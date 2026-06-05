Come funziona il calendario di Serie A 2026/27: regolamento, criteri per il sorteggio e quando saranno le soste delle Nazionali

Come recita il comunicato ufficiale della Lega Serie A, nella stagione 2026/27 ci saranno tre soste per le Nazionali e non quattro: questo perché verranno accorpate le finestre di settembre e ottobre.

"Il Campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026", recita la nota.



