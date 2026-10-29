Come il Frosinone è arrivato in zona Europa: un attacco da urlo, il gioco di Alvini, qualità e fame

Se il campionato finisse oggi, il Frosinone sarebbe in Europa. Ripetiamo: in Europa. Da neopromossa. Potrebbe far sorridere, ma si tratta di un discorso maledettamente serio.
La squadra di Massimiliano Alvini è la sorpresa assoluta del campionato: ha travolto con un nettissimo 5-1 il Lecce dell'ex Di Francesco, si è stabilizzata al sesto posto della classifica, ha appena un punto di distacco dal Milan quinto ed è a +3 su Juventus e Napoli. In piena zona Conference League. Da non crederci.
Ma visto che nulla nasce per caso, nella vita come nel calcio, ecco che l'exploit dei ciociari ha una ragione. Anzi: diverse ragioni. Tutte di ottima fattura, tutte determinanti per costruire un sogno che in città, stavolta, sperano duri a lungo.
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