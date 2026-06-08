Come giocherà il Torino con Abate: modulo e titolari del nuovo allenatore granata alla prima stagione in Serie A

Quella alla guida del Torino sarà la prima esperienza di Ignazio Abate da allenatore in Serie A.
Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo infatti l'ex terzino ha iniziato sulla panchina delle giovanili del Milan conquistando subito la finale Scudetto con la selezione Under 16.
Abate viene quindi promosso in Primavera dove ottiene ottimi risultati portando i giovani rossoneri alla finale di Youth League nel 2023/24, persa contro l'Olympiacos. Al termine della stagione annuncia l'intenzione di lasciare il Milan.
L'esperienza alla Ternana, in Serie C, è turbolenta tra esoneri comunicati e poi revocati. Ma si conclude a quattro giornate dal termine del campionato con la squadra umbra seconda a -5 dalla capolista.
La scorsa estate assume l'incarico di allenatore della Juve Stabia e nonostante una difficile situazione societaria chiude il campionato di Serie B al settimo posto portando la squadra fino alla semifinale Playoff, persa contro il Monza poi promosso.