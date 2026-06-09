Come giocherebbe il Milan con Glasner: modulo, filosofia tattica, possibili acquisti ed esuberi, cosa cambia con l’allenatore austriaco

Il casting rossonero sembra ormai chiuso, le selezioni volgono al termine e un candidato sembra essersi definitivamente staccato dalla concorrenza: le strade di Oliver Glasner e del Milan si avvicinano sempre più e i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per arrivare alle firme e all’inizio ufficiale della nuova era del Diavolo.
Quello del 51enne allenatore austriaco è un nome graditissimo da Ralf Rangnick, il manager al quale Cardinale vorrebbe affidare la gestione tecnica del club, ma è un’opzione che non va scartata neanche qualora alla fine dovesse prevalere la linea Ibrahimovic e la nomina di Ramon Planes come direttore tecnico.
Per questo Glasner ha deciso di attendere il Milan, accantonando la pista Feyenoord, altra società fortemente interessata all’ex tecnico del Crystal Palace.
Ma come cambierebbe il Milan con Glasner? Dal modulo alla rosa, come potrebbe essere il nuovo Diavolo.