Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Rafa Leao World CupGetty Images
GOAL

Come ha giocato Leao col Portogallo: entra, segna e ritrova il sorriso, adesso può trovare più spazio?

Coppa del Mondo
Portogallo
Calciomercato
Portogallo vs Uzbekistan
Milan
R. Leao

Il numero 10 rossonero trova il suo primo goal in quest'edizione dei Mondiali e il Milan attende di definire il suo futuro.

Pubblicità

Rafael Leao atterra sul panorama dei Mondiali e si iscrive alla grande festa del Portogallo, vittorioso con un netto e secco 5-0 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.

Nel giorno in cui si celebrano i traguardi leggendari di Cristiano Ronaldo - arrivato a quota 10 nelle varie edizioni delle Coppe del Mondo e divenendo il miglior marcatore all time per la compagine lusitana, superando Eusebio, oltre ad aver centrato il record di primo giocatore nella storia del calcio a segnare in 6 Mondiali - anche il numero 10 del Milan ha contribuito al netto successo della formazione guidata dal commissario tecnico Roberto Martinez.

Una rete che scaccia un po' di tensione e qualche polemica, oltre a tracciare qualche possibilità in più di attirare quelle potenziali squadre acquirenti in vista di un futuro che lui stesso vede lontano dal Milan.

  • IL RISCATTO DOPO L'ESORDIO NEGATIVO

    Entrato all'83' al posto di Vitinha - con lo score della partita che già recitava 4-0 verso un'indirizzata vittoria del Portogallo - Leao è apparso subito maggiormente frizzante rispetto a quanto fatto vedere nella prima gara del Girone K, il pareggio con la Repubblica Democratica del Congo.

    Si piazza sul suo lato, sulla corsia mancina, e a differenza dell'ultima partita, prova a puntare in avanti con maggior decisione e a cercare il dialogo con i compagni per rendersi pericoloso.

    La fortuna lo premia: un traversone basso che arrivava dalla destra viene deviato dalla difesa uzbeka, con il pallone che non può essere più a disposizione di Ronaldo, ma arriva giusto giusto sui piedi di Leao che infila con una conclusione sotto l'incrocio dei pali la sua prima rete in questi Mondiali.

    • Pubblicità

  • FUTURO: IL MILAN ATTENDE

    Un goal che può accendere la luce sul suo futuro, un destino che vede lontano dai colori rossoneri.

    Leao sta aspettando una proposta importante da parte de La Liga o della Premier League, campionati che lui stessi ha definito adatti al suo talento e alle sue caratteristiche di gioco.

    Il portoghese ha compreso che il suo percorso al Milan sia giunto al termine, ma sino a ora il suo entourage non ha portato alcuna offerta al nuovo organigramma del club di Via Aldo Rossi.

    Il Milan valuterà proposte superiori ai 40/45 milioni di euro, ma allo stato attuale dei fatti solamente il Galatasaray si è fatto vivo con una ricca offerta da 10 milioni annui nei confronti del giocatore. La scadenza del contratto recita 30 giugno 2028, dunque i rossoneri hanno tutta l'intenzione di attendere cosa succederà sul mercato.

    Ma, se in questa attesa, Leao dimenticherà la partita contro la RD Congo e proseguirà sulla scia di quanto visto nei minuti finali con l'Uzbekistan, ecco che può diventare d'aiuto per centrare i suoi obiettivi. Il Milan aspetta.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa del Mondo
Colombia crest
Colombia
COL
Portogallo crest
Portogallo
POR