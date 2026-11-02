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Stefano Silvestri

Come giocherà l'Udinese di Paolo Zanetti: il doppio modulo possibile, i titolari, la probabile formazione

Fantacalcio
Venezia vs Udinese
Venezia
Udinese
Serie A
P. Zanetti

Il nuovo allenatore prende il posto di Kosta Runjaic, esonerato dopo la scoppola interna contro la Roma: come può cambiare la formazione bianconera.

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06 nov 2026

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Paolo Zanetti torna in pista. Nove mesi esatti dopo essere stato esonerato dal Verona, l'allenatore vicentino è ufficialmente la nuova guida tecnica dell'Udinese.

Zanetti prende il posto di Kosta Runjaic, esonerato dopo la scoppola rimediata sabato dai friulani: un 2-5 interno contro la Roma che, specialmente nel primo tempo, ha evidenziato lo stato di confusione assoluta in cui si trova la squadra.

Come giocherà, dunque, l'Udinese di Zanetti? Cosa aspettarsi dall'arrivo in Friuli del nuovo allenatore.

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  • IL 3-5-2 DI VERONA

    Zanetti è reduce da mezza stagione, o poco più, nella quale non è riuscito a tenere il Verona fuori dalla zona retrocessione. Mesi in cui il modulo utilizzato è stato il 3-5-2.

    Giovane e Orban sono stati i suoi alfieri offensivi, con il brasiliano in prima linea, tanto da meritarsi il trasferimento al Napoli a gennaio. Senza la sua qualità l'Hellas è poi crollato, terminando il campionato al penultimo posto davanti al Pisa, ma con il subentrato Paolo Sammarco in panchina.

    Anche nella stagione precedente Zanetti aveva varato la difesa a tre in Veneto. Questa volta con risultati decisamente migliori, se è vero che il Verona nel 2024/25 aveva conquistato la salvezza al suo primo anno in panchina.

    In quell'annata, però, il Verona di Zanetti giocava anche con il 3-4-1-2. Dunque con un trequartista e in particolare con Suslov, elemento che Zanetti non ha mai avuto a disposizione nella seconda stagione a causa della rottura del crociato rimediata nell'estate 2025.

  • MA HA USATO ANCHE LA DIFESA A QUATTRO

    Attenzione, però: in realtà Zanetti ha usato spesso e volentieri anche la difesa a quattro nel corso della propria carriera di allenatore.

    Non l'ha fatto con il Sudtirol, la vera svolta della carriera, la squadra che per due anni di fila ha portato a sognare la promozione in Serie B: lì utilizzava il 3-5-2.

    Il vero cambiamento tattico, a livello di prima squadra, è arrivato ad Ascoli con un 4-3-1-2 che Zanetti ha utilizzato spesso e volentieri nel corso del proprio percorso in panchina.

    Il nuovo allenatore dell'Udinese ha fatto giocare così anche il Venezia e l'Empoli, due avventure migliori rispetto a quella marchigiana: in Laguna ha conquistato la promozione in Serie A, in Toscana la salvezza. Il trequartista di quell'Empoli (2022/23) era Tommaso Baldanzi.

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  • Zaniolo UdineseGetty Images

    COME GIOCHERÀ L'UDINESE DI ZANETTI

    L'Udinese, insomma, ha come detto un doppio scenario tattico di fronte a sé: potrà scendere in campo con il 3-4-2-1 utilizzato fin qui da Runjaic oppure passare alla difesa a quattro.

    L'ipotesi più probabile sembra il mantenimento della retroguardia a tre, che come noto rappresenta una sorta di "coperta di Linus" per le squadre in crisi di risultati e di classifica. Ma, come detto, una rivoluzione non è da scartare.

    In quest'ultimo caso sarebbero Vojvoda e Kamara a scalare in difesa per agire da terzini puri. Solet (quando tornerà) intoccabile in mezzo, accanto a lui uno tra i vari Kabasele, Abankwah, Palma, Bertola e il nuovo acquisto Alaba, che però è a sua volta out per un infortunio. A proposito di quest'ultimo: da anni gioca ormai centrale, improbabile alla sua età vederlo tornare a giocare largo a sinistra.

    Con la difesa a quattro, in particolare, Zanetti potrebbe riproporre il rombo come a Venezia ed Empoli. Ovvero Ekkelenkamp alle spalle di Zaniolo e Davis, oppure Chakvetadze trequartista con l'olandese mezzala. In mezzo Karlstrom a guidare il gioco.

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE

    Così si schiererebbe l'Udinese di Zanetti in caso di conferma della difesa a tre:

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. All. Zanetti

    Questa, invece, sarebbe la probabile formazione in caso di passaggio alla retroguardia a quattro:

    UDINESE (4-3-1-2): Okoye; Vojvoda, Kabasele, Solet, Kamara; Piotrowski, Karlstrom, Miller; Ekkelenkamp; Zaniolo, Davis. All. Zanetti

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