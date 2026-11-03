Come gioca e come sta andando il Feyenoord, avversario dell'Inter: le stelle Hadj Moussa, Zechiel e Read, l'ex italiano Valente, l'erede di Ueda

Dopo il Real Madrid, il Bruges e lo Shakhtar Donetsk, ecco il Feyenoord. Il quarto avversario dell'Inter nella Fase Campionato di Champions League è la formazione olandese, che ha 3 punti proprio come i nerazzurri.
La squadra di Giovanni Van Bronckhorst ha perso due partite e ne ha vinta solamente una: ha battuto il Como dopo aver perso malamente (5-1) in casa del Barcellona e prima di un nuovo ko a Siviglia contro il Betis.
Insomma, non si parla del Real o del Barcellona, e neppure di Bayern o PSG. Espugnare il catino del De Kuip è possibile, anche se il Como ha già fallito la missione. Ma la squadra di Chivu sa bene come l'avversaria di stasera presenti diverse insidie che non possono essere sottovalutate.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.