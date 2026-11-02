Come giocherà l'Udinese di Paolo Zanetti: il doppio modulo possibile, i titolari, la probabile formazione

Paolo Zanetti torna in pista. Nove mesi esatti dopo essere stato esonerato dal Verona, l'allenatore vicentino è ufficialmente la nuova guida tecnica dell'Udinese.
Zanetti prende il posto di Kosta Runjaic, esonerato dopo la scoppola rimediata sabato dai friulani: un 2-5 interno contro la Roma che, specialmente nel primo tempo, ha evidenziato lo stato di confusione assoluta in cui si trova la squadra.
Come giocherà, dunque, l'Udinese di Zanetti? Cosa aspettarsi dall'arrivo in Friuli del nuovo allenatore.
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