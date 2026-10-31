Come ha fatto Palladino a cambiare il Bologna in poche settimane: i numeri del nuovo allenatore che ha fatto subito scelte chiare sulla formazione

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Cambiare allenatore non è sempre la soluzione, ma a volte aiuta. E in alcuni casi risulta addirittura decisivo per dare una svolta alla stagione.
Questo, ad esempio, sembra il caso del Bologna che ha nettamente cambiato marcia dopo l'esonero di Domenico Tedesco e l'arrivo in panchina al suo posto di Raffaele Palladino.
La vittoria ottenuta sabato pomeriggio contro il Monza è stata la terza consecutiva. La quarta nelle ultime cinque partite. Ma come ha fatto Palladino a cambiare il Bologna?