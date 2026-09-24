Come gioca il Belgio, avversario dell'Italia: modulo, convocati e titolari del nuovo corso di Van Bommel

L'escluso di lusso è Thibaut Courtois. Ma è un caso solo parziale: il portiere del Real Madrid aveva già annunciato che si sarebbe tirato fuori dalla Nazionale per un anno, durante la Nations League, tornando a disposizione per le qualificazioni ai prossimi Europei.

In porta giocherà quindi Senne Lammens, titolare al Manchester United. All'Olimpico sarà la sua prima volta dopo il clamoroso errore contro la Spagna, la mancata presa sul tiro da lontano di Cubarsí che ha permesso a Merino di mettere a segno il goal che ha portato le Furie Rosse in semifinale ed eliminato il Belgio.

Un giocatore convocato, ma in dubbio, è invece Leandro Trossard: l'ex Arsenal, passato al Besiktas durante l'ultimo mercato estivo, ha un problema a un tallone e non dovrebbe recuperare per la partita di venerdì contro l'Italia. Out invece Jeremy Doku, pure lui infortunato e nemmeno chiamato.

Nel primo elenco dei convocati di Van Bommel non è stato inserito un altro volto storico dell'ultimo decennio e passa: Thomas Meunier. Semplice scelta tecnica, ha spiegato il ct, che ha però aggiunto: "Non sto dicendo che non verrà mai più convocato, semplicemente non ora".