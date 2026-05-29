Come giocherà il Napoli di AllegrI, modulo e titolari del nuovo allenatore: il ruolo di De Bruyne e la possibile svolta tattica

Come detto sopra Allegri è pronto ad abbandonare il suo tradizionale 3-5-2 per virare sul 4-3-3.

Nella rosa attuale del Napoli, d'altronde, abbondano gli esterni offensivi di grande qualità e il nuovo allenatore si è sempre adattato tatticamente ai giocatori che aveva a disposizione.

Alisson Santos e Neres, al momento, partono davanti a tutti per completare il tridente che dovrebbe vedere Rasmus Hojlund come punta di riferimento. Ma occhio a possibili sorprese dal mercato.

Non è neppure escluso che Allegri conceda una seconda occasione a Noa Lang, bocciato dopo pochi mesi da Conte e rientrato dal prestito al Galatasaray. Politano invece sarà il solito jolly, in grado di giocare sia come esterno a tutta fascia che nel tridente offensivo.