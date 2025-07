Come giocherà il Pisa di Gilardino: modulo, titolari e formazione tipo

Il Pisa è pronto per affrontare nuovamente il campionato di Serie A dopo 34 anni di assenza: in panchina ci sarà Gilardino dopo l'esperienza col Genoa.

La lunga cavalcata verso la promozione in Serie A e poi l’addio a Pippo Inzaghi: il Pisa torna a disputare il massimo campionato dopo decenni di attesa.

A guidare i nerazzurri in questa nuova avventura sarà Alberto Gilardino, scelto dalla dirigenza toscana come il profilo ideale per affrontare la sfida della Serie A.

Reduce dall’esperienza al Genoa, conclusa con un esonero, il campione del mondo è determinato a rimettersi in gioco e dimostrare il proprio valore in panchina.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma come giocherà il Pisa targato Gilardino? Dal modulo allo stile di gioco: ecco cosa aspettarsi dal nuovo progetto nerazzurro.