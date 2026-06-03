Come funziona la clausola rescissoria di Hojlund col Napoli: vale anche per l'Italia? Quando può scattare e le modalità di pagamento Calciomercato Napoli

Il Napoli ha esercitato il diritto di riscatto per Rasmus Hojlund che ha firmato fino al 2030 con gli azzurri. Ma nel nuovo contratto è prevista una clausola rescissoria dalla prossima estate.

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