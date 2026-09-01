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Gudmundsson FiorentinaGetty Images
Stefano Silvestri

Come giocherà Gudmundsson nella Lazio: vice Zaccagni ma anche titolare, per Gattuso un'alternativa tattica

Calciomercato
Serie A
Lazio
Fiorentina
A. Gudmundsson

L'attaccante islandese lascia la Fiorentina dopo due stagioni e approda a Roma in prestito con diritto di riscatto: come cambiano i biancocelesti con il suo arrivo.

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Dopo due stagioni di alti e bassi, Albert Gudmundsson lascia la Fiorentina. E lo fa per rimanere in Serie A: a portarlo via da Firenze è la Lazio.

I biancocelesti hanno superato la concorrenza del Bologna, a sua volta interessato negli ultimi giorni del mercato, e a poche ore dal gong hanno messo a segno il colpo, assicurandosi l'islandese.

Ma che cosa potrà portare Gudmundsson alla Lazio? Come cambiano i biancocelesti di Rino Gattuso con l'arrivo in rosa dell'ex genoano.


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  • COME GIOCHERÀ NELLA LAZIO

    Nominalmente, Gudmundsson sarebbe una seconda punta. Ruolo che ha ad esempio ricoperto al Genoa, sia in Serie B che in Serie A, guadagnandosi la chiamata della Fiorentina.

    A Firenze, però, l'islandese ha giocato anche come 10 in un 4-2-3-1 e come esterno offensivo. Come nelle prime due partite di campionato, malamente perse contro la Roma e poi contro il Frosinone.

    Proprio questo è il ruolo in cui Gudmundsson dovrebbe essere utilizzato da Gattuso: esterno sinistro nel tridente che l'ex commissario tecnico dell'Italia ha portato avanti dal predecessore Sarri.

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  • Mattia Zaccagni LazioGetty Images

    VICE ZACCAGNI

    Già, ma in quella zona di campo un intoccabile c'è già: Mattia Zaccagni, il simbolo offensivo nonché il capitano della Lazio, a caccia di riscatto dopo una stagione opaca.

    Nei piani della Lazio, dunque, Gudmundsson si giocherà il posto proprio con Zaccagni. Partendo comunque in seconda fila nelle gerarchie, considerato come il posto da titolare dell'ex veronese, non a caso schierato da Gattuso dal primo minuto sia contro il Bologna che contro il Genoa, non sia in discussione.

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  • IL GIOCO DELLE COPPIE

    Detto che all'occorrenza Gudmundsson potrebbe anche fornire un'alternativa al centravanti Pinamonti, se mai Gattuso volesse giocare con un falso nove, il gioco delle coppie sulla carta è un altro.

    A sinistra, appunto, ci saranno Zaccagni e Gudmundsson. A destra, se Cancellieri non prenderà altre strade nelle ultimissime ore del mercato, l'ex empolese si alternerà con Isaksen. E in mezzo Pinamonti è il titolare e Noslin la sua immediata riserva, pure lui con caratteristiche molto diverse dall'ex punta del Sassuolo.

    Chi cambia aria è Boulaye Dia, che si trasferisce in Ligue 1 al Rennes. Noslin, di fatto, ne prende il posto come vice-Pinamonti. E libera una casella a sinistra che verrà riempita proprio da Gudmundsson.

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  • ALTERNATIVA 4-2-3-1

    Considerato, come si accennava all'inizio, che Gudmundsson è da considerarsi più un 10 che un esterno puro come può essere Zaccagni, ecco che Gattuso si tiene in caldo una succosa alternativa tattica.

    E se Zaccagni e Gudmundsson giocassero insieme? Sì, si può fare. Magari non in tutte le partite, ma si può fare. Come? Cambiando modulo.

    Via una mezzala (anche se chi togli tra Frattesi e Taylor?) e dentro un trequartista in più: Gudmundsson, appunto. Con Zaccagni a sinistra, l'islandese in mezzo, più un esterno destro. Dal 4-3-3 al 4-2-3-1, insomma. Anche se, appunto, si tratta di un'alternativa al modulo base.

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