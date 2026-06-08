Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
AC Milan v AS Roma - Serie A-B U16 FinalGetty Images Sport
Lelio Donato

Come giocherà il Torino con Abate: modulo e titolari del nuovo allenatore granata alla prima stagione in Serie A

Serie A
Torino

Il Torino ha scelto di affidare la panchina a Ignazio Abate dopo l'ottima stagione alla guida della Juve Stabia in Serie B: come giocherà il nuovo allenatore granata.

Pubblicità

Il Torino ha scelto Ignazio Abate.

Sarà l'ex giocatore del Milan, reduce da un'ottima stagione in Serie B, il nuovo allenatore dei granata nel prossimo campionato di Serie A.

Abate firma fino al 30 giugno 2028 ed è stato preferito ad Alberto Aquilani, che dovrebbe sostituire Fabio Grosso sulla panchina del Sassuolo.

Ma come giocherà il Torino di Abate? Quale modulo utilizzerà e su quali giocatori dell'attuale rosa punterà?

  • LA PRIMA VOLTA IN SERIE A

    Quella alla guida del Torino sarà la prima esperienza di Ignazio Abate da allenatore in Serie A.

    Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo infatti l'ex terzino ha iniziato sulla panchina delle giovanili del Milan conquistando subito la finale Scudetto con la selezione Under 16.

    Abate viene quindi promosso in Primavera dove ottiene ottimi risultati portando i giovani rossoneri alla finale di Youth League nel 2023/24, persa contro l'Olympiacos. Al termine della stagione annuncia l'intenzione di lasciare il Milan.

    L'esperienza alla Ternana, in Serie C, è turbolenta tra esoneri comunicati e poi revocati. Ma si conclude a quattro giornate dal termine del campionato con la squadra umbra seconda a -5 dalla capolista.

    La scorsa estate assume l'incarico di allenatore della Juve Stabia e nonostante una difficile situazione societaria chiude il campionato di Serie B al settimo posto portando la squadra fino alla semifinale Playoff, persa contro il Monza poi promosso.

    • Pubblicità

  • IL MODULO

    Il modulo utilizzato prevalentemente da Ignazio Abate nell'ultima stagione alla Juve Stabia è il 3-5-2.

    Il nuovo allenatore del Torino predilige la costruzione dal basso e chiede spesso al regista di abbassarsi sulla linea dei difensori per fare partire l'azione da dietro in modo più pulito.

    Importante anche il ruolo degli esterni a cui Abate chiede un grande lavoro sia in fase difensiva che quando si tratta di riproporsi in avanti.

    In tal senso, alla Juve Stabia, Aquilani ha lanciato Alessio Cacciamani ovvero una delle rivelazioni dell'ultimo campionato cadetto che è stato recentemente convocato anche da Silvio Baldini in Nazionale.

    Il cartellino dell'esterno peraltro è di proprietà del Torino che ora potrebbe quindi riportarlo alla base.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I GIOCATORI PER ABATE

    Detto del possibile rientro dalla Juve Stabia del suo pupillo Cacciamani, Abate rilancerà probabilmente molti dei giocatori già presenti nella rosa del Torino.

    Un punto fermo del nuovo corso granata sarà Ilkhan, regista con caratteristiche che bene si sposano col tipo di calcio proposto da Abate. Mentre a guidare la difesa a tre dovrebbe essere Ismajli.

    Sulle fasce troverà spazio Obrador sulla sinistra ma anche Pedersen potrebbe rappresentare un'ottima alternativa considerato il dispendio di energie richiesto nel ruolo da Abate.

    A centrocampo importate sarà l'apporto di Casadei come mezzala di inserimento mentre in attacco bisognerà capire chi resterà.