccezionale momento di forma, sia fisica che mentale.



