Come Fabregas ha sfidato la Roma: "Analizzata l'Inter di Inzaghi, la squadra che ha fatto più male a Gasperini"

Sì, Como-Roma è finita 0-0. Ma per quel che si è visto in campo è stato un risultato piuttosto bugiardo, indirizzato in primis dall'espulsione di Malen all'inizio della ripresa.
Anche Cesc Fabregas ne è consapevole. L'allenatore dei lariani non è riuscito a superare il collega Gian Piero Gasperini, nonostante la sua squadra ci abbia provato una volta rimasta in superiorità numerica.
E dire che Fabregas aveva fatto di tutto, negli scorsi giorni, per capire quale fosse il modo migliore per frapporsi alla Roma di Gasperini. Con un modello chiaro in mente: l'Inter di Simone Inzaghi.
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