Come giocano Galles e Bosnia-Erzegovina: formazioni, stelle, allenatori e il percorso nelle qualificazioni Mondiali delle possibili avversarie dell’Italia nella finale degli spareggi

Nonostante abbia già varcato la soglia delle 39 primavere, l’uomo di punta della Bosnia-Erzegovina è e resta Edin Dzeko.

Il Cigno di Sarajevo è il giocatore bosniaco più forte di tutti i tempi e nel corso di queste qualificazioni ha saltato una sola partita, segnando qualcosa come cinque reti in sette presenze.

Primatista assoluto della sua Nazionale in fatto di presenze (146) e di goal (72), sta vivendo una stagione tra alti e bassi con una Fiorentina che in crisi di risultati.

Molte delle speranze della Bosnia-Erzegovina di tornare a disputare un Mondiale passeranno dai suoi piedi.