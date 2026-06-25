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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Come ha giocato Neymar contro la Scozia: lacrime e giocate di qualità 981 giorni dopo l'ultima col Brasile

Coppa del Mondo
Brasile
Scozia vs Brasile
Neymar

L'attaccante del Santos non indossava la maglia dell'amarelinha dalla fine del 2023, è entrato nel finale e dopo la partita si è emozionato: "Un giorno speciale". Ancelotti: "Ha la passione di un ragazzino".

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Sì, è stata la notte dei "soliti noti" Vinicius Junior e Matheus Cunha, autore di due e un goal rispettivamente. Ed è stata la notte del Brasile, che battendo 3-0 la Scozia è passato da primo nel girone grazie alla miglior differenza reti sul Marocco.

Ma all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens è stata anche la notte di Neymar. Carlo Ancelotti lo ha mandato in campo a un quarto d'ora dalla fine al posto proprio di Matheus Cunha, l'autore del tris, con la partita già ampiamente in ghiaccio.

È stato un evento nell'evento: Neymar non indossava la maglia del Brasile addirittura da 981 giorni. Da quando, cioè, aveva lasciato il Centenario di Montevideo in barella in lacrime per la rottura del crociato. Era il 18 ottobre del 2023, quasi due anni e mezzo fa.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ALTRE LACRIME

    Dalle lacrime alle lacrime. Contro l'Uruguay, in quella triste notte, erano di tristezza, di rabbia, di disperazione. Questa volta no: ogni sentimento negativo ha fatto spazio alla gioia.

    Neymar è entrato in campo, ha pregato, ha guardato il cielo. Ha mandato in visibilio la gente presente allo stadio: i locali, i brasiliani che tifavano per la sua convocazione ma anche quelli che la sua presenza non l'hanno proprio capita. Perché il Ney di oggi non è il Ney di qualche anno fa, com'è inevitabile che sia.

    Dopo la partita, Neymar non ha retto all'emozione e ha lasciato scorrere le lacrime. Sia in campo che negli spogliatoi. Così come aveva pianto "per diverse ore", come da lui stesso rivelato, dopo che Ancelotti aveva incluso anche il suo nome nella lista dei magnifici 26 del Brasile per i Mondiali.



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  • QUALITÀ, UN ASSIST, UN TIRO

    Neymar è entrato in una sorta di garbage time, come si direbbe se fosse una partita di basket. La Scozia era ormai al tappeto, il Brasile stava comandando la partita a proprio piacimento. E ha provato a far valere la propria classe.

    Uno dei primi palloni lo ha giocato in maniera preziosa: ha pescato nello spazio Vinicius Junior, che è penetrato da sinistra in area e ha piazzato la palla sul primo palo, trovando la deviazione in angolo con una mano del portiere avversario Gunn.

    E poi un paio di palloni messi in mezzo dalla bandierina, uno scambio stretto con Vinicius che ha portato all'ammonizione di Christie, qualche palleggio con i compagni. Al 90' Neymar ha pure provato a calciare dopo una finta a rientrare: destro centrale, parata di Gunn. Nulla di trascendentale, va detto. Ma tanto è bastato per riaccendere i riflettori su di lui.

    Diversi opinionisti brasiliani hanno elogiato l'ingresso in campo di Neymar, parlando di "aspettative superate" e di "un'arma dalla panchina che nessun'altra Nazionale può vantare".

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  • "UN GIORNO SPECIALE"

    "Sono felicissimo per aver potuto indossare di nuovo la maglia della Nazionale dopo tre anni - ha detto Neymar dopo la gara - Fisicamente sto bene. Ovviamente è stato difficile stare fuori per tutti quei giorni, ma non sono rimasto completamente inattivo. Mi sono allenato duramente per quasi 25 giorni per essere in forma per le partite. Sono molto contento. Ho provato un mix di emozioni quando sono sceso in campo, perché erano passati tanti giorni da quando avevo lasciato questa maglia. Grazie a Dio tutto è andato bene e sono riuscito a tornare".

    "Posso sicuramente considerare questo giorno uno dei più speciali - ha proseguito - perché è il sogno di ogni ragazzo indossare la maglia della Nazionale brasiliana. Ho indossato questa maglia per molto tempo, mi sono infortunato qui, non l'ho vestita per molti giorni, mi è mancata e non vedevo l'ora di tornare. Oggi ci sono riuscito dopo quasi tre anni. Sono molto felice, gioioso, emozionato. Mi sono emozionato. Ho pianto da solo nello spogliatoio perché è stato un sollievo enorme rivivere tutto questo. È sempre stato il mio sogno indossare la maglia della Seleção, giocare ai Mondiali e magari anche vincerli. Vivere tutto questo è meraviglioso, ringrazio ogni brasiliano che mi ha incoraggiato e soprattutto la mia famiglia".

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    "HA LA PASSIONE DI UN RAGAZZINO"

    Di Neymar ha parlato anche lo stesso Ancelotti, che dopo la partita ne ha elogiato lo spirito e la qualità. Difendendo ancora una volta non solo la propria scelta di convocarlo, ma anche di schierarlo al rientro dall'ennesimo infortunio.

    "Ha avuto quest'opportunità perché secondo me meritava di giocare - ha detto l'allenatore italiano - Ha lavorato e si è allenato per recuperare con grande professionalità e serietà. Con la sua qualità può aiutare la squadra in questo Mondiale. Ha giocato bene nei pochi minuti in cui è sceso in campo".

    "Neymar non ha bisogno di motivazioni per giocare - ha proseguito Ancelotti - nessun giocatore ne ha bisogno quando scende in campo per il Brasile. E lo stesso vale per lui. Ha 34 anni e ha la stessa passione di un ragazzino per il calcio".

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