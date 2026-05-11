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3X3 HD
Marco Trombetta,Alessandro De Felice e Matteo Occhiuto

Come ha fatto il Milan a sgretolarsi? Spalletti deve ripartire da Vlahovic? Gasperini è il vero valore aggiunto della Roma? Il 3x3 di GOAL

Opinion
Storie
Serie A

Tre domande a tre giornalisti di GOAL dopo l'ultima giornata di Serie A: la crisi totale del Milan, l'impatto di Vlahovic sulla Juventus, il fattore Gasperini a Roma.

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  • Come ha fatto il Milan a sgretolarsi?
  • Spalletti deve ripartire da Vlahovic?
  • Gasperini è il vero valore aggiunto della Roma?

Tre domande a tre giornalisti di GOAL: il punto di vista di Alessandro De Felice, Matteo Occhiuto e Marco Trombetta dopo l'ultima giornata di Serie A.

  • Milan AtalantaGetty Images

    Come ha fatto il Milan a sgretolarsi?

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  • "Allegri ha mascherato lacune giganti, prima di perdere la bussola"

    Matteo Occhiuto - Incubo senza fine. Il Milan si è liquefatto dopo il ko con la Lazio, gara alla quale arrivò con velleità ancora attive di titolo. Venuto meno il sogno Scudetto, la squadra di Allegri è scomparsa dai radar della Serie A: cinque punti nelle successive sette partite e un posto Champions a oggi totalmente in bilico. Il crollo è spiegabile con due ragioni: la prima è chiaramente mentale, con una rosa che, dopo aver detto addio all’obiettivo grosso, ha dato per scontato di poter raggiungere a fari spenti anche quello minimo.

    Qui Allegri ha delle colpe. La seconda motivazione è l’assenza di Modric e, in generale, di leader: Maignan non basta,Leao e Pulisic non lo sono ed è ora di dirselo chiaramente.

    Nota a margine: il valore del Milan, senza alcun dubbio, non era mai quello della prima metà di stagione. La squadra ha delle lacune giganti, in ogni reparto, che Allegri ha mascherato finché ha potuto, prima (anche lui) di perdere la bussola.

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  • VlahovicGetty Images

    Spalletti deve ripartire da Vlahovic?

  • “Fedeltà e continuità: dipende tutto da Vlahovic”

    Alessandro De Felice - Negli ultimi mesi, Luciano Spalletti ha più volte lanciato segnali - più o meno espliciti - sulla centralità di Vlahovic nel suo attacco. Un segnale forte e chiaro indirizzato alla società ma anche al calciatore stesso, chiamato a decidere se proseguire la sua avventura in bianconero o ripartire da un’altra parte. Il tecnico di Certaldo ha ribadito che “non si può giocare senza uno con le sue caratteristiche”, ribadendo la stima nei confronti del serbo e la volontà di trattenerlo a Torino. Vlahovic riesce a dare profondità, giocare spalle alla porta e ‘riempire’ l’area di rigore.

    Un attaccante che riesce a combinare diverse caratteristiche, sempre più rare nel calcio moderno, ma altrettanto centrali nel gioco offensivo di Spalletti. L’incognita è rappresentata dalle condizioni e da una discontinuità fisica e mentale che ha condizionato l’ultimo periodo di Vlahovic, decisivo contro Verona e Lecce. In ogni caso, Spalletti ha fatto capire di voler ripartire da Vlahovic, ma bisognerà capire se il serbo vorrà farlo in bianconero. Il contratto in scadenza a giugno obbliga a fare riflessioni importanti.

    Tocca al serbo sposare (nuovamente) il progetto Juventus: il tecnico e il club sembrano pronti a farlo, ma dovrà essere lui a respingere le (finora timide) sirene estere e legarsi con un contratto lungo e a cifre inferiori rispetto a quelle attuali a Madama, in segno di riconoscenza e continuità, per ripartire insieme e tornare ad essere un leader tecnico e dello spogliatoio e un fattore in Serie A.

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  • GasperiniGetty Images

    Gasperini è il vero valore aggiunto della Roma?

  • "Gasperini deus ex machina, solo così funziona"

    Marco Trombetta - Il caso Ranieri ha dimostrato una volta di più che per far funzionare la macchina del Gasp bisogna dare pieni poteri all'allenatore.

    Così era all'Atalanta, dove praticamente non si muoveva una mosca senza la sua approvazione. La squadra veniva costruita a sua immagine e somiglianza, i giocatori scelti in base alle sue esigenze, senza interferenze dall'alto.

    Potrà sembrare una visione troppo rigida, ma Gasperini ha bisogno essere il 'deus ex machina' per attecchire nel profondo con i suoi metodi e con le sue idee.

    La Roma l'ha capito, i Friedkin gli hanno consegnato in mano le chiavi della squadra, sacrificando Ranieri sull'altare del 'Dio Gasp'. Era necessario, fondamentale, per dare pieno senso al progetto.

    Così Gasperini può diventare davvero il vero fattore, il vero valore aggiunto della Roma, come è già stato all'Atalanta.

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