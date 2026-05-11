Come ha fatto il Milan a sgretolarsi? Spalletti deve ripartire da Vlahovic? Gasperini è il vero valore aggiunto della Roma? Il 3x3 di GOAL

Marco Trombetta - Il caso Ranieri ha dimostrato una volta di più che per far funzionare la macchina del Gasp bisogna dare pieni poteri all'allenatore.
Così era all'Atalanta, dove praticamente non si muoveva una mosca senza la sua approvazione. La squadra veniva costruita a sua immagine e somiglianza, i giocatori scelti in base alle sue esigenze, senza interferenze dall'alto.
Potrà sembrare una visione troppo rigida, ma Gasperini ha bisogno essere il 'deus ex machina' per attecchire nel profondo con i suoi metodi e con le sue idee.
La Roma l'ha capito, i Friedkin gli hanno consegnato in mano le chiavi della squadra, sacrificando Ranieri sull'altare del 'Dio Gasp'. Era necessario, fondamentale, per dare pieno senso al progetto.
Così Gasperini può diventare davvero il vero fattore, il vero valore aggiunto della Roma, come è già stato all'Atalanta.