Come funziona il calendario di Serie A 2026/27: regolamento, criteri per il sorteggio e quando saranno le soste delle Nazionali

Prima ancora della sessione di calciomecato, l'estate del calcio viene aperta dalla formazione dei calendari di Serie A per la stagione 2026/27.
Un appuntamento che crea una sorta di linea di continuità tra il vecchio e il nuovo campionato e che, in occasione del Festival di Serie A di Parma, rilancia le ambizioni di ogni squadra che parteciperà alla massima serie italiana.
Ma come funziona il calendario di Serie A? Secondo quali criteri viene composto? Rifacendoci al regolamento ufficiale, vediamo insieme tutti i "paletti" stabiliti dala Lega Serie A.