Come giocherà Gudmundsson nella Lazio: vice Zaccagni ma anche titolare, per Gattuso un'alternativa tattica

Dopo due stagioni di alti e bassi, Albert Gudmundsson lascia la Fiorentina. E lo fa per rimanere in Serie A: a portarlo via da Firenze è la Lazio.
I biancocelesti hanno superato la concorrenza del Bologna, a sua volta interessato negli ultimi giorni del mercato, e a poche ore dal gong hanno messo a segno il colpo, assicurandosi l'islandese.
Ma che cosa potrà portare Gudmundsson alla Lazio? Come cambiano i biancocelesti di Rino Gattuso con l'arrivo in rosa dell'ex genoano.
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