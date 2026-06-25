Come ha giocato Neymar contro la Scozia: lacrime e giocate di qualità 981 giorni dopo l'ultima col Brasile

Sì, è stata la notte dei "soliti noti" Vinicius Junior e Matheus Cunha, autore di due e un goal rispettivamente. Ed è stata la notte del Brasile, che battendo 3-0 la Scozia è passato da primo nel girone grazie alla miglior differenza reti sul Marocco.
Ma all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens è stata anche la notte di Neymar. Carlo Ancelotti lo ha mandato in campo a un quarto d'ora dalla fine al posto proprio di Matheus Cunha, l'autore del tris, con la partita già ampiamente in ghiaccio.
È stato un evento nell'evento: Neymar non indossava la maglia del Brasile addirittura da 981 giorni. Da quando, cioè, aveva lasciato il Centenario di Montevideo in barella in lacrime per la rottura del crociato. Era il 18 ottobre del 2023, quasi due anni e mezzo fa.