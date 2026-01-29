Goal.com
Borussia Dortmund v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Nino Caracciolo

Come gioca il Borussia Dortmund, possibile avversaria dell’Atalanta nei playoff di Champions League: formazione, stelle, allenatore, come sta andando in campionato e in Europa

Ai playoff di Champions League l’Atalanta potrebbe incontrare il Borussia Dortmund, squadra che nella fase a girone unico ha affrontato Juventus e Inter. Conosciamo meglio come gioca la formazione tedesca.

Il ko nell’ultima giornata della fase a girone unico di Champions League ha condannato l’Atalanta a passare dai playoff per provare a ottenere l’accesso agli ottavi di finale della competizione.

La formazione nerazzurra ha infatti chiuso al quindicesimo posto con 13 punti e dal sorteggio di venerdì 30 gennaio conoscerà la rivale nei playoff che sarà una tra Olympiacos o Borussia Dortmund.

Possibile dunque una doppia sfida contro un’avversaria dal grande prestigio come quella tedesca, squadra  che potrebbe essere decisamente ostica.

Ma come gioca il Borussia Dortmund? Chi sono le stelle? Conosciamo meglio la possibile avversaria dell’Atalanta.

  • COME GIOCA IL BORUSSIA DORTMUND

    Il Borussia Dortmund di Niko Kovac gioca con un 3-4-2-1, che ha nella qualità dei suoi uomini offensivi il suo punto di forza principale. L’altra faccia della medaglia invece è una fragilità difensiva (specialmente in fase di transizione) che è emersa più volte principalmente in Champions, con 17 reti incassate in 8 partite.

  • IL CAMMINO IN EUROPA

    Il Borussia Dortmund ha chiuso il girone unico di Champions League al diciassettesimo posto con 11 punti. Il suo cammino europeo è stato caratterizzato da 3 vittorie (contro Athletic Club, Copenhagen e Villarreal), due pareggi (contro Juventus e Bodo/Glimt) e tre sconfitte contro Manchester City, Tottenham e Inter)

  • IL CAMMINO IN CAMPIONATO

    In campionato il Borussia Dortmund è secondo con 42 punti alle spalle del Bayern Monaco, che sta dominando la Bundesliga con 50 punti. La squadra di Kovac sta comunque facendo molto bene: in campionato ha perso solo una volta in 19 incontri.

  • LE STELLE DEL BORUSSIA DORTMUND

    Le stelle del Borussia Dortmund sono calciatori di primo livello del panorama calcistico europeo. In attacco c’è il bomber Guirassy, nel reparto offensivo inoltre la qualità di Adeyemi e Brandt ha spesso fatto la differenza, da segnale anche diversi giovani interessanti. Leader e capitano della squadra è l’ex Juventus Emre Can.

  • L’ALLENATORE

    Da febbraio 2025 l’allenatore del club è Niko Kovac, tecnico che sta riportando la squadra nelle zone di vertice. In passato il croato ha allenato tra le altre anche Eintracht, Bayern Monaco e Monaco.

  • LA FORMAZIONE TIPO

    BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Jobe Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Adeyemi, Brandt; Guirassy. Allenatore: Kovac.

0