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Calò FrosinoneGetty Images
Stefano Silvestri

Come il Frosinone è arrivato in zona Europa: un attacco da urlo, il gioco di Alvini, qualità e fame

Serie A
Frosinone
Frosinone vs Lecce

I ciociari hanno battuto con un netto 5-1 il Lecce dell'ex Di Francesco e sono sesti, a -1 dal Milan e a +3 su Juventus e Napoli. Soprattutto grazie a un calcio a tratti spumeggiante.

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Se il campionato finisse oggi, il Frosinone sarebbe in Europa. Ripetiamo: in Europa. Da neopromossa. Potrebbe far sorridere, ma si tratta di un discorso maledettamente serio.

La squadra di Massimiliano Alvini è la sorpresa assoluta del campionato: ha travolto con un nettissimo 5-1 il Lecce dell'ex Di Francesco, si è stabilizzata al sesto posto della classifica, ha appena un punto di distacco dal Milan quinto ed è a +3 su Juventus e Napoli. In piena zona Conference League. Da non crederci.

Ma visto che nulla nasce per caso, nella vita come nel calcio, ecco che l'exploit dei ciociari ha una ragione. Anzi: diverse ragioni. Tutte di ottima fattura, tutte determinanti per costruire un sogno che in città, stavolta, sperano duri a lungo.

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  • Raimondo Frosinone SassuoloGetty Images

    UN ATTACCO DA URLO

    Prima di Frosinone-Lecce 4-1 c'era stata Atalanta-Frosinone 4-4. E prima Frosinone-Sassuolo 4-2. E prima ancora Fiorentina-Frosinone 0-3. Insomma, ci siamo capiti: i ciociari segnano, e segnano pure parecchio.

    La squadra di Alvini, e questo è un dato che ha dell'incredibile, è andata a bersaglio 13 volte nelle ultime 3 partite: una media di più di 4 a partita, distribuiti in maniera quasi equa, appunto, tra Sassuolo, Atalanta e Lecce.

    In generale, l'attacco è davvero da urlo. E per attacco si intende rendimento offensivo: il terzo migliore del campionato (21 goal), assieme alla Lazio e dietro solo a Inter e Roma. Lo simboleggia il solito Antonio Raimondo, di nuovo capocannoniere in coabitazione col monzese Varela, ma non solo: col Lecce sono andati in goal anche Calò e Cichella, per dire. Ovvero due centrocampisti.

    Sono già 7 i giocatori della rosa di Alvini a segno in questo inizio di campionato: l'ultimo il romeno Daniel Birligea, che ha chiuso i conti contro il Lecce col destro del 4-0 e il sinistro del 5-1. Giusto per comprendere come tutti si sentano coinvolti nel gioco offensivo dell'ex allenatore della Cremonese.

  • IL GIOCO DI ALVINI

    A impressionare ogni volta è il calcio che il Frosinone mette in mostra: verticale, spavaldo, sbarazzino. Questa è la mentalità che Alvini aveva già instaurato nella propria squadra in Serie B, tanto da chiudere il campionato col secondo miglior attacco dietro al Venezia, e al piano di sopra le cose non sono cambiate.

    I ciociari non hanno paura di nulla. Né della nuova categoria, né degli avversari che devono incontrare. All'esordio contro la Juventus hanno patito un po' d'emozione, creato poco dalle parti di Vicario, ma in pieno recupero hanno sfiorato il pareggio: traversa di Calvani.

    Una volta prese le misure con la Serie A, il Frosinone ha preso a volare. E ha fatto la festa quasi a tutti. Alla Fiorentina, intanto con un clamoroso 3-0 dopo una prima parte di gara, e poi al Como grazie soprattutto a un super Palmisani. Il 4-4 contro l'Atalanta, in rimonta, è valso quasi come una vittoria.

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  • Kvernadze FrosinoneGetty Images

    LA QUALITÀ DEGLI INTERPRETI

    Oggi il Frosinone ha un gioco codificato. Bello da vedere, fruttuoso da mettere in scena. Anche e soprattutto grazie alla qualità dei propri interpreti, perché senza quella difficilmente puoi fare strada.

    C'è Raimondo, sì. 8 goal, l'ultimo al Lecce, e quella fame di gettarsi su ogni pallone che contraddistingue i grandi centravanti. La stessa fame del Frosinone: per questo il mancino di proprietà del Bologna è il centravanti ideale per Alvini.

    Ma se si parla di qualità, è impossibile non nominare Giorgi Kvernadze. Al suo arrivo a Frosinone qualcuno lo paragonava al connazionale Kvaratskhelia, provocando qualche risata. Oggi, invece, sono tutti serissimi. Perché l'altro georgiano non è Kvara, questo no, ma è uno degli uomini copertina del campionato.

    Dall'altra parte furoreggia Fares Ghedjemis, una sorta di colpo di mercato che il Frosinone è riuscito a trattenere dopo tante turbolenze estive. Ottimo l'acquisto dell'austriaco Schmid, mentre Calò è esploso a quasi 30 anni: capita anche questo. E che dire del portierino Palmisani? Contro il Como si è pure preso un 9 al Fantacalcio: roba mai vista.

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  • L'ESEMPIO DEL 2023/2024

    Ora: tutto bello e tutto fantastico, il Frosinone è sesto e in zona Europa, l'attacco è una bomba. Ma ricordate quel che è successo nel 2023/2024, no?

    L'allenatore era lo stesso che stasera è uscito dallo Stirpe con le orecchie basse: Eusebio Di Francesco. In rosa c'era Matias Soulé tra gli altri, il calcio giallazzurro strappava consensi. E anche allora la classifica era buona alla nona giornata, anche se non strepitosa come quella di oggi: 12 punti, +6 sulla zona retrocessione.

    Poi, da un certo punto in poi, quel Frosinone si è perso. Appena 3 le vittorie nel girone di ritorno, di cui una alla penultima giornata contro il Monza. Di Francesco è rimasto fino alla fine, la società ha deciso di non esonerarlo, ma alla fine l'incubo è diventato realtà col ko contro l'Udinese e il contemporaneo successo dell'Empoli sulla Roma.

    Il monito è proprio quello: tenere dritte le antenne fino alla fine, evitando cali di concentrazioni e crolli come quello di tre anni fa. Ma è un discorso a cui a Frosinone penseranno in un secondo momento. Dopo il 5-1 al Lecce e il sesto posto, questo è il momento di sognare.

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