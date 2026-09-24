Come gioca il Belgio, avversario dell'Italia: modulo, convocati e titolari del nuovo corso di Van Bommel

L'ultima immagine, o quantomeno una delle ultime, è quella di Mikel Merino che sfrutta una papera di Lammens e segna la rete che porta la Spagna in semifinale ai Mondiali e il Belgio a casa. Lì il sogno dei Diavoli Rossi si è spento per l'ennesima volta.
Due mesi e mezzo dopo quella partita, si riparte. Proprio il Belgio è il primo avversario della nuova Italia di Roberto Mancini, al secondo mandato azzurro al posto di Rino Gattuso. Si gioca all'Olimpico proprio come nell'ottobre del 2024, sempre per la Nations League: allora finì 2-2 e il ct era Luciano Spalletti.
Come gioca il Belgio e che avversari si ritroverà di fronte l'Italia venerdì sera? Attenzione: anche a Bruxelles, non solo a Roma, è cambiato il manico ed è cominciato un nuovo corso.
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