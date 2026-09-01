Come giocherà Gudmundsson nella Lazio: vice Zaccagni ma anche titolare, per Gattuso un'alternativa tattica

Dopo due stagioni di alti e bassi, Albert Gudmundsson lascia la Fiorentina. E lo fa per rimanere in Serie A: a portarlo via da Firenze è la Lazio.

I biancocelesti hanno superato la concorrenza del Bologna, a sua volta interessato negli ultimi giorni del mercato, e a poche ore dal gong hanno messo a segno il colpo, assicurandosi l'islandese.

Ma che cosa potrà portare Gudmundsson alla Lazio? Come cambiano i biancocelesti di Rino Gattuso con l'arrivo in rosa dell'ex genoano.







