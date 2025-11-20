Come gioca l'Irlanda del Nord: formazione, stelle, allenatore e il percorso nelle qualificazioni Mondiali dell’avversaria dell’Italia agli spareggi

Il top player dell'Irlanda del Nord è senza dubbio Conor Bradley, classe 2002 del Liverpool, dove è cresciuto da ragazzo fino a raggiungere la prima squadra, in cui ormai è in pianta stabile da oltre due stagioni. Quest'anno si è conquistato a tutti gli effetti la titolarità sulla corsia laterale di destra nella squadra allenata da Arne Slot anche se in Nazionale è molto più di un semplice terzino. Con l'Irlanda del Nord infatti, con cui ha già 30 presenze a soli 22 anni, ha ricoperto più posizioni. Prevalentemente da esterno a tutta fascia ma in alcune occasioni anche più avanzato, per sfruttare le qualità.

Tra i giovani più interessanti e di prospettiva nella rosa dell'Irlanda del Nord Jamie Donley, Justin Devenny e Isaac Price. Il primo è un classe 2005 sotto contratto con lo Stoke City in Championship. Trequartista, cresciuto nel Tottenham, si è messo in mostra nella passata stagione dove ha giocato con il Leyton Orient nel terzo campionato inglese. Due anni più grande invece Devenny, che nasce come trequartista ma è un vero e proprio jolly capace di ricoprire diverse posizioni. Da due anni gioca in Premier League con il Crystal Palace, quest'anno già sedici presenze anche se la maggior parte iniziando dalla panchina. Un altro classe 2003 che sta mostrando il proprio talento è Price; già cinque goal in stagione per il centrocampista con il West Bromwich, punto fermo della Nazionale.