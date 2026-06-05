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Calendario Serie A 2026/27GOAL
Antonio Torrisi

Come funziona il calendario di Serie A 2026/27: regolamento, criteri per il sorteggio e quando saranno le soste delle Nazionali

Serie A

All'inizio dell'estate viene formato il calendario di Serie A per la stagione 2026/27: tutti i criteri stabiliti dalla Lega Serie A.

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Prima ancora della sessione di calciomecato, l'estate del calcio viene aperta dalla formazione dei calendari di Serie A per la stagione 2026/27.

Un appuntamento che crea una sorta di linea di continuità tra il vecchio e il nuovo campionato e che, in occasione del Festival di Serie A di Parma, rilancia le ambizioni di ogni squadra che parteciperà alla massima serie italiana.

Ma come funziona il calendario di Serie A? Secondo quali criteri viene composto? Rifacendoci al regolamento ufficiale, vediamo insieme tutti i "paletti" stabiliti dala Lega Serie A.

  • CALENDARIO SERIE A 2026/27: COME FUNZIONA L'ASIMMETRIA

    Come accaduto già negli ultimi anni, anche la Serie A 2026/27 avrà un calendario asimmetrico: ovvero, "la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno".

    Ok, ma come funziona esattamente? In che modo sarà asimmetrico? Dovrà esserci "un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria".

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  • CALENDARIO SERIE A 2026/27: SOSTE PER LE NAZIONALI

    Come recita il comunicato ufficiale della Lega Serie A, nella stagione 2026/27 ci saranno tre soste per le Nazionali e non quattro: questo perché verranno accorpate le finestre di settembre e ottobre.

    "Il Campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026", recita la nota.


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  • CALENDARIO SERIE A 2026/27: TURNI INFRASETTIMANALI

    Ci saranno, poi, due turni infrasettimanali nel campionato di Serie A 2026/27: la nona giornata, ovvero il 28 ottobre, e la diciottesima giornata, ovvero il 6 genaio.

  • CALENDARIO SERIE A 2026/27: QUANDO POSSONO ESSERE I DERBY

    Ovviamente ci sono dei paletti per i derby nel calendario di Serie A 2026/27: devono essere calendarizzati in giornate diverse e non alla prima né all'ultima giornata, né nel turno infrasettimanale del 28 ottobre, ovvero alla nona giornata.

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  • CALENDARIO SERIE A 2026/27: INCROCI TRA SQUADRE IN CHAMPIONS LEAGUE, EUROPA LEAGUE E CONFERENCE LEAGUE

    C'è un altro paletto, poi: "Le Società partecipanti alla UEFA Champions League non affrontano le Società partecipanti alla UEFA Europa League ed alla UEFA Europa Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª, 34ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back” e per la 4ª giornata limitatamente alle Società partecipanti alla UEFA Europa League".