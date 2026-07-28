Come giocherà l'Italia con Mancini: 4-3-3, il rilancio di Chiesa e Zaniolo, Fagioli sfida Locatelli in regia

Due maglie su tre sono già assegnate: Nicolò Barella è stato il giocatore di movimento più utilizzato da Mancini nella sua prima esperienza da ct, mentre Sandro Tonali, in questi tre anni, ha visto il suo status cambiare fino a raggiungere la categoria dei top player. In cabina di regia la sfida è apertissima: Locatelli è uomo di Mancini (che lo ha impiegato però spesso anche da mezzala) ma occhio anche a Nicolò Fagioli, vecchio pallino del ct, che lo aveva convocato per la prima volta per uno stage quando giocava ancora in Serie B con la Cremonese.

Sperano di rientrare nel nuovo gruppo azzurro Frattesi, Cristante, Pellegrini e Pessina, chiamati costantemente da Mancini in passato, ma anche talenti in ascesa come Ndour, Pisilli e Vergara. La sorpresa può essere il ritorno di Bernardeschi, che Tedesco sta testando da mezzala nel suo Bologna.