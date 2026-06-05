Come il Milan ha cambiato Diogo Dalot: "Mi ha fatto sentire di nuovo un calciatore, quando Maldini crede in te come fai a non credere in te stesso?"

Diogo Dalot doveva rimanere solo un anno, come effettivamente poi successo, ma ciò non gli ha impedito di vivere a fondo il Milan, in tutti i suoi aspetti.
"Ricordo il magazziniere che mi fece fare un giro del centro sportivo. 'Ah sì, qui si sedeva Nesta'. 'Ronaldinho adorava quel lettino per i massaggi laggiù'. San Siro ha ancora un'eleganza unica. Mi piace definirlo "vintage". Lo stesso vale per il Milan. Qualunque cosa dica la classifica questo club non passa mai di moda".
Un aneddoto importante, dell'esperienza di Dalot al Milan, è stata quella del ritorno in Champions League, al termine della stagione 2020/21.
"Saremmo tornati in Champions League per la prima volta dopo otto anni se avessimo battuto l'Atalanta in trasferta. Era maggio e migliaia di tifosi si presentarono al centro sportivo prima della partita. Un paio di ragazzi tatuati, con i megafoni in mano, si avvicinarono ai giocatori e dissero: 'Questo è uno dei giorni più importanti della nostra storia. Siamo con voi. Non deludeteci'. Mi girai verso destra e vidi Maldini", ha spiegato a The Player's Tribune.