Come giocherà la Roma: formazione tipo, probabili titolari, modulo

Nuova stagione per la Roma con Daniele De Rossi alla guida: come giocheranno i giallorossi, tra novità e conferme.

La stagione 2023/24 della Roma si è chiusa con una doppia delusione: giallorossi eliminati in semifinale di Europa League dal Bayer Leverkusen campione di Germania e sesti in campionato, piazzamento che non ha permesso di festeggiare il ritorno in Champions.

Il tutto nonostante la rimonta andata in scena con Daniele De Rossi al timone della squadra: chiamato a gennaio in sostituzione di José Mourinho, l'ex centrocampista è stato riconfermato e ha firmato il rinnovo fino al 2027.

Ma come giocherà la Roma di De Rossi nel 2024/25?