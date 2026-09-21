Come giocherà l'Italia di Mancini contro il Belgio? Le indicazioni dal primo allenamento: il modulo e un nuovo ruolo per Calafiori

In conferenza stampa Roberto Mancini non ha voluto sbilanciarsi sul modulo che utilizzerà la sua Nazionale.

" "Al di là di qualche giocatore infortunato, vediamo. Siamo aperti a qualsiasi situazione tattica: possiamo giocare con le due punte, col 4-3-3, ma anche in altri modi. I giocatori sono capaci di fare tante cose, inizieremo ad allenarci e poi vedremo in questi giorni" ha detto il Ct.

In realtà durante il primo allenamento Mancini ha utilizzato come modulo base il 4-3-3. Non si tratta, ovviamente, di una scelta definitiva ma di un semplice indizio in vista del debutto in Nations League.

Anche perché a disposizione non ci sono alcuni esterni da 3-5-2 come Palestra e Dimarco causa infortuni.