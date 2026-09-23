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Frosinone Calcio v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Come Kvernadze sta diventando un crack: da oggetto misterioso ai paragoni con Kvara, Napoli e Roma lo hanno già messo in lista

Serie A
G. Kvernadze

L'esplosione di Kvernadze nel nostro calcio non è stata immediata: il Frosinone ci ha lavorato tanto e oggi si ritrova in casa un vero gioiello.

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In pochi si aspettavano un impatto del genere di Giorgi Kvernadze con la Serie A, specialmente dopo il passaggio a vuoto di tre anni fa.

Ma oggi Kvernadze è un altro giocatore e sta portando avanti una crescita che potrebbe portarlo in breve ad altissimi livelli.

  • IL PRIMO TENTATIVO (FALLITO) IN SERIE A

    Nell'estate del 2023, il Frosinone neopromosso in Serie A decide di seguire il 'mood georgiano' alimentato da Kvaratshkelia andando a scovare Kvernadze dal Kolkheti-1913.

    Arriva in prestito con diritto di riscatto, tutt'altro che scontato considerando la prima stagione in Italia di Kvernadze, conclusa con l'etichetta di oggetto misterioso dopo appena 5 presenze e 58 minuti complessivi nel Frosinone allenato da Di Francesco, poi retrocesso.

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  • LA CRESCITA IN SERIE B

    Il riscatto, però, arriva comunque. Il Frosinone vede il potenziale di Kvernadze e in Serie B ha la possibilità di coltivarlo, senza fretta.

    Diventa progressivamente titolare, ma la vera svolta coincide con l'arrivo di Paolo Bianco sulla panchina del Frosinone, con il passaggio al 4-3-3 che sposta il focus del gioco offensivo sulle fasce e di conseguenza su Kvernadze.

    E si arriva così all'ultima stagione, quella del nuovo ritorno in Serie A, nella quale il georgiano, con Alvini, trova grande continuità di prestazioni e rendimento (5 goal e altrettanti assist in 36 presenze), mettendo in vetrina il suo grande talento.


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  • LA SECONDA GRANDE OCCASIONE

    In estate la sua permanenza al Frosinone non era scontata, ma alla fine Kvernadze è rimasto, facendo tutta la differenza del mondo in queste prime giornate.

    L'impatto con la Serie A è decisamente diverso questa volta e Kvernadze la sua seconda occasione inizia subito a sfruttarla alla grande.

    3 goal, un assist e primo posto nella classifica dei dribbling riusciti. Imprendibile nell'uno contro uno e in progressione quando si butta negli spazi, la partita col Como è la vera fotografia della sua crescita e del suo eccezionale momento di forma, sia fisica che mentale.


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  • UN PICCOLO KVARA

    "Mi dicono spesso che sembro un piccolo Kvaratskhelia. Questo raffronto mi fa sorridere ma mi rende molto felice. Sento, però, anche la responsabilità di dover fare sempre qualcosa in più".

    Chiaro che il paragone è forte e ancora piuttosto prematuro, ma nel frattempo Kvernadze si gode la stima del suo amico e connazionale Kvara, che in occasione del goal segnato contro il Genoa lo ha omaggiato nelle sue stories.

    I due non condividono soltanto la maglia della Nazionale georgiana, che Kvernadze si è meritatamente conquistato nel 2025, ma anche lo stesso procuratore.

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  • NAPOLI E ROMA GIA' LO SEGUONO

    E a proposito di Kvara, secondo 'Tuttosport' ci sarebbe proprio il Napoli sulle tracce di Kvernadze.

    Il quotidiano ha parlato di uno scout mandato dal club azzurro allo 'Stirpe' per assistere alla gara contro il Como.

    E attenzione, non soltanto il Napoli, anche la Roma avrebbe mosso i primi passi di avvicinamento verso il talento georgiano classe 2003, magari già per gennaio.

    Per adesso, però, a goderselo è il Frosinone, che anche grazie al suoi gioiellino spera di conquistare la prima storica salvezza in Serie A.