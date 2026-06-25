Come ha giocato Neymar contro la Scozia: lacrime e giocate di qualità 981 giorni dopo l'ultima col Brasile

Dalle lacrime alle lacrime. Contro l'Uruguay, in quella triste notte, erano di tristezza, di rabbia, di disperazione. Questa volta no: ogni sentimento negativo ha fatto spazio alla gioia.

Neymar è entrato in campo, ha pregato, ha guardato il cielo. Ha mandato in visibilio la gente presente allo stadio: i locali, i brasiliani che tifavano per la sua convocazione ma anche quelli che la sua presenza non l'hanno proprio capita. Perché il Ney di oggi non è il Ney di qualche anno fa, com'è inevitabile che sia.

Dopo la partita, Neymar non ha retto all'emozione e ha lasciato scorrere le lacrime. Sia in campo che negli spogliatoi. Così come aveva pianto "per diverse ore", come da lui stesso rivelato, dopo che Ancelotti aveva incluso anche il suo nome nella lista dei magnifici 26 del Brasile per i Mondiali.







