Come giocherà il Bayern a San Siro: la probabile formazione per il ritorno contro l'Inter, tra infortuni e recuperi

Kompany deve scegliere l'undici che mercoledì proverà a ribaltare l'1-2 dell'andata. Chi gioca nel Bayern, alla luce delle tante assenze?

Urbig tra i pali, Laimer, Dier, Kim e Stanisic a formare il quartetto difensivo, con Kimmich e Goretzka in mezzo al campo, Olise, Raphael Guerreiro e Sané sulla trequarti e Kane davanti: così il Bayern ha affrontato l'Inter all'Allianz Arena.

Non è andata bene: i nerazzurri si sono imposti per 2-1 grazie a Lautaro Martinez e Frattesi, portandosi in vantaggio in vista del ritorno, in programma a San Siro mercoledì 16 aprile.

Chi sceglierà stavolta Vincent Kompany, allenatore del Bayern, nel proprio undici titolare? Quali giocatori avranno il compito di provare a costruire la rimonta, portare il Bayern in semifinale ed eliminare l'Inter?

Una domanda mai scontata, specialmente alla luce della continua emergenza alla quale Kompany deve far fronte ormai da settimane.