Come giocherebbe Lobotka alla Juventus: la stima di Spalletti, la coesistenza con Locatelli, il possibile addio di Thuram

Giocherebbe, innanzitutto. Nel senso che la sua presenza nell'undici titolare di Spalletti non sarebbe in discussione. Sia per una questione qualitativa che di conoscenza reciproca.

La carriera italiana di Lobotka, che con Gattuso qualche problema l'aveva avuto, è decollata proprio con Spalletti. Nel 2021/22 è diventato il suo regista titolare, nel 2022/23 è stato magnifico protagonista dell'altrettanto magnifico Scudetto conquistato in largo anticipo, il terzo della storia del club.

Non è un caso che il profilo di Lobotka stia circolando ormai da qualche tempo nell'ambiente della Juventus: se ne parlava già ad aprile. E non è un caso che Spalletti, quand'era al Napoli, abbia rivelato: "Avevo provato a prenderlo già all'Inter, ma non ci riuscimmo".