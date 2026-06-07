Come giocherebbe Sorloth nella Juventus, attaccante ma non solo: il ruolo nella Norvegia e la convivenza con Haaland

Come detto sopra l'ormai probabile acquisto di Sorloth non esclude l'arrivo di un altro attaccante.

La Juventus, dopo aver salutato definitivamente Vlahovic, attualmente ha ancora in rosa Openda, David e Milik ma nessuno dei tre dovrebbe restare a Torino.

Il primo, riscattato dal Lipsia per circa 40 milioni di euro, è stato bocciato da Spalletti che non lo ha di fatto mai utilizzato nelle ultime giornate di campionato. L'ipotesi più probabile è quella di un prestito per evitare una minusvalenza.

David invece le sue occasioni le ha avute ma senza riuscire mai a sfruttarle per limiti forse più caratteriali che tecnici. Il canadese in ogni caso non ha le caratteristiche richieste da Spalletti e la sua cessione assicurerebbe una plusvalenza dato che è arrivato a parametro zero la scorsa estate.

Il contratto di Milik infine scade nel 2027, ma dopo due anni in cui è stato tormentato da problemi fisici di varia natura sembra difficile che il polacco possa restare.

Ma chi arriverebbe alla Juventus oltre a Sorloth? Non è un mistero che i bianconeri vorrebbero riportare Randal Kolo Muani a Torino e sono pronti a intavolare una nuova trattativa col PSG dopo quella saltata la scorsa estate. Il francese era già stato vicino al ritorno a gennaio e piace molto a Spalletti. Inoltre per caratteristiche potrebbe giocare sia al posto che insieme a Sorloth.