Come giocherà il Napoli di AllegrI, modulo e titolari del nuovo allenatore: il ruolo di De Bruyne e la possibile svolta tattica

Il Napoli ha scelto Massimiliano Allegri.
L'allenatore livornese, reduce dal quinto posto col Milan che gli è costato l'esonero immediato dopo una sola stagione in rossonero, raccoglie l'eredità di Antonio Conte come peraltro già successo dodici anni fa alla Juventus.
E come in quel caso Allegri sembra orientato a non stravolgere il lavoro del suo predecessore, che ha portato uno Scudetto e una Supercoppa Italiana in due anni.
Il nuovo allenatore però inserirà gradualmente alcune varianti sia a livello tattico che di uomini: come giocherà il Napoli di Allegri?