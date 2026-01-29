Il ko nell’ultima giornata della fase a girone unico di Champions League ha condannato l’Atalanta a passare dai playoff per provare a ottenere l’accesso agli ottavi di finale della competizione.
La formazione nerazzurra ha infatti chiuso al quindicesimo posto con 13 punti e dal sorteggio di venerdì 30 gennaio conoscerà la rivale nei playoff che sarà una tra Olympiacos o Borussia Dortmund.
Possibile dunque una doppia sfida contro un’avversaria dal grande prestigio come quella tedesca, squadra che potrebbe essere decisamente ostica.
Ma come gioca il Borussia Dortmund? Chi sono le stelle? Conosciamo meglio la possibile avversaria dell’Atalanta.