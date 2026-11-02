Come giocherà l'Udinese di Paolo Zanetti: il doppio modulo possibile, i titolari, la probabile formazione

Zanetti è reduce da mezza stagione, o poco più, nella quale non è riuscito a tenere il Verona fuori dalla zona retrocessione. Mesi in cui il modulo utilizzato è stato il 3-5-2.

Giovane e Orban sono stati i suoi alfieri offensivi, con il brasiliano in prima linea, tanto da meritarsi il trasferimento al Napoli a gennaio. Senza la sua qualità l'Hellas è poi crollato, terminando il campionato al penultimo posto davanti al Pisa, ma con il subentrato Paolo Sammarco in panchina.

Anche nella stagione precedente Zanetti aveva varato la difesa a tre in Veneto. Questa volta con risultati decisamente migliori, se è vero che il Verona nel 2024/25 aveva conquistato la salvezza al suo primo anno in panchina.

In quell'annata, però, il Verona di Zanetti giocava anche con il 3-4-1-2. Dunque con un trequartista e in particolare con Suslov, elemento che Zanetti non ha mai avuto a disposizione nella seconda stagione a causa della rottura del crociato rimediata nell'estate 2025.