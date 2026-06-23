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SSC Napoli v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Come giocherebbe Lobotka alla Juventus: la stima di Spalletti, la coesistenza con Locatelli, il possibile addio di Thuram

Calciomercato
Serie A
Juventus
S. Lobotka
Napoli

Lo slovacco ha vinto uno Scudetto a Napoli con l'attuale tecnico bianconero, che vorrebbe riabbracciarlo a Torino. Con la possibilità di un passaggio al doppio play di centrocampo.

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Non è esattamente un nome nuovo. Ma intanto Stanislav Lobotka continua a veleggiare nei radar della Juventus.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il club bianconero sta pensando proprio al regista slovacco nonostante la mancata qualificazione alla Champions League. L'obiettivo è chiaro: rinforzare il centrocampo con un profilo top.

30 milioni di euro: questa è la cifra necessaria per strappare Lobotka al Napoli. L'ex Celta a dire il vero ha una clausola rescissoria di 25 milioni, che però è valida unicamente per l'estero.

Ma Lobotka giocherebbe con o al posto di Manuel Locatelli in caso di arrivo a Torino? Come potrebbe utilizzarlo Spalletti.

  • LA STIMA DI SPALLETTI

    Giocherebbe, innanzitutto. Nel senso che la sua presenza nell'undici titolare di Spalletti non sarebbe in discussione. Sia per una questione qualitativa che di conoscenza reciproca.

    La carriera italiana di Lobotka, che con Gattuso qualche problema l'aveva avuto, è decollata proprio con Spalletti. Nel 2021/22 è diventato il suo regista titolare, nel 2022/23 è stato magnifico protagonista dell'altrettanto magnifico Scudetto conquistato in largo anticipo, il terzo della storia del club.

    Non è un caso che il profilo di Lobotka stia circolando ormai da qualche tempo nell'ambiente della Juventus: se ne parlava già ad aprile. E non è un caso che Spalletti, quand'era al Napoli, abbia rivelato: "Avevo provato a prenderlo già all'Inter, ma non ci riuscimmo".

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  • AC Milan v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    LOBOTKA AL POSTO DI LOCATELLI...

    Lobotka gioca nella stessa porzione di campo di Locatelli. E dunque viene naturale fare uno più uno: il sacrificato potrebbe essere proprio quest'ultimo, nel caso la Juventus riuscisse a mettere le mani sul giocatore del Napoli.

    Proprio Lobotka prenderebbe in mano le chiavi del centrocampo, piazzandosi davanti alla difesa. Magari in coppia con Khephren Thuram, come spesso accaduto a Locatelli nelle ultime due stagioni.

    L'ex Sassuolo, del resto, a differenza di Lobotka ha avuto rapporti burrascosi con Spalletti in passato. Come quando l'ex commissario tecnico lo escluse dai convocati dell'Italia per Euro 2024, con tanto di reazione piccata del calciatore sui social. Tutto risolto, poi, al momento dell'arrivo a Torino di Spalletti.

    Per quanto riguarda l'apporto in campo, Locatelli è il classico giocatore divisivo: c'è chi lo ha giudicato tra i migliori nella stagione appena conclusa, chi considera invece insufficiente la sua annata. Problemi che Lobotka, dopo quanto mostrato al Napoli, non ha.

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  • ...O IN COPPIA?

    E poi c'è l'altra opzione da tenere in considerazione: non Lobotka o Locatelli, ma Lobotka e Locatelli. In coppia.

    La Juventus passerebbe così al doppio play, con due costruttori. Dunque a un 4-2-3-1 puro. Un assetto tattico che Locatelli ha già sperimentato nel Sassuolo di De Zerbi, con Maxime Lopez, e che gli consentirebbe di avere minori responsabilità nella creazione del gioco, delegandone una parte allo slovacco.

    Un'altra soluzione sarebbe un centrocampo a tre, con Lobotka regista e Locatelli mezzala. Altro ruolo che il capitano bianconero ha ricoperto in carriera, diventando pure campione d'Europa con la Nazionale di Mancini. Dalla parte opposta agirebbe uno tra Thuram, McKennie e Koopmeiners.

  • Khephren Thuram JuventusGetty Images

    LA SITUAZIONE DI THURAM

    Occhio, però, a chi potrebbe far spazio a Lobotka: proprio Khephren Thuram, uno dei giocatori della rosa della Juventus maggiormente appetiti e appetibili sul mercato in vista dei prossimi mesi.

    Il centrocampista ex Nizza paga un biennio con alti e bassi, al netto di una qualità tecnica indiscutibile e di strappi palla al piede che spesso hanno fatto la differenza. E potrebbe diventare un sacrificio necessario per sistemare il bilancio del club dopo la disastrosa esclusione dalla Champions League.

    Diversi sono i club che hanno mostrato un interesse nei confronti del fratello di Marcus: il Galatasaray in Turchia, il Sunderland e il Nottingham Forest in Inghilterra.

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  • LOBOTKA, IL NAPOLI, ALLEGRI

    Tornando a Lobotka, la sua situazione contrattuale è nota: il vincolo con il Napoli andrà in scadenza tra un anno, il 30 giugno del 2027, con il club che ha però in mano un'opzione di rinnovo.

    Andranno intanto comprese le volontà del calciatore, ma anche quelle di Massimiliano Allegri, in attesa che l'ex allenatore del Milan si liberi dal suo vecchio club e sia libero di firmare per il nuovo. Ma tutto pare portare verso una continuità di rapporto, specialmente alla luce della nuova qualificazione in Champions dei partenopei. A differenza della Juve.

    A Torino, però, ci sperano. Sanno che il livello del centrocampo va alzato da diversi anni, sanno di aver mancato l'obiettivo fino a questo momento. E sono consci del fatto che uno come Lobotka risponderebbe all'identikit. Ma prenderlo non sarà semplice.