Come gioca l'Irlanda del Nord: formazione, stelle, allenatore e il percorso nelle qualificazioni Mondiali dell’avversaria dell’Italia agli spareggi

Adesso l'Italia ha scoperto chi sarà l'avversario nella semifinale dei playoff per accedere al Mondiale. La prima di due partite che dovranno portare gli azzurri guidati da Gennaro Gattuso a qualificarsi alla Coppa del Mondo dopo due assenze consecutive. Il sorteggio ha decretato l'Irlanda del Nord come avversario dell'Italia.
L'Italia, da testa di serie, affronterà la semifinale in casa, proprio come era accaduto nei playoff Mondiali l'ultima volta, quando gli azzurri furono sconfitti contro la Macedonia del Nord. In caso di successo gli azzurri giocherebbero la finale contro la vincente tra Galles e Bosnia Erzegovina.
Ma che squadra è l'Irlanda del Nord? La formazione tipo, la stella, chi è da tenere d'occhio e il percorso fatto per arrivare ai playoff.