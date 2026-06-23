Come ha giocato Leao col Portogallo: entra, segna e ritrova il sorriso, adesso può trovare più spazio?

Rafael Leao atterra sul panorama dei Mondiali e si iscrive alla grande festa del Portogallo, vittorioso con un netto e secco 5-0 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
Nel giorno in cui si celebrano i traguardi leggendari di Cristiano Ronaldo - arrivato a quota 10 nelle varie edizioni delle Coppe del Mondo e divenendo il miglior marcatore all time per la compagine lusitana, superando Eusebio, oltre ad aver centrato il record di primo giocatore nella storia del calcio a segnare in 6 Mondiali - anche il numero 10 del Milan ha contribuito al netto successo della formazione guidata dal commissario tecnico Roberto Martinez.
Una rete che scaccia un po' di tensione e qualche polemica, oltre a tracciare qualche possibilità in più di attirare quelle potenziali squadre acquirenti in vista di un futuro che lui stesso vede lontano dal Milan.