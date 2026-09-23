Come Kvernadze sta diventando un crack: da oggetto misterioso ai paragoni con Kvara, Napoli e Roma lo hanno già messo in lista

Il riscatto, però, arriva comunque. Il Frosinone vede il potenziale di Kvernadze e in Serie B ha la possibilità di coltivarlo, senza fretta.
Diventa progressivamente titolare, ma la vera svolta coincide con l'arrivo di Paolo Bianco sulla panchina del Frosinone, con il passaggio al 4-3-3 che sposta il focus del gioco offensivo sulle fasce e di conseguenza su Kvernadze.
E si arriva così all'ultima stagione, quella del nuovo ritorno in Serie A, nella quale il georgiano, con Alvini, trova grande continuità di prestazioni e rendimento (5 goal e altrettanti assist in 36 presenze), mettendo in vetrina il suo grande talento.