Come Farioli è diventato un vincente al Porto: la miglior difesa, le palle inattive, la neghentropia. "Cerco di dare ordine e chiarezza, qui tutti remano nella stessa direzione"

Quando ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore e lasciare l’incarico di preparatore dei portieri del Sassuolo Francesco Farioli si era prefissato un obiettivo: riuscire entro cinque anni a tornare sulla panchina del club neroverde, da capo allenatore. Ma il destino ha riservato al tecnico toscano un cammino ben diverso, in una costante escalation verso l’elite del calcio europeo. Dai primi passi in Turchia alla qualificazione in Europa League con il Nizza, dall’Eredivisie sfiorata con l’Ajax fino alla cavalcata trionfale con il Porto, tornato sul tetto del Portogallo dopo 4 anni, un’eternità per un club abituato a dominare in patria.

Un percorso formativo d’eccellenza, per un allenatore che a soli 37 anni può già fregiarsi dello status di vincente, dopo aver saputo trarre insegnamento dalla delusione maturata dodici mesi fa con l’Ajax. Rialzarsi, ripartire, superare se stessi: mentalità e personalità da autentico predestinato.





In occasione del media-day del Porto Farioli ha ripercorso le tappe che lo hanno portato a guidare la squadra verso il 31º titolo nazionale.

L’unico allenatore italiano ad aver vinto un campionato in Europa in questa stagione non ha (ancora) mai allenato in Serie A: un aspetto che non rappresenta di certo un cruccio per il tecnico portista.

“La verità - ha raccontato Farioli a GOAL - è che la mia traiettoria per iniziare questo percorso di allenatore è partita all'estero ed è continuata all'estero, quindi direi che prevalentemente questo è il motivo. Le esperienze che ho fatto prima in Turchia, poi in Francia, poi all'Ajax e quest'anno qua al Porto mi hanno dato questo scenario, questo panorama di opportunità ed è qualcosa del quale sinceramente vado molto grato e che mi godo con piacere e con grande soddisfazione”.

“Quando ho deciso di fare l’allenatore mi sono chiesto dove sarei voluto essere tra 5 anni, pensando al miglior scenario possibile. E all’epoca, avevo 30 anni, tornare al Sassuolo da capo allenatore era il mio sogno. Non sono mai tornato in Italia ma i risultati ottenuti sono oltre le mie aspettative".