Come il Milan ha cambiato Diogo Dalot: "Mi ha fatto sentire di nuovo un calciatore, quando Maldini crede in te come fai a non credere in te stesso?"

A colpire Dalot fu anche il modo di Paolo Maldini di vivere il Milan.

"All'epoca era dirigente del club. Avrebbe potuto passare le giornate nel suo ufficio, sorseggiando caffè e facendo semplicemente Paolo Maldini. Ma vi assicuro che ogni singolo giorno, con il sole, con la pioggia o con il freddo, era lì a guardarci allenare. Sempre in giacca e cravatta".

Consigli su come marcare? No: Maldini puntava tutto sulla mentalità.

"Ricordo che un giorno mi prese da parte e pensai che stesse per darmi qualche consiglio. Tipo: 'Marca così', 'Intervieni così in tackle' o cose del genere. Oppure avrebbe potuto fare quello che dice: 'Questo è il mio club, qui ho vinto tutto, quindi dovete fare questo e quest'altro'. Invece era concentrato soprattutto sull'aspetto mentale. 'Diogo, ti stai impegnando troppo. Stai tranquillo. Sei un giocatore straordinario, andrà tutto bene'. Quando Maldini crede in te, come fai a non credere in te stesso?".