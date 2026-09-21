Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FBL-EUR-NATIONS-ITA-TRAININGAFP
Lelio Donato

Come giocherà l'Italia di Mancini contro il Belgio? Le indicazioni dal primo allenamento: il modulo e un nuovo ruolo per Calafiori

UEFA Nations League A
Italia
Italia vs Belgio
Belgio

L'Italia si è radunata a Coverciano per preparare le sfide di Nations League, si inizia venerdì contro il Belgio. Le prime indicazioni sulle possibili scelte di Roberto Mancini.

Pubblicità
50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

C'è grande attesa per la nuova Italia di Roberto Mancini.

Gli Azzurri si sono radunati lunedì 21 settembre per iniziare a preparare le quattro sfide di Nations League che li attendono nelle prossime settimane.

E già dalla prima seduta di allenamento sono arrivate alcune chiare indicazioni sul modulo base della Nazionale e sugli uomini che potrebbero scendere in campo contro il Belgio.

  • IL MODULO

    In conferenza stampa Roberto Mancini non ha voluto sbilanciarsi sul modulo che utilizzerà la sua Nazionale.

    " "Al di là di qualche giocatore infortunato, vediamo. Siamo aperti a qualsiasi situazione tattica: possiamo giocare con le due punte, col 4-3-3, ma anche in altri modi. I giocatori sono capaci di fare tante cose, inizieremo ad allenarci e poi vedremo in questi giorni" ha detto il Ct.

    In realtà durante il primo allenamento Mancini ha utilizzato come modulo base il 4-3-3. Non si tratta, ovviamente, di una scelta definitiva ma di un semplice indizio in vista del debutto in Nations League.

    Anche perché a disposizione non ci sono alcuni esterni da 3-5-2 come Palestra e Dimarco causa infortuni.

    • Pubblicità

  • CALAFIORI CAMBIA RUOLO?

    Proprio l'infortunio occorso a Federico Dimarco, ovvero il titolare designato sulla fascia sinistra, potrebbe dirottare in quel ruolo Riccardo Calafiori.

    Il difensore viene peraltro utilizzato così anche da Arteta all'Arsenal dunque per lui non si tratterebbe di una novità assoluta.

    L'alternativa come terzino sinistro è invece rappresentata dal giovane Ahanor, appena ceduto dall'Atalanta al Chelsea durante l'estate e subito convocato da Mancini.

    Il tutto in attesa di Matteo Ruggeri, convocato al posto di Dimarco e arrivato in ritiro solo lunedì sera.

    Per il resto Mancini ha schierato Di Lorenzo con Kayode sulla fascia destra. Mancini, Ghilardi e Kouadio centrali di destra. Bastoni, Coppola e Scalvini centrali di sinistra.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE PROVE A CENTROCAMPO

    Per quanto riguarda il centrocampo Mancini ha provato come play il giovane Romano, alla prima convocazione in Nazionale, Samuele Ricci (che ha sostituito l'infortunato Cristante) e Rolando Mandragora.

    Fagioli, invece, è stato schierato prevalentemente come mezzala destra alternandosi con Barella e Doumbia. Mentre le mezzali sinistre sono state Tonali e Frattesi.

    Ogni giocatore comunque durante la prima seduta a Coverciano è stato testato in doppi o tripli ruoli. Un segnale chiaro di come Mancini voglia elementi duttili che gli permettano di variare assetto tattico a gara in corso.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • CHI GIOCA IN ATTACCO

    E in attacco? Chi parte titolare per Mancini?

    Il Ct ha testato Kean, Scamacca, Sebastiano e Pio Esposito come punte centrali. Esterni a destra invece Cambiaghi, Zaniolo e Vergara con Raspadori, Maldini, Zoma e Inacio dall'altra parte.

    Le soluzioni a disposizione di Mancini però sono tante e nei prossimi giorni verranno sicuramente effettuati altri esperimenti per trovare quella più convincente.

  • Pubblicità
    Pubblicità
UEFA Nations League A
Italia crest
Italia
ITA
Belgio crest
Belgio
BEL