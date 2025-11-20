Come giocano Galles e Bosnia-Erzegovina: formazioni, stelle, allenatori e il percorso nelle qualificazioni Mondiali delle possibili avversarie dell’Italia nella finale degli spareggi

Il quadro dei playoff che metteranno in palio gli ultimi quattro pass europei per i Mondiali del 2026 è stato definito.
L’Italia è stata sorteggiata in un percorso che prevede l’Irlanda del Nord come avversaria in semifinale e la vincente del confronto che vedrà opposte Galles e Bosnia-Erzegovina in un’eventuale finale.
Finale che la Nazionale Azzurra giocherà, così come da sorteggio, fuori casa e questo vuol dire che, qualora dovesse riuscire ad arrivare in fondo ai playoff, si giocherebbe la qualificazione con ogni probabilità a Sarajevo o a Cardiff.
Scopriamo di più sulle possibili avversarie dell’Italia nell’eventuale finale dei playoff europei.