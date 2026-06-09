Come giocherebbe il Milan con Glasner: modulo, filosofia tattica, possibili acquisti ed esuberi, cosa cambia con l’allenatore austriaco

Weghorst, Kolo Muani, Mateta: interpreti diversi di un ruolo, quello di centravanti, che nelle squadre di Glasner è di vitale importanza. È con i due francesi, uno all’Eintracht, l’altro al Crystal Palace, che il tecnico austriaco ha trovato la formula vincente nel corso degli anni, valorizzando fisicità, dinamismo e verticalità. Non a caso entrambi hanno vissuto la loro miglior stagione in carriera, in termini realizzativi, sotto la guida di Glasner.

È per questo che la ricerca di un nuovo numero 9 sarà inevitabilmente la priorità del mercato del Milan: nè Santiago Gimenez nè tantomeno Leao o Nkunku hanno caratteristiche adatte al gioco di Glasner. E se il nome di Mateta è un dossier già molto conosciuto dalle parti di Casa Milan, non ci sarebbe da sorprendersi se i rossoneri, in caso di accordo con Glasner, dovessero irrompere nella corsa a Kolo Muani, obiettivo dichiarato della Juventus.

L’altro ruolo in cui sarà necessario un intervento, considerate le opzioni attualmente in rosa, è il difensore centrale, dove il solo Pavlovic sembra avere il profilo giusto per seguire la filosofia del tecnico austriaco.