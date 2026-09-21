Come giocherà l'Italia di Mancini contro il Belgio? Le indicazioni dal primo allenamento: il modulo e un nuovo ruolo per Calafiori

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
C'è grande attesa per la nuova Italia di Roberto Mancini.
Gli Azzurri si sono radunati lunedì 21 settembre per iniziare a preparare le quattro sfide di Nations League che li attendono nelle prossime settimane.
E già dalla prima seduta di allenamento sono arrivate alcune chiare indicazioni sul modulo base della Nazionale e sugli uomini che potrebbero scendere in campo contro il Belgio.