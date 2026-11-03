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Anis Hadj Moussa Goal OnlyGoal AR
Stefano Silvestri

Come gioca e come sta andando il Feyenoord, avversario dell'Inter: le stelle Hadj Moussa, Zechiel e Read, l'ex italiano Valente, l'erede di Ueda

Champions League
Feyenoord
Feyenoord vs Inter
Inter

La squadra di Van Bronckhorst è la quarta avversaria dei nerazzurri nella Fase Campionato di Champions League. Nel proprio cammino ha già battuto il Como.

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Champions League

03 nov 2026

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Dopo il Real Madrid, il Bruges e lo Shakhtar Donetsk, ecco il Feyenoord. Il quarto avversario dell'Inter nella Fase Campionato di Champions League è la formazione olandese, che ha 3 punti proprio come i nerazzurri.

La squadra di Giovanni Van Bronckhorst ha perso due partite e ne ha vinta solamente una: ha battuto il Como dopo aver perso malamente (5-1) in casa del Barcellona e prima di un nuovo ko a Siviglia contro il Betis.

Insomma, non si parla del Real o del Barcellona, e neppure di Bayern o PSG. Espugnare il catino del De Kuip è possibile, anche se il Como ha già fallito la missione. Ma la squadra di Chivu sa bene come l'avversaria di stasera presenti diverse insidie che non possono essere sottovalutate.

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  • feyenoord Getty Images

    COME STA ANDANDO IL FEYENOORD

    Il Feyenoord, intanto, ha un obiettivo chiaro: riportare l'Eredivisie a Rotterdam tre anni dopo il trionfo del 2022/2023. Nella scorsa stagione ha chiuso al secondo posto, in quella prima ancora al terzo.

    Dopo 11 giornate dall'inizio del campionato, la squadra dell'ex terzino di Barcellona e Arsenal Giovanni Van Bronckhorst è prima nonché l'unica imbattuta: ha vinto 7 partite e ha pareggiato le altre 4. Al momento è prima con 25 punti, a +1 sull'Ajax e a +2 sul PSV, le avversarie di sempre, con la sorpresa Twente quarta alla pari col club di Eindhoven.

    Nel weekend, però, il Feyenoord ha perso il piccolo vantaggio che aveva accumulato: forse con la testa già all'Inter, si è fatto riprendere in casa nel finale dal Fortuna Sittard, non riuscendo a sfruttare la rete dell'1-0 messa a segno da Luciano Valente.

  • LE STELLE HADJ MOUSSA, ZECHIEL E READ

    La stella principale non è olandese: è algerino, ma è nato a Parigi. Si chiama Anis Hadj Moussa, fa l'esterno destro d'attacco a piede invertito e qualche settimana fa ha già fatto ammattire il Como nel 3-2 ottenuto dal Feyenoord al De Kuip.

    Mancino di 24 anni, Hadj Moussa è a Rotterdam dal 2024 dopo essere stato prelevato dal Vitesse. Ha una tecnica di prim'ordine, non rinuncia mai a puntare l'uomo e molto spesso è in grado di saltarlo. In questa stagione, quella della consacrazione, è già stato in grado di mettere a segno 7 reti e 3 assist in 13 presenze tra Eredivisie e Champions League.

    L'altro nome da tenere d'occhio è Gjivai Zechiel, 20 anni compiuti a giugno. Mezzala elegante, anche lui ha tramortito il Como alla seconda giornata con un gran destro dal limite dell'area. E in generale è già a quota 6 goal e 4 assist in 14 presenze, numeri altissimi per un giovane centrocampista.

    Zechiel è stato vicino al trasferimento in Ligue 1 al Lille in estate, ma alla fine è rimasto al Feyenoord. Su di lui sembra già essersi mosso l'interesse della Premier League. E intanto Xavi lo ha convocato e fatto esordire nell'Olanda all'inizio di ottobre.

