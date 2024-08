Come hanno giocato Soulé e Dovbyk all'esordio con la Roma: qualche lampo, lavori in corso

L'argentino e l'ucraino hanno debuttato con la nuova maglia nell'amichevole pareggiata per 1-1 contro l'Olympiacos: com'è andata.

L'attesa era tanta. Spasmodica, quasi. Come dimostrato del resto dall'accoglienza che i tifosi della Roma, negli ultimi giorni, hanno riservato a Matias Soulé e ad Artem Dovbyk al momento dei rispettivi atterraggi in aeroporto.

Ebbene, l'attesa è finita. Soulé e Dovbyk hanno esordito ufficialmente con la casacca della Roma nell'amichevole che la squadra di Daniele De Rossi ha pareggiato per 1-1 contro l'Olympiacos: il primo dall'inizio, il secondo a partita in corso.

È stata la prima di tante apparizioni in maglia giallorossa - oggi bianca da trasferta, in realtà. Anche se il risultato non è stato quello sperato e la prestazione, individuale e collettiva, pure.