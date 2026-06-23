Come ha giocato Leao col Portogallo: entra, segna e ritrova il sorriso, adesso può trovare più spazio?

Un goal che può accendere la luce sul suo futuro, un destino che vede lontano dai colori rossoneri.

Leao sta aspettando una proposta importante da parte de La Liga o della Premier League, campionati che lui stessi ha definito adatti al suo talento e alle sue caratteristiche di gioco.

Il portoghese ha compreso che il suo percorso al Milan sia giunto al termine, ma sino a ora il suo entourage non ha portato alcuna offerta al nuovo organigramma del club di Via Aldo Rossi.

Il Milan valuterà proposte superiori ai 40/45 milioni di euro, ma allo stato attuale dei fatti solamente il Galatasaray si è fatto vivo con una ricca offerta da 10 milioni annui nei confronti del giocatore. La scadenza del contratto recita 30 giugno 2028, dunque i rossoneri hanno tutta l'intenzione di attendere cosa succederà sul mercato.

Ma, se in questa attesa, Leao dimenticherà la partita contro la RD Congo e proseguirà sulla scia di quanto visto nei minuti finali con l'Uzbekistan, ecco che può diventare d'aiuto per centrare i suoi obiettivi. Il Milan aspetta.