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Lelio Donato

Come funziona la clausola rescissoria di Hojlund col Napoli: vale anche per l'Italia? Quando può scattare e le modalità di pagamento

Calciomercato
Napoli

Il Napoli ha esercitato il diritto di riscatto per Rasmus Hojlund che ha firmato fino al 2030 con gli azzurri. Ma nel nuovo contratto è prevista una clausola rescissoria dalla prossima estate.

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Rasmus Hojlund è ufficialmente un giocatore del Napoli.

Dopo la stagione trascorsa in prestito dal Manchester United, infatti, è scattato l'obbligo di riscatto previsto dall'accordo stipulato la scorsa estate con i Red Devils.

Il futuro di Hojlund dunque sarà a Napoli ma nel nuovo contratto dell'attaccante è stata inserita una clausola rescissoria non troppo alta che non lascia del tutto tranquilli i tifosi partenopei.

Ma come funziona la clausola rescissoria di Hojlund? Quando scatta, quanto costa e chi può attivarla?

  • LE CIFRE DEL RISCATTO

    Rasmus Hojlund come detto è stato ufficialmente riscattato dal Napoli.

    La società azzurra per il suo acquisto a titolo definitivo pagherà al Manchester United altri 44 milioni di euro, che si aggiungono ai 6 milioni già spesi per il prestito annuale.

    Nella sua prima stagione Hojlund, che ha appena compiuto 23 anni, è sceso in campo 44 volte col maglia del Napoli tra tutte le competizioni segnando 16 goal e fornendo 7 assist.

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  • QUANDO SCATTA LA CLAUSOLA RESCISSORIA

    Secondo quanto riporta Fabrizio Romano nel contratto firmato da Hojlund col Napoli fino al 30 giugno 2030, con opzione per un'altra stagione, è stata inserita una clausola rescissoria.

    La clausola non sarà valida questa estate ma diventerà effettiva già a partire dal 2027.

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  • IL PREZZO DELLA CLAUSOLA RESCISSORIA

    La clausola rescissoria con cui sarà possibile acquistare Hojlund dal Napoli ammonta a 85 milioni di euro.

    Non sarà però necessario sborsare per intero la cifra ma la società interessata potrà ammortizzare il prezzo in tre rate annuali da 28,3 milioni di euro.

  • CLAUSOLA VALIDA PER L'ITALIA O SOLO PER L'ESTERO?

    La clausola rescissoria inserita nel contratto di Hojlund col Napoli non sarà valida solo per l'estero.

    A partire dal 2027 dunque anche una società italiana di Serie A potrebbe acquistare l'attaccante danese versando 85 milioni di euro senza bisogno di trattare con De Laurentiis.

    Il pagamento, come detto, può avvenire tramite tre rate annuali da 28,3 milioni.

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