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Donyell Malen Netherlands JapanGetty Images
Marco Trombetta

Come ha giocato Malen nell'esordio con l'Olanda: titolare e sempre pericoloso, ma Suzuki si prende la sua rivincita

Coppa del Mondo
Olanda vs Giappone
Olanda
Giappone

Prima partita in carriera per Donyell Malen ai Mondiali: come ha giocato l'attaccante della Roma con l'Olanda contro il Giappone.

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Analizziamo la prestazione di Donyell Malen con la maglia dell'Olanda alla sua prima partita giocata in un Mondiale.

Koeman lo ha premiato con una maglia da titolare dopo l'ultima super stagione con la Roma, preferendolo a Depay, comunque non al top.

  • TITOLARE AL POSTO DI DEPAY

    Con Depay non al top della forma, Koeman ha scelto di affidarsi a Donyell Malen per guidare l'attacco dell'Olanda con Gakpo e Summerville ai suoi lati.

    Per Malen si è trattato tra l'altro dell'esordio assoluto ai Mondiali. L'attaccante della Roma aveva disputato due Europei con gli Orange - segnando anche una doppietta alla Romania nel 2024 - ma mai una Coppa del Mondo.

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  • SUZUKI GLI HA CHIUSO LA PORTA

    Nel primo tempo, con un'Olanda un po' abbottonata, Malen è stato senza dubbio il migliore.

    Due grandi occasioni create, una col destro e una di testa, ma due grandi parate di Suzuki a negargli il goal.

    Il portiere del Parma si è preso la sua rivincita personale con Malen, che lo scorso maggio lo aveva bucato due volte nella clamorosa rimonta della Roma al Tardini.

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  • 70 MINUTI IN CAMPO

    La partita di Malen è durata complessivamente 70 minuti. Dopo un ottimo primo tempo, però, il bomber giallorosso è calato alla distanza, senza riuscire a contribuire direttamente ai due goal dell'Olanda, arrivati entrambi nella ripresa con Van Dijk e Summerville.

    Al suo posto è entrato, come previsto, Memphis Depay, che sulla carta è il titolare al centro dell'attacco. Da capire, a questo punto, quali saranno le scelte di Koeman per la prossima sfida contro la Svezia.

    Malen ha dimostrato anche oggi di stare bene sia fisicamente che mentalmente. Molto dipenderà anche dalle condizioni di Depay, ma non è escluso che i due possano giocare insieme, con Malen largo sulla fascia, sia dal primo minuto che a gara in corso.

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