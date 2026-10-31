Come ha fatto Palladino a cambiare il Bologna in poche settimane: i numeri del nuovo allenatore che ha fatto subito scelte chiare sulla formazione

Come dicevamo sopra Palladino ha scelto molto presto gli uomini intorno ai quali costruire il suo Bologna.

La prima decisione importante ha riguardato la porta dove il tecnico ha restituito il posto da titolare a Skorupski, che contro il Monza lo ha ripagato parando il calcio di rigore del possibile 2-2.

In difesa invece Palladino ha concesso grande fiducia a Matteo Darmian, puntando sulla sua grande esperienza.

Scelte chiarissime anche in mezzo al campo: i titolari sono Ferguson e Pobega, sulle fasce giocano prevalentemente Zortea da una parte e Miranda all'altra.

Il vero leader del Bologna oggi però è Federico Bernardeschi, che dall'arrivo di Palladino ha già segnato tre goal ed è partito dal 1' cinque volte su sei..