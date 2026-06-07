Come giocherebbe Sorloth nella Juventus, attaccante ma non solo: il ruolo nella Norvegia e la convivenza con Haaland

La Juventus stringe i temi per Alexander Sorloth, ovvero il primo obiettivo per rinforzare l'attacco dopo la rottura con Vlahovic.
I bianconeri avrebbero raggiunto un accordo di massima con l'entourage del norvegese sui termini contrattuali mentre la trattativa con l'Atletico Madrid continua anche per evitare pericolosi inserimenti dalla Premier League.
Il possibile acquisto di Sorloth porterebbe qualità che sicuramente mancano nel reparto offensivo della Juventus. Ma potrebbe non essere l'unico in attacco.
Nella sua Nazionale d'altronde il norvegese gioca abitualmente con un'altra punta di peso come Erling Haaland, mostrando una duttilità tattica molto interessante anche in chiave bianconera.