Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
alexander sorloth noruega nations league@LaLigaEN
Lelio Donato

Come giocherebbe Sorloth nella Juventus, attaccante ma non solo: il ruolo nella Norvegia e la convivenza con Haaland

Serie A
Juventus

La Juventus ha individuato in Alexander Sorloth il profilo giusto per rinforzare il suo attacco. Il norvegese porterebbe fisico e goal, ma anche una duttilità tattica che gli permetterebbe di giocare insieme ad un'altra punta.

Pubblicità

La Juventus stringe i temi per Alexander Sorloth, ovvero il primo obiettivo per rinforzare l'attacco dopo la rottura con Vlahovic.

I bianconeri avrebbero raggiunto un accordo di massima con l'entourage del norvegese sui termini contrattuali mentre la trattativa con l'Atletico Madrid continua anche per evitare pericolosi inserimenti dalla Premier League.

Il possibile acquisto di Sorloth porterebbe qualità che sicuramente mancano nel reparto offensivo della Juventus. Ma potrebbe non essere l'unico in attacco.

Nella sua Nazionale d'altronde il norvegese gioca abitualmente con un'altra punta di peso come Erling Haaland, mostrando una duttilità tattica molto interessante anche in chiave bianconera.

  • UNA PUNTA DI PESO

    Il ruolo principale di Alexander Sorloth in carriera è sempre stato quello di prima punta per fisico e caratteristiche tecniche.

    Alto e molto strutturato, il norvegese è abilissimo di testa ma sa anche battagliare spalle alla porta e fare salire la squadra. Mancino di piede, Sorloth se la cava bene pure col destro.

    Non più giovanissimo, farà 31 anni a dicembre, Spalletti nella sua Juventus dovrebbe utilizzarlo principalmente come punta centrale del 3-4-2-1 o di un 4-3-3. Ma non è escluso che in alcune occasioni Sorloth possa defilarsi sulla fascia come avviene in Nazionale, appunto.

    Di certo le sue qualità fisiche tornerebbero utilissime al tecnico che, durante la stagione appena conclusa, ha spesso lamentato di non avere a disposizione un attaccante alto e grosso a cui appoggiarsi quando la squadra è in difficoltà.

    Inoltre nelle ultime tre stagioni in Liga, tra Villarreal e Atletico Madrid, Sorloth ha sempre segnato almeno venti goal pur non giocando sempre titolare.

    • Pubblicità
  • Erling Haaland Norway World Cup portrait GFXGOAL

    LA CONVIVENZA CON HAALAND

    Sorloth come dicevamo ha una stazza importante che però non lo rende un giocatore macchinoso, anzi.

    Tanto che con la maglia della Norvegia gioca spesso gioca defilato sulla fascia destra per lasciare l'area di rigore al bomber Erling Haaland.

    Anche alla Juventus dunque Sorloth, in caso di necessità, potrebbe affiancare un'altra prima punta e proprio per questo i bianconeri non escludono di acquistare due attaccanti specie se dovessero cedere sia Openda che David.

    A livello tecnico Sorloth non ha sicuramente un piede raffinatissimo, specie quando si tratta di dialogare nello stretto. Ma la sua duttilità tattica tornerebbe utilissima.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL PUNTO SULLA TRATTATIVA

    Ma cosa manca per vedere Sorloth con la maglia della Juventus?

    Secondo quanto riporta Matteo Moretto ci sarebbe un accordo di massima sui termini contrattuali tra l'attaccante norvegese e la società bianconera.

    Sorloth è stato convinto dal progetto e dalla centralità che gli garantirebbe Spalletti nella sua Juventus dopo qualche panchina di troppo all'Atletico Madrid, dove è chiuso da Julian Alvarez.

    Resta però da trovare l'intesa economica tra le due società che a margine della trattativa per il norvegese continuano a parlare anche di Nico Gonzalez. L'argentino non è stato riscattato dall'Atletico Madrid che chiede uno sconto sui 32 milioni di euro previsti nell'accordo della scorsa estate.

    L'ex Fiorentina di certo non vuole tornare a Torino e spinge per restare alla corte di Simeone. Una situazione che potrebbe agevolare anche l'affare Sorloth.

  • Kolo Muani JuventusGetty Images

    UN ALTRO ATTACCANTE PER LA JUVE?

    Come detto sopra l'ormai probabile acquisto di Sorloth non esclude l'arrivo di un altro attaccante.

    La Juventus, dopo aver salutato definitivamente Vlahovic, attualmente ha ancora in rosa Openda, David e Milik ma nessuno dei tre dovrebbe restare a Torino.

    Il primo, riscattato dal Lipsia per circa 40 milioni di euro, è stato bocciato da Spalletti che non lo ha di fatto mai utilizzato nelle ultime giornate di campionato. L'ipotesi più probabile è quella di un prestito per evitare una minusvalenza.

    David invece le sue occasioni le ha avute ma senza riuscire mai a sfruttarle per limiti forse più caratteriali che tecnici. Il canadese in ogni caso non ha le caratteristiche richieste da Spalletti e la sua cessione assicurerebbe una plusvalenza dato che è arrivato a parametro zero la scorsa estate.

    Il contratto di Milik infine scade nel 2027, ma dopo due anni in cui è stato tormentato da problemi fisici di varia natura sembra difficile che il polacco possa restare.

    Ma chi arriverebbe alla Juventus oltre a Sorloth? Non è un mistero che i bianconeri vorrebbero riportare Randal Kolo Muani a Torino e sono pronti a intavolare una nuova trattativa col PSG dopo quella saltata la scorsa estate. Il francese era già stato vicino al ritorno a gennaio e piace molto a Spalletti. Inoltre per caratteristiche potrebbe giocare sia al posto che insieme a Sorloth.

  • Pubblicità
    Pubblicità