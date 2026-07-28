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Roberto Mancini GFX Lavagna Italia HDGOAL
Simone Gambino

Come giocherà l'Italia con Mancini: 4-3-3, il rilancio di Chiesa e Zaniolo, Fagioli sfida Locatelli in regia

Italia

Mancini ripartirà dal 4-3-3, il modulo con cui ha guidato l'Italia alla vittoria negli Europei del 2021: l'alternativa può essere il 4-2-3-1, utilizzato nella sua esperienza all'Al-Sadd.

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È iniziato ufficialmente oggi, con l'annuncio di Malagò e la conferma sui canali ufficiali della FIGC, il secondo mandato di Roberto Mancini come commissario tecnico della Nazionale Italiana. A tre anni di distanza dal burrascoso addio, con le dimissioni presentate in pieno agosto via PEC, il Mancio torna a guidare l'Italia.

Ma come giocava la Nazionale con Mancini? E come potrebbe essere la nuova Italia?

  • Netherlands v Italy - UEFA Nations League 2022/23 Third-place matchGetty Images Sport

    L'ULTIMA ITALIA DI MANCINI

    Enschede, 18 Giugno 2023: l'Italia supera l'Olanda per 3-2, chiudendo la UEFA Nations League 2023 al terzo posto. È l'ultima gara ufficiale di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale: a segno Dimarco, Frattesi e Chiesa.

    Gli azzurri scendono in campo con il 4-3-3 con capitan Donnarumma tra i pali, Toloi, Acerbi, Buongiorno e Dimarco in difesa; a centrocampo Cristante play, Frattesi e Verratti come mezzali; davanti il trio formato da Gnonto, Retegui e Raspadori.


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  • COME GIOCHERÀ LA NUOVA ITALIA DI MANCINI: IL MODULO

    Mancini ripartirà presumibilmente proprio dal 4-3-3, il modulo con cui ha portato la Nazionale a vincere gli Europei del 2021. Nei 5 anni trascorsi sulla panchina degli azzurri, il tecnico jesino ha sempre fatto affidamento sulla difesa a quattro, testando la difesa a tre soltanto nella seconda parte del 2022.

    Nella sua ultima esperienza all'Al-Sadd, Mancini ha invece puntato con decisione sul 4-2-3-1, modulo studiato per esaltare le doti di Roberto Firmino, schierato da trequartista, libero di esprimersi alle spalle della punta.

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  • PUNTO FERMO: LA DIFESA A 4

    Capitan Donnarumma verrà protetto da una linea da quattro difensori. A destra Palestra è destinato a diventare il titolare inamovibile, con un fedelissimo come Di Lorenzo come possibile alternativa. Al centro il tecnico jesino non ha esitato a schierare due giocatori di piede mancino insieme, come accaduto proprio nell'ultima sua gara ufficiale contro l'Olanda, quando schierò la coppia Buongiorno-Acerbi. Porte aperte dunque, sulla carta, al tandem Calafiori-Bastoni, ma tra i possibili candidati ad una maglia da titolare vanno citati sicuramente Gianluca Mancini e Giorgio Scalvini, già utilizzati in passato dal ct, senza escludere giovani dal sicuro avvenire come Leoni e Reggiani. A sinistra nessun dubbio: Federico Dimarco sarà ancora un punto fermo di questa Nazionale.

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  • FAGIOLI SFIDA LOCATELLI IN REGIA

    Due maglie su tre sono già assegnate: Nicolò Barella è stato il giocatore di movimento più utilizzato da Mancini nella sua prima esperienza da ct, mentre Sandro Tonali, in questi tre anni, ha visto il suo status cambiare fino a raggiungere la categoria dei top player. In cabina di regia la sfida è apertissima: Locatelli è uomo di Mancini (che lo ha impiegato però spesso anche da mezzala) ma occhio anche a Nicolò Fagioli, vecchio pallino del ct, che lo aveva convocato per la prima volta per uno stage quando giocava ancora in Serie B con la Cremonese.

    Sperano di rientrare nel nuovo gruppo azzurro Frattesi, Cristante, Pellegrini e Pessina, chiamati costantemente da Mancini in passato, ma anche talenti in ascesa come Ndour, Pisilli e Vergara. La sorpresa può essere il ritorno di Bernardeschi, che Tedesco sta testando da mezzala nel suo Bologna.

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  • Italy Training Session & Press ConferenceGetty Images Sport

    IL RILANCIO DI CHIESA E ZANIOLO

    Davanti tante opzioni e tanti dubbi. Nel ruolo di centravanti la scelta più ovvia sarebbe puntare su Pio Esposito, uno dei possibili uomini-copertina della nuova Italia, ma Mancini ha fatto esordire Moise Kean in Nazionale a 18 anni e lo ha sempre considerato un talento da valorizzare. Attenzione anche al nome di Retegui, fortemente voluto dal Mancio in azzurro, ma attualmente ai box per infortunio.

    Fari puntati poi sul possibile ritorno in Nazionale di Federico Chiesa, tra gli eroi di Wembley, e Nicolò Zaniolo, uno dei pallini del ct. La cura Sarri può rilanciare anche la candidatura di Raspadori, mentre la linea verde è rappresentata da talenti come Inacio, Koleosho e Liberali, con quest'ultimo che ha caratteristiche tecniche che possono far breccia nel cuore di Mancini.

  • LA POSSIBILE NUOVA ITALIA

    4-3-3: Donnarumma; Palestra, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Fagioli, Tonali; Zaniolo, Pio Esposito, Chiesa.

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