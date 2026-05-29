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Allegri lavagna Napoli HDGOAL
Lelio Donato

Come giocherà il Napoli di AllegrI, modulo e titolari del nuovo allenatore: il ruolo di De Bruyne e la possibile svolta tattica

Serie A
Napoli

Difesa a tre o difesa a quattro? Quale ruolo per De Bruyne e McTominay? Ecco come potrebbe giocare il Napoli con l'arrivo di Allegri in panchina al posto di Conte: tutte le soluzioni del nuovo allenatore.

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Il Napoli ha scelto Massimiliano Allegri.

L'allenatore livornese, reduce dal quinto posto col Milan che gli è costato l'esonero immediato dopo una sola stagione in rossonero, raccoglie l'eredità di Antonio Conte come peraltro già successo dodici anni fa alla Juventus.

E come in quel caso Allegri sembra orientato a non stravolgere il lavoro del suo predecessore, che ha portato uno Scudetto e una Supercoppa Italiana in due anni.

Il nuovo allenatore però inserirà gradualmente alcune varianti sia a livello tattico che di uomini: come giocherà il Napoli di Allegri?

  • DIFESA A TRE O DIFESA A QUATTRO?

    Il nodo principale del Napoli a livello tattico riguarda sicuramente l'assetto difensivo.

    Negli ultimi anni Allegri ha sempre schierato le sue squadre con la linea a tre, utilizzata peraltro quasi sempre anche da Conte.

    La sensazione però è che Max sia pronto a cambiare tornando alla difesa a quattro anche per sfruttare meglio le caratteristiche dei tanti esterni offensivi a sua disposizione.

    In quel caso a guidare il reparto sarà ancora Rrahmani. Accanto a lui Buongiorno, con il capitano Di Lorenzo e Spinazzola (vicino al rinnovo e già allenato da Allegri alla Juventus) come terzini.

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  • IL RUOLO DI DE BRUYNE E DOVE GIOCA MCTOMINAY

    C'è poi da sciogliere il nodo relativo alla posizione di Kevin De Bruyne.

    Il feeling tra il campione belga e Antonio Conte, di fatto, non è mai scattato complice anche un grave infortunio che ha tenuto l'ex City fuori per parecchi mesi.

    Allegri invece ama i giocatori di classe ed esperienza internazionale come De Bruyne, che dunque potrebbe tornare centrale nel nuovo Napoli di Max.

    In caso di 4-3-3 probabilmente l'ex City verrà schierato da mezzala mentre se Allegri dovesse scegliere il 4-2-3-1 andrebbe a riempire la casella dietro la punta. Cosa che potrebbe verificarsi anche se il tecnico schierasse il Napoli col 3-5-2 o 3-5-1-1.

    Un punto fermo del Napoli anche con il nuovo allenatore sarà ovviamente Scott McTominay. Lo scozzese giocherà da mezzala a centrocampo insieme a Lobotka e allo stesso De Bruyne. Ma in caso di necessità potrebbe avanzare di qualche metro.

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  • LE FASCE DEL NAPOLI

    Come detto sopra Allegri è pronto ad abbandonare il suo tradizionale 3-5-2 per virare sul 4-3-3.

    Nella rosa attuale del Napoli, d'altronde, abbondano gli esterni offensivi di grande qualità e il nuovo allenatore si è sempre adattato tatticamente ai giocatori che aveva a disposizione.

    Alisson Santos e Neres, al momento, partono davanti a tutti per completare il tridente che dovrebbe vedere Rasmus Hojlund come punta di riferimento. Ma occhio a possibili sorprese dal mercato.

    Non è neppure escluso che Allegri conceda una seconda occasione a Noa Lang, bocciato dopo pochi mesi da Conte e rientrato dal prestito al Galatasaray. Politano invece sarà il solito jolly, in grado di giocare sia come esterno a tutta fascia che nel tridente offensivo.

  • COME GIOCHERÀ IL NAPOLI DI ALLEGRI: LA PROBABILE FORMAZIONE

    Ma quindi come giocherà il Napoli di Allegri nella stagione 2026/27? Di seguito la probabile formazione:


    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola (Gutierrez); De Bruyne, Lobotka, McTominay; Alisson Santos, Hojlund, Neres. All. Allegri

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