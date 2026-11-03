Come gioca e come sta andando il Feyenoord, avversario dell'Inter: le stelle Hadj Moussa, Zechiel e Read, l'ex italiano Valente, l'erede di Ueda

La stella principale non è olandese: è algerino, ma è nato a Parigi. Si chiama Anis Hadj Moussa, fa l'esterno destro d'attacco a piede invertito e qualche settimana fa ha già fatto ammattire il Como nel 3-2 ottenuto dal Feyenoord al De Kuip.

Mancino di 24 anni, Hadj Moussa è a Rotterdam dal 2024 dopo essere stato prelevato dal Vitesse. Ha una tecnica di prim'ordine, non rinuncia mai a puntare l'uomo e molto spesso è in grado di saltarlo. In questa stagione, quella della consacrazione, è già stato in grado di mettere a segno 7 reti e 3 assist in 13 presenze tra Eredivisie e Champions League.

L'altro nome da tenere d'occhio è Gjivai Zechiel, 20 anni compiuti a giugno. Mezzala elegante, anche lui ha tramortito il Como alla seconda giornata con un gran destro dal limite dell'area. E in generale è già a quota 6 goal e 4 assist in 14 presenze, numeri altissimi per un giovane centrocampista.

Zechiel è stato vicino al trasferimento in Ligue 1 al Lille in estate, ma alla fine è rimasto al Feyenoord. Su di lui sembra già essersi mosso l'interesse della Premier League. E intanto Xavi lo ha convocato e fatto esordire nell'Olanda all'inizio di ottobre.

Tra non molto è destinato a lasciare il Feyenoord anche Givairo Read, terzino d'assalto biancorosso. In estate la Roma aveva provato seriamente e concretamente a portarlo in Italia, senza riuscirci. Il ragazzo che sogna di emulare le gesta di Dumfries è pure lui un titolarissimo ad appena 20 anni, dopo i guai fisici accusati nella passata stagione.