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Glasner HD
Simone Gambino

Come giocherebbe il Milan con Glasner: modulo, filosofia tattica, possibili acquisti ed esuberi, cosa cambia con l’allenatore austriaco

Serie A
Milan
Calciomercato
O. Glasner

Salgono giorno dopo giorno le quotazioni di Oliver Glasner, ormai ex allenatore del Crystal Palace, come nuova guida tecnica del Milan: come potrebbe giocare il Diavolo con l’austriaco e come potrebbe cambiare la rosa rossonera.

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Il casting rossonero sembra ormai chiuso, le selezioni volgono al termine e un candidato sembra essersi definitivamente staccato dalla concorrenza: le strade di Oliver Glasner e del Milan si avvicinano sempre più e i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per arrivare alle firme e all’inizio ufficiale della nuova era del Diavolo.

Quello del 51enne allenatore austriaco è un nome graditissimo da Ralf Rangnick, il manager al quale Cardinale vorrebbe affidare la gestione tecnica del club, ma è un’opzione che non va scartata neanche qualora alla fine dovesse prevalere la linea Ibrahimovic e la nomina di Ramon Planes come direttore tecnico.

Per questo Glasner ha deciso di attendere il Milan, accantonando la pista Feyenoord, altra società fortemente interessata all’ex tecnico del Crystal Palace.

Ma come cambierebbe il Milan con Glasner? Dal modulo alla rosa, come potrebbe essere il nuovo Diavolo.

  • IL MODULO

    Dal Wolfsburg al Crystal Palace, passando per l’Eintracht: Glasner ha sempre adottato il 3-4-2-1 come schema tattico di riferimento, con l’unica variante ricorrente, almeno nel periodo in Bundesliga, del 4-2-3-1, abbandonato definitivamente però nell’avventura in Premier League.

    Il pattern delle sue squadre prevede tre difensori centrali con una buona velocità di base e grandi doti fisiche: due esterni rapidi, dinamici, in grado di accompagnare costantemente l’azione; una coppia di centrocampo in grado di abbinare quantità e qualità; due trequartisti, che spesso possono essere anche delle ali chiamate ad accentrarsi o allargarsi in base allo sviluppo di gioco, e una punta fisica, in grado di essere un punto di riferimento nelle sponde ma anche di attaccare la profondità con ferocia.

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  • LA FILOSOFIA TATTICA

    Riaggressione immediata, pressing alto, compattezza nel blocco centrale e partecipazione attiva di tutti gli interpreti anche alla fase difensiva: in fase di non possesso le squadre di Glasner seguono i dettami del gegenpressing tanto caro a Rangnick, reso celebre poi da Klopp. 

    Nello sviluppo di gioco si cerca principalmente il centravanti, spalle alla porta per lavorare con la squadra oppure sull’attacco della profondità, per esaltare poi i movimenti e gli inserimenti dei due elementi a sostegno della punta. Particolarmente rilevanti le ripartenze a campo aperto, con una costante ricerca della verticalizzazione.

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  • LA CENTRALITÀ DEL 9

    Weghorst, Kolo Muani, Mateta: interpreti diversi di un ruolo, quello di centravanti, che nelle squadre di Glasner è di vitale importanza. È con i due francesi, uno all’Eintracht, l’altro al Crystal Palace, che il tecnico austriaco ha trovato la formula vincente nel corso degli anni, valorizzando fisicità, dinamismo e verticalità. Non a caso entrambi hanno vissuto la loro miglior stagione in carriera, in termini realizzativi, sotto la guida di Glasner. 

    È per questo che la ricerca di un nuovo numero 9 sarà inevitabilmente la priorità del mercato del Milan: nè Santiago Gimenez nè tantomeno Leao o Nkunku hanno caratteristiche adatte al gioco di Glasner. E se il nome di Mateta è un dossier già molto conosciuto dalle parti di Casa Milan, non ci sarebbe da sorprendersi se i rossoneri, in caso di accordo con Glasner, dovessero irrompere nella corsa a Kolo Muani, obiettivo dichiarato della Juventus.

    L’altro ruolo in cui sarà necessario un intervento, considerate le opzioni attualmente in rosa, è il difensore centrale, dove il solo Pavlovic sembra avere il profilo giusto per seguire la filosofia del tecnico austriaco.

  • I POSSIBILI ESUBERI

    Se il divorzio con Leao sembra ormai inevitabile, viste le dichiarazioni del portoghese e le tensioni che ci sono state nel corso delle ultime stagioni con il pubblico rossonero, il futuro di Nkunku potrebbe essere rivalutato, con un riposizionamento del francese nei due alle spalle della punta. Detto di Gimenez, lontano dal prototipo di centravanti ideale per Glasner, l’altro giocatore che difficilmente avrà spazio nel Milan del futuro è Ruben Loftus-Cheek.

    In difesa da valutare la posizione di Tomori ma anche lo status di titolare di Gabbia, così come a centrocampo toccherà a Glasner sciogliere le riserve su Fofana, Jashari e Ricci.

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