Come il Frosinone è arrivato in zona Europa: un attacco da urlo, il gioco di Alvini, qualità e fame

Prima di Frosinone-Lecce 4-1 c'era stata Atalanta-Frosinone 4-4. E prima Frosinone-Sassuolo 4-2. E prima ancora Fiorentina-Frosinone 0-3. Insomma, ci siamo capiti: i ciociari segnano, e segnano pure parecchio.

La squadra di Alvini, e questo è un dato che ha dell'incredibile, è andata a bersaglio 13 volte nelle ultime 3 partite: una media di più di 4 a partita, distribuiti in maniera quasi equa, appunto, tra Sassuolo, Atalanta e Lecce.

In generale, l'attacco è davvero da urlo. E per attacco si intende rendimento offensivo: il terzo migliore del campionato (21 goal), assieme alla Lazio e dietro solo a Inter e Roma. Lo simboleggia il solito Antonio Raimondo, di nuovo capocannoniere in coabitazione col monzese Varela, ma non solo: col Lecce sono andati in goal anche Calò e Cichella, per dire. Ovvero due centrocampisti.

Sono già 7 i giocatori della rosa di Alvini a segno in questo inizio di campionato: l'ultimo il romeno Daniel Birligea, che ha chiuso i conti contro il Lecce col destro del 4-0 e il sinistro del 5-1. Giusto per comprendere come tutti si sentano coinvolti nel gioco offensivo dell'ex allenatore della Cremonese.