    Tra non molto è destinato a lasciare il Feyenoord anche Givairo Read, terzino d'assalto biancorosso. In estate la Roma aveva provato seriamente e concretamente a portarlo in Italia, senza riuscirci. Il ragazzo che sogna di emulare le gesta di Dumfries è pure lui un titolarissimo ad appena 20 anni, dopo i guai fisici accusati nella passata stagione.

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  • FBL-NED-EREDIVISIE-FEYENOORD-FORTUNA SITTARDAFP

    L'EX ITALIANO VALENTE

    Nella rosa di Van Bronckhorst c'è anche un italiano. O meglio: un... ex italiano. Perché Luciano Valente, a un certo punto della propria carriera, ha deciso di abbandonare i colori azzurri per indossare quelli oranje.

    Numero 10 ed esterno sinistro del tridente del Feyenoord, nonostante abbia appena 23 anni compiuti un mese fa, Valente indossa la fascia di capitano del Feyenoord: ha la personalità giusta per farlo, non soltanto un piede educato e intelligenza calcistica.

    Nato a Groningen, Valente ha chiare origini italiane: lo è il padre, mentre la madre è olandese. Fino a qualche anno fa militava nelle giovanili azzurre, poi ha deciso di sposare la causa dell'Olanda: ha esordito molto giovane nella Nazionale maggiore nel novembre del 2025, aggiungendo un secondo spezzone a marzo di quest'anno.

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  • L'EREDE DI UEDA

    In estate, il Feyenoord si è ritrovato a dover compiere una scelta delicatissima: andava trovato l'erede di Ayase Ueda, l'ex centravanti titolare, lui sì ceduto al Lille dopo essere esploso nell'ultima stagione, tanto da laurearsi capocannoniere dell'Eredivisie con 25 reti.

    La scelta è ricaduta su una sorta di semisconosciuto del calcio spagnolo: il ventiduenne Ignacio Ferri Julià, per tutti Nacho Ferri, prelevato dai belgi del Westerlo con cui era reduce da un'annata da 11 reti complessive tra stagione regolare e playoff per il titolo.

    Ferri ha offerto un buon rendimento fino a questo momento: in Eredivisie ha segnato 6 volte in 10 partite. In Champions League, nonostante sia sempre partito titolare, è però ancora a secco. Contro il Como è stato tenuto abilmente a bada dalla difesa di Fabregas: a fare i fenomeni sono stati Hadj Moussa e Zechiel.

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  • FBL-EUR-C1-FEYENOORDAFP

    COME GIOCA IL FEYENOORD DI VAN BRONCKHORST

    Per quanto riguarda il modulo del Feyenoord, è il classico 4-3-3 all'olandese. Un sistema tattico codificato, quasi una religione nel paese, nonostante negli ultimi anni si sia assistito a un passaggio alla difesa a tre considerato sacrilego.

    Mancherà un pilastro difensivo come St. Juste, out per un infortunio a un ginocchio: in campo Watanabe con Marmol al centro della retroguardia. Ma per il resto sarà il solito Feyenoord. Solito negli uomini, dal portiere Ernst al centravanti Nacho Ferri, e solito nell'atteggiamento: verticale, offensivo, sbarazzino. Soprattutto in casa, nel catino del De Kuip.

    "In questo stadio si esaltano, hanno un tifo che li spinge da dietro - ha detto Chivu in conferenza alla vigilia - Hanno intensità, qualità. Nel reparto offensivo hanno tanta qualità, sono bravi nei duelli e nell'uno contro uno. Sappiamo che non sarà facile, ma allo stesso tempo anche noi dovremo tirare fuori le nostre qualità e quello che sappiamo fare per metterli in difficoltà".

    Paradossalmente, però, il Feyenoord qualche difficoltà davanti alla propria gente l'ha avuta in questo avvio di stagione: il pari col Fortuna Sittard è stato il terzo casalingo in Eredivisie dopo quelli contro Go Ahead Eagles e ADO Den Haag. Però al De Kuip è caduto il Como, e anche meritatamente. Ed è questo a tenere in allerta l'Inter.

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