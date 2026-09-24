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De Ketelaere De Bruyne BelgiumGetty Images
Stefano Silvestri

Come gioca il Belgio, avversario dell'Italia: modulo, convocati e titolari del nuovo corso di Van Bommel

UEFA Nations League A
Italia
Italia vs Belgio
Belgio

I Diavoli Rossi sono reduci dai quarti di finale raggiunti ai Mondiali, con successivo addio di Garcia: al suo posto l'ex centrocampista anche del Milan. Che squadra sfideranno gli azzurri?

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L'ultima immagine, o quantomeno una delle ultime, è quella di Mikel Merino che sfrutta una papera di Lammens e segna la rete che porta la Spagna in semifinale ai Mondiali e il Belgio a casa. Lì il sogno dei Diavoli Rossi si è spento per l'ennesima volta.

Due mesi e mezzo dopo quella partita, si riparte. Proprio il Belgio è il primo avversario della nuova Italia di Roberto Mancini, al secondo mandato azzurro al posto di Rino Gattuso. Si gioca all'Olimpico proprio come nell'ottobre del 2024, sempre per la Nations League: allora finì 2-2 e il ct era Luciano Spalletti.

Come gioca il Belgio e che avversari si ritroverà di fronte l'Italia venerdì sera? Attenzione: anche a Bruxelles, non solo a Roma, è cambiato il manico ed è cominciato un nuovo corso.


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  • Mark van Bommel　(C)Getty Images

    VAN BOMMEL AL POSTO DI GARCIA

    Il nuovo commissario al posto di Rudi Garcia è infatti Mark Van Bommel, 49 anni compiuti ad aprile. Le cose migliori le ha fatte da calciatore: in mezzo al campo ha vinto ovunque con PSV, Barcellona, Bayern, Milan. Anche lo Scudetto del 2011 con Massimiliano Allegri.

    Il suo capolavoro è lo strepitoso campionato vinto in Belgio con il Royal Antwerp nel 2023. Quello dell'indimenticabile destro all'incrocio dell'ex Tottenham Alderweireld al 95' dell'ultima partita del mini girone finale. Un'impresa totale: addirittura da 66 anni il club non arrivava davanti a tutti.

    Così Van Bommel, che ad Anversa ha aggiunto anche una Coppa e una Supercoppa locali, si è fatto un nome in Belgio. E così ha riscattato le prime annate da allenatore, non eccezionali, con tanto di esoneri sia nel "suo" PSV che al Wolfsburg.

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  • COME GIOCA IL BELGIO

    Van Bommel è della vecchia scuola olandese. E dunque non sorprende che nella propria carriera abbia utilizzato praticamente solo la difesa a quattro, con qualche rarissima deviazione verso i tre centrali.

    L'ex rossonero lo ha fatto ovunque: al PSV come al Wolfsburg come all'Anversa. Alternando il 4-3-3 al 4-2-3-1, ma sempre senza abdicare al proprio credo di base.

    Le sue convinzioni tattiche verranno trasportate anche nella Nazionale belga. Van Bommel troverà terreno fertile: anche il suo predecessore, ovvero Garcia, ha utilizzato sempre o quasi la retroguardia a quattro durante il proprio mandato.

    "Abbiamo già discusso a fondo su come giocheremo e su cosa mi aspetto dai ragazzi - ha detto Van Bommel nella sua prima conferenza da ct belga - Alta intensità, recupero palla veloce, cose del genere. Spero che capiranno subito il piano, l'idea. Giocheremo con un 4-3-3".

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  • Romelu Lukaku BelgiumGetty Images

    LUKAKU, DE BRUYNE, MOREIRA, OPENDA, MANDELA KEITA

    Regolamente convocato Romelu Lukaku, anche se il centravanti del Napoli ha giocato pochissimo al Fenerbahçe fino a questo momento: una volta da sola da titolare. E non è ancora andato a segno.

    "È logico che Romelu deve avere pazienza al Fenerbahçe - ha detto di lui Van Bommel - Ma credo che troverà spazio e si guadagnerà un posto da titolare. Non partirà titolare quattro volte con noi nelle prossime settimane, ma questo succederà a molti altri giocatori".

    Anche Kevin De Bruyne c'è. Rigenerato da Allegri al Napoli, quantomeno dal punto di vista del feeling e del minutaggio dopo l'annata non semplice con Antonio Conte, il trentacinquenne centrocampista partenopeo è ancora in pista anche in Nazionale e mette nel mirino gli Europei del 2028.

    Convocato il parmense Mandela Keita, la cui unica presenza col Belgio risale addirittura all'ottobre del 2023. Discorso simile per Romeo Lavia, del Chelsea. Presente anche il milanista Diego Moreira così come l'ex juventino Lois Openda. Il capitano, come confermato da Garcia, sarà ancora Youri Tielemans del Manchester United.

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  • FUORI COURTOIS E DOKU, DUBBIO TROSSARD

    L'escluso di lusso è Thibaut Courtois. Ma è un caso solo parziale: il portiere del Real Madrid aveva già annunciato che si sarebbe tirato fuori dalla Nazionale per un anno, durante la Nations League, tornando a disposizione per le qualificazioni ai prossimi Europei.

    In porta giocherà quindi Senne Lammens, titolare al Manchester United. All'Olimpico sarà la sua prima volta dopo il clamoroso errore contro la Spagna, la mancata presa sul tiro da lontano di Cubarsí che ha permesso a Merino di mettere a segno il goal che ha portato le Furie Rosse in semifinale ed eliminato il Belgio.

    Un giocatore convocato, ma in dubbio, è invece Leandro Trossard: l'ex Arsenal, passato al Besiktas durante l'ultimo mercato estivo, ha un problema a un tallone e non dovrebbe recuperare per la partita di venerdì contro l'Italia. Out invece Jeremy Doku, pure lui infortunato e nemmeno chiamato.

    Nel primo elenco dei convocati di Van Bommel non è stato inserito un altro volto storico dell'ultimo decennio e passa: Thomas Meunier. Semplice scelta tecnica, ha spiegato il ct, che ha però aggiunto: "Non sto dicendo che non verrà mai più convocato, semplicemente non ora".

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL BELGIO

    Così, dunque, dovrebbe scendere in campo il primo Belgio di Van Bommel per sfidare l'Italia nella gara d'esordio della Nations League 2026/27:

    BELGIO (4-3-3): Lammens; Seys, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Lavia, Tielemans, De Bruyne; Lukebakio, De Ketelaere, Moreira. Ct. Van Bommel

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