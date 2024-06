Come giocherà la Lazio di Baroni: modulo, formazione e possibili titolari

Baroni schiererà la sua Lazio con il 4-2-3-1, pronto a trasformarsi in un 4-3-3: molto dipenderà dai rinforzi che arriveranno dal mercato.

Una nuova rivoluzione in panchina a distanza di pochi mesi dall’ultima.

Dopo l’avvicendamento dello scorso marzo tra Maurizio Sarri e Igor Tudor, adesso la Lazio si trova costretta a cambiare ancora.

L’allenatore croato ha infatti rassegnato le proprie dimissioni per divergenze sulle strategie di mercato (e non solo), con la società biancoceleste che non ha perso tempo e ha individuato in Marco Baroni il profilo ideale a cui affidare la squadra.

Ma come giocherà la Lazio di Marco Baroni?