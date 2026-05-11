Come ha fatto il Milan a sgretolarsi? Spalletti deve ripartire da Vlahovic? Gasperini è il vero valore aggiunto della Roma? Il 3x3 di GOAL

Matteo Occhiuto - Incubo senza fine. Il Milan si è liquefatto dopo il ko con la Lazio, gara alla quale arrivò con velleità ancora attive di titolo. Venuto meno il sogno Scudetto, la squadra di Allegri è scomparsa dai radar della Serie A: cinque punti nelle successive sette partite e un posto Champions a oggi totalmente in bilico. Il crollo è spiegabile con due ragioni: la prima è chiaramente mentale, con una rosa che, dopo aver detto addio all’obiettivo grosso, ha dato per scontato di poter raggiungere a fari spenti anche quello minimo.

Qui Allegri ha delle colpe. La seconda motivazione è l’assenza di Modric e, in generale, di leader: Maignan non basta,Leao e Pulisic non lo sono ed è ora di dirselo chiaramente.

Nota a margine: il valore del Milan, senza alcun dubbio, non era mai quello della prima metà di stagione. La squadra ha delle lacune giganti, in ogni reparto, che Allegri ha mascherato finché ha potuto, prima (anche lui) di perdere la bussola.