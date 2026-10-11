Come Fabregas ha sfidato la Roma: "Analizzata l'Inter di Inzaghi, la squadra che ha fatto più male a Gasperini"

Fabregas ha ragione: quando l'Inter di Inzaghi ha sfidato l'Atalanta di Gasperini, non c'è praticamente mai stata storia. E il bilancio complessivo dei confronti lo conferma.

Inzaghi si è seduto sulla panchina dell'Inter nell'estate del 2021, proveniente dalla Lazio. Nella prima stagione i nerazzurri milanesi hanno pareggiato sia all'andata che al ritorno contro quelli bergamaschi (2-2 e 0-0): punti persi che, alla fine, hanno fatto la differenza nella corsa Scudetto contro il Milan.

Da quel momento in poi, però, l'Inter ha iniziato a dominare. E all'Atalanta non ha lasciato nemmeno le briciole, vincendo tutte le altre partite con Inzaghi e Gasperini sulle rispettive panchine: 8 su 8 fino al 2024/25.

Poi i due allenatori hanno preso strade diverse. E non si sono più affrontati da quando Inzaghi ha lasciato il proprio posto a Chivu, prendendo la via dell'Arabia Saudita e dell'Al Hilal.