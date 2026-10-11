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Fabregas Gasperini Inter InzaghiGetty Images
Stefano Silvestri

Come Fabregas ha sfidato la Roma: "Analizzata l'Inter di Inzaghi, la squadra che ha fatto più male a Gasperini"

Serie A
Como vs Roma
Como
Roma
C. Fabregas
Inter

L'allenatore del Como spiega come ha preparato la partita del Sinigaglia: studiando i nerazzurri degli ultimi anni. "La squadra migliore".

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Sì, Como-Roma è finita 0-0. Ma per quel che si è visto in campo è stato un risultato piuttosto bugiardo, indirizzato in primis dall'espulsione di Malen all'inizio della ripresa.

Anche Cesc Fabregas ne è consapevole. L'allenatore dei lariani non è riuscito a superare il collega Gian Piero Gasperini, nonostante la sua squadra ci abbia provato una volta rimasta in superiorità numerica.

E dire che Fabregas aveva fatto di tutto, negli scorsi giorni, per capire quale fosse il modo migliore per frapporsi alla Roma di Gasperini. Con un modello chiaro in mente: l'Inter di Simone Inzaghi.


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  • "ANALIZZATA L'INTER DI INZAGHI"

    Così lo stesso Fabregas ha infatti parlato a DAZN, dov'è intervenuto dopo il 90' di Como-Roma:

    "Guarda, per me la migliore squadra è l'Inter di Inzaghi. È la squadra che ha fatto più male a Gasperini negli ultimi anni per come giocava. Dobbiamo andare ad analizzare come quella squadra faceva male a tutte quelle del mister e da lì si iniziano a trarre delle conclusioni, conclusioni, conclusioni. Si inizia a preparare, a ripetere. Per me è stata una cosa molto positiva, contro una squadra fortissima fisicamente (la Roma, ndr), con un'idea chiara, che va sull'uomo, che ti pressa, non ti lascia mai giocare. La squadra in questo senso mi è piaciuta molto".

  • LE 8 VITTORIE DI FILA

    Fabregas ha ragione: quando l'Inter di Inzaghi ha sfidato l'Atalanta di Gasperini, non c'è praticamente mai stata storia. E il bilancio complessivo dei confronti lo conferma.

    Inzaghi si è seduto sulla panchina dell'Inter nell'estate del 2021, proveniente dalla Lazio. Nella prima stagione i nerazzurri milanesi hanno pareggiato sia all'andata che al ritorno contro quelli bergamaschi (2-2 e 0-0): punti persi che, alla fine, hanno fatto la differenza nella corsa Scudetto contro il Milan.

    Da quel momento in poi, però, l'Inter ha iniziato a dominare. E all'Atalanta non ha lasciato nemmeno le briciole, vincendo tutte le altre partite con Inzaghi e Gasperini sulle rispettive panchine: 8 su 8 fino al 2024/25.

    Poi i due allenatori hanno preso strade diverse. E non si sono più affrontati da quando Inzaghi ha lasciato il proprio posto a Chivu, prendendo la via dell'Arabia Saudita e dell'Al Hilal.

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  • FABREGAS CONTRO GASPERINI

    Fabregas, invece, deve ancora prendere completamente le misure di Gasperini. Il suo rendimento da quando il Como è risalito in Serie A non è da buttare, ma non è nemmeno paragonabile a quello di Inzaghi.

    Nello specifico, lo spagnolo sulla panchina dei lariani ha vinto due partite contro Gasperini e altre due le ha perse. Contando naturalmente le sfide in cui il Gasp allenava l'Atalanta, sia quelle successive al suo trasferimento nella Capitale.

    Quello di oggi, insomma, è stato il primo pareggio tra Fabregas e Gasperini. Amaro per lo spagnolo, che dopo il rosso a Malen sperava in qualcosa di più, e sollevante per il collega. Per raggiungere i livelli di quell'Inter a cui Cesc guarda con ammirazione serve qualcosa di più.

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