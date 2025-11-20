Pubblicità
MIX Wales BosniaGetty
Leonardo Gualano

Come giocano Galles e Bosnia-Erzegovina: formazioni, stelle, allenatori e il percorso nelle qualificazioni Mondiali delle possibili avversarie dell’Italia nella finale degli spareggi

Qualora dovesse superare l’ostacolo Irlanda del Nord, l’Italia affronterebbe in finale una tra Galles e Bosnia-Erzegovina: come giocano le due possibili avversarie degli Azzurri.

Il quadro dei playoff che metteranno in palio gli ultimi quattro pass europei per i Mondiali del 2026 è stato definito.

L’Italia è stata sorteggiata in un percorso che prevede l’Irlanda del Nord come avversaria in semifinale e la vincente del confronto che vedrà opposte Galles e Bosnia-Erzegovina in un’eventuale finale.

Finale che la Nazionale Azzurra giocherà, così come da sorteggio, fuori casa e questo vuol dire che, qualora dovesse riuscire ad arrivare in fondo ai playoff, si giocherebbe la qualificazione con ogni probabilità a Sarajevo o a Cardiff.

Scopriamo di più sulle possibili avversarie dell’Italia nell’eventuale finale dei playoff europei.

  • IL GALLES DI CRAIG BELLAMY

    Il Galles è guidato in panchina da Graig Bellamy, ex attaccante e leggenda del calcio gallese, che nei primi anni 2000 è stato uno dei volti più noti della Premier League quando ha vestito, tra le altre, le maglie di Newcastle, Liverpool e Manchester City.

    Si tratta di una squadra che gioca un calcio propositivo e che può contare su esterni veloci ed abili nel dribbling. In campo si schiera solitamente con un 4-1-4-1 a trazione offensiva, ma nel corso del suo cammino di qualificazione si è anche schierato in varie occasioni con un 4-2-3-1.

    Una squadra che, come da tradizione, punta molto sulla fisicità, ma che può contare anche sul talento di elementi come Brennan Johnson, attaccante del Tottenham che può agire da centravanti ma anche svariare su tutto il fronte offensivo, e l’esterno a tutta fascia del Nottingham Forest Neco Williams.

    LA FORMAZIONE DEL GALLES

    (4-1-4-1): Darlow; Williams, Rodon, Mephan, Davies; Sheehan; James, Ampadu, Wilson, Thomas; Johnson. Ct. Bellamy.

  • Wales vs North Macedonia World Cup QualifierGetty Images

    IL PERCORSO DEL GALLES NELLE QUALIFICAZIONI

    Il Galles è stato protagonista di un ottimo percorso nel Gruppo J, tanto che ha tenuto vivo fino all’ultima giornata il discorso relativo alla vittoria nel girone.

    Ad imporsi alla fine è stato il Belgio (l’unica squadra a battere il Galles), ma con due sole lunghezze di vantaggio sulla rappresentativa guidata da Bellamy, che ha chiuso con due successi consecutivi: quelli contro Liechtenstein e Macedonia del Nord (roboante 7-1 a Cardiff).

    Per il Galles sono stata cinque le vittorie conseguite in otto partite, accompagnate da un pareggio e da due sconfitte.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    LA STELLA DEL GALLES

    E’ Brennan Johnson l’uomo di punta del Galles. Prima punta cresciuta nel settore giovanile del Nottingham Forest, è un giocatore dotato di grande velocità e duttilità, che ha nella precisione al tiro una delle sue armi migliori.

    Il Tottenham nell’estate del 2023 ha investito 55 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino e da allora con gli Spurs ha totalizzato 102 partite in tutte le competizioni, accompagnate da 27 reti.

    Nel corso di queste qualificazioni Mondiali ha messo a segno due goal in otto presenze complessive.

  • LA BOSNIA-ERZEGOVINA DI SERGEJ BARBAREZ

    La Bosnia-Erzegovina è, tra tutte le partecipanti ai questi playoff, una delle squadre più solide ed esperte in assoluto.

    Non prende parte ad un grande torneo, l’unico giocato nella sua storia, dai Mondiali del 2014 quando si fermò al primo turno, ma è una squadra dotata talento e che tra l’altro può contare su due elementi come Kolasinac e Dzeko che ovviamente conoscono alla perfezione il calcio italiano.

    Solitamente si schiera con due punte e in ottica finale dovrebbe recuperare anche Demirovic, ovvero il bomber dello Stoccarda che attualmente è fermo ai box a causa di una frattura al piede.

    LA FORMAZIONE DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA

    (4-4-2): Vasilj; Malic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Dzeko, Tabakovic. Ct. Barbarez.

  • Bosnia and Herzegovina's forward #09 Ermedin Demirovic (L) celebratesGetty Images

    IL PERCORSO DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA NELLE QUALIFICAZIONI

    La Bosnia-Erzegovina è andata ad un passo da quella qualificazione diretta ai Mondiali, sfumata solo all’ultima giornata quando è stata raggiunta sull’1-1 a Vienna dall’Austria in quello che è stato un vero e proprio scontro diretto.

    Sono stati 17 i punti messi in cascina nel Gruppo H, frutto di cinque vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta (pesante in casa contro l’Austria a per 2-1 a settembre).

  • Edin Dzeko FiorentinaGetty Images

    LA STELLA DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA

    Nonostante abbia già varcato la soglia delle 39 primavere, l’uomo di punta della Bosnia-Erzegovina è e resta Edin Dzeko.

    Il Cigno di Sarajevo è il giocatore bosniaco più forte di tutti i tempi e nel corso di queste qualificazioni ha saltato una sola partita, segnando qualcosa come cinque reti in sette presenze.

    Primatista assoluto della sua Nazionale in fatto di presenze (146) e di goal (72), sta vivendo una stagione tra alti e bassi con una Fiorentina che in crisi di risultati.

    Molte delle speranze della Bosnia-Erzegovina di tornare a disputare un Mondiale passeranno dai suoi piedi. 

