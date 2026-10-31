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Bologna FC v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Come ha fatto Palladino a cambiare il Bologna in poche settimane: i numeri del nuovo allenatore che ha fatto subito scelte chiare sulla formazione

Serie A
Bologna
Bologna vs Monza
Monza

Quattro vittorie in sei giornate e una sola sconfitta contro l'Inter, il Bologna con Raffaele Palladino ha cambiato nettamente marcia: cosa è cambiato rispetto a Tedesco.

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Cambiare allenatore non è sempre la soluzione, ma a volte aiuta. E in alcuni casi risulta addirittura decisivo per dare una svolta alla stagione.

Questo, ad esempio, sembra il caso del Bologna che ha nettamente cambiato marcia dopo l'esonero di Domenico Tedesco e l'arrivo in panchina al suo posto di Raffaele Palladino.

La vittoria ottenuta sabato pomeriggio contro il Monza è stata la terza consecutiva. La quarta nelle ultime cinque partite. Ma come ha fatto Palladino a cambiare il Bologna?

  • I NUMERI DEL BOLOGNA DI PALLADINO

    Per analizzare la netta inversione di tendenza del Bologna rispetto alla prima parte di stagione partiamo dai numeri.

    Nelle prime quattro giornate di campionato la squadra allenata da Domenico Tedesco ha raccolto solo un punto, perdendo dunque ben tre volte.

    Dopo la sconfitta di Napoli è arrivato l'esonero con la decisione di affidare la panchina a Raffaele Palladino.

    Il nuovo allenatore ha ottenuto solo un punto al debutto contro il Torino, ma poi ha vinto quattro delle successive cinque partite.

    L'unica sconfitta ad oggi resta quella contro l'Inter capolista e ancora imbattuta in campionato. Peraltro dopo che il Bologna era inizialmente passato in vantaggio.

  • LA SVOLTA TATTICA

    Ma cosa ha cambiato Palladino rispetto a Tedesco?

    La principale svolta riguarda sicuramente l'assetto tattico dato dal nuovo allenatore alla squadra.

    Palladino ha subito abbandonato la difesa a quattro schierando una linea a tre. Il nuovo modulo base del Bologna è il 3-4-3 che assicura maggiore copertura dietro senza perdere pericolosità in fase offensiva.

    L'allenatore ha presto scelto anche gli uomini su cui puntare: da Darmian a Pobega fino a Bernardeschi.

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  • IL FALSO 9

    Un'altra novità del Bologna di Palladino riguarda il ruolo di attaccante.

    Nella prima partita in panchina contro il Torino, infatti, l'allenatore aveva puntato su Roberto Piccoli, confermato titolare anche nelle successive due contro Lecce e Inter.

    Poi l'infortunio occorso a Piccoli ha indotto Palladino a fare una scelta diversa schierando al centro dell'attacco Jens Odgaard in un tridente completato da Cambiaghi e Bernardeschi.

    Un assetto che di fatto oggi è diventato quello base del nuovo Bologna anche perché Palladino non si fida appieno di Artem Dovbyk.

    L'allenatore comunque, prima della gara contro il Monza, ha lasciato uno spiraglio all'attaccante ucraino: "Abbiamo avuto un confronto e lui ha cercato di mettere in pratica le mie richieste. Non ha la condizione per reggere novanta minuti ma è a disposizione".

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  • BERNARDESCHI LEADER, POBEGA PUNTO FERMO

    Come dicevamo sopra Palladino ha scelto molto presto gli uomini intorno ai quali costruire il suo Bologna.

    La prima decisione importante ha riguardato la porta dove il tecnico ha restituito il posto da titolare a Skorupski, che contro il Monza lo ha ripagato parando il calcio di rigore del possibile 2-2.

    In difesa invece Palladino ha concesso grande fiducia a Matteo Darmian, puntando sulla sua grande esperienza.

    Scelte chiarissime anche in mezzo al campo: i titolari sono Ferguson e Pobega, sulle fasce giocano prevalentemente Zortea da una parte e Miranda all'altra.

    Il vero leader del Bologna oggi però è Federico Bernardeschi, che dall'arrivo di Palladino ha già segnato tre goal ed è partito dal 1' cinque volte su sei..

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