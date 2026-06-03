Come funziona la clausola rescissoria di Hojlund col Napoli: vale anche per l'Italia? Quando può scattare e le modalità di pagamento

Rasmus Hojlund è ufficialmente un giocatore del Napoli.
Dopo la stagione trascorsa in prestito dal Manchester United, infatti, è scattato l'obbligo di riscatto previsto dall'accordo stipulato la scorsa estate con i Red Devils.
Il futuro di Hojlund dunque sarà a Napoli ma nel nuovo contratto dell'attaccante è stata inserita una clausola rescissoria non troppo alta che non lascia del tutto tranquilli i tifosi partenopei.
Ma come funziona la clausola rescissoria di Hojlund? Quando scatta, quanto costa e chi può attivarla?