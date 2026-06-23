Come giocherebbe Lobotka alla Juventus: la stima di Spalletti, la coesistenza con Locatelli, il possibile addio di Thuram

Non è esattamente un nome nuovo. Ma intanto Stanislav Lobotka continua a veleggiare nei radar della Juventus.
Secondo la Gazzetta dello Sport, il club bianconero sta pensando proprio al regista slovacco nonostante la mancata qualificazione alla Champions League. L'obiettivo è chiaro: rinforzare il centrocampo con un profilo top.
30 milioni di euro: questa è la cifra necessaria per strappare Lobotka al Napoli. L'ex Celta a dire il vero ha una clausola rescissoria di 25 milioni, che però è valida unicamente per l'estero.
Ma Lobotka giocherebbe con o al posto di Manuel Locatelli in caso di arrivo a Torino? Come potrebbe utilizzarlo Spalletti.