Come ha giocato Malen nell'esordio con l'Olanda: titolare e sempre pericoloso, ma Suzuki si prende la sua rivincita

La partita di Malen è durata complessivamente 70 minuti. Dopo un ottimo primo tempo, però, il bomber giallorosso è calato alla distanza, senza riuscire a contribuire direttamente ai due goal dell'Olanda, arrivati entrambi nella ripresa con Van Dijk e Summerville.

Al suo posto è entrato, come previsto, Memphis Depay, che sulla carta è il titolare al centro dell'attacco. Da capire, a questo punto, quali saranno le scelte di Koeman per la prossima sfida contro la Svezia.

Malen ha dimostrato anche oggi di stare bene sia fisicamente che mentalmente. Molto dipenderà anche dalle condizioni di Depay, ma non è escluso che i due possano giocare insieme, con Malen largo sulla fascia, sia dal primo minuto che a gara in corso